強さは、美しい。今年の主役は誰だ？ブリヂストンレディスオープン2026を2日目から最終日まで日テレジータスで放送！
JLPGAツアー11戦目。千葉県・千葉市の袖ヶ浦カンツリークラブで開催される「ブリヂストンレディスオープン」。新緑の中、準メジャーを唄う格式高い大会の様子をお届けする。
名古屋市で開催された前回大会では、佐久間朱莉がツアー2勝目を挙げた。今大会最大の注目は、アメリカツアーで活躍する古江彩佳＆馬場咲希の参戦。他にもトッププロが集結。若手の躍動が目覚ましい今シーズン、新たに女王の座をつかむのは果たして？
CS放送日テレジータスでは大会2日目から最終日まで、生中継を含め5月23日(土)より放送！
＜放送日程＞
ブリヂストンレディスオープン2026
5月23日(土) 0：45 ～ 1：45(金曜深夜) 2日目１. VTR
5月23日(土) 7：30 ～ 10：00 3日目１.1番ホール 生中継
5月24日(日) 0：45 ～ 1：45(土曜深夜) 3日目２. VTR
5月24日(日) 7：00 ～ 9：45 最終日１.1番ホール 生中継
5月25日(月) 3：00 ～ 4：30(日曜深夜) 最終日２. VTR ほか
※放送日時、放送内容は変更の可能性あり
※再放送あり
◆視聴方法
日テレジータス：スカパー！(CS257)、スカパー！プレミアムサービス（Ch.608）
そのほかJ:COM、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりなどでご覧いただけます
◆視聴方法に関するお問い合わせ先
日テレジータスカスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）
◆「ブリヂストンレディスオープン2026」番組ページ
https://www.gtasu.com/golf/bridgestoneladies/
（日テレジータス公式WEBサイト）
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