強さは、美しい。今年の主役は誰だ？ブリヂストンレディスオープン2026を2日目から最終日まで日テレジータスで放送！

株式会社ＣＳ日本

JLPGAツアー11戦目。千葉県・千葉市の袖ヶ浦カンツリークラブで開催される「ブリヂストンレディスオープン」。新緑の中、準メジャーを唄う格式高い大会の様子をお届けする。

名古屋市で開催された前回大会では、佐久間朱莉がツアー2勝目を挙げた。今大会最大の注目は、アメリカツアーで活躍する古江彩佳＆馬場咲希の参戦。他にもトッププロが集結。若手の躍動が目覚ましい今シーズン、新たに女王の座をつかむのは果たして？

CS放送日テレジータスでは大会2日目から最終日まで、生中継を含め5月23日(土)より放送！

＜放送日程＞

ブリヂストンレディスオープン2026

5月23日(土) 0：45 ～ 1：45(金曜深夜) 2日目１. VTR

5月23日(土) 7：30 ～ 10：00 3日目１.1番ホール 生中継

5月24日(日) 0：45 ～ 1：45(土曜深夜) 3日目２. VTR

5月24日(日) 7：00 ～ 9：45 最終日１.1番ホール 生中継

5月25日(月) 3：00 ～ 4：30(日曜深夜) 最終日２. VTR ほか

※放送日時、放送内容は変更の可能性あり

※再放送あり

◆視聴方法

日テレジータス：スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス（Ch.608）

そのほかJ:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりなどでご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータスカスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆「ブリヂストンレディスオープン2026」番組ページ

https://www.gtasu.com/golf/bridgestoneladies/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆日テレジータス公式SNS

X(旧Twitter)：@Gtasu Instagram：＠cs_gtasu

◆会社情報

会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階