餅田コシヒカリ、アパレルブランド「Moture」公式オンラインストアオープン

松竹芸能株式会社

松竹芸能株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：山中 正博）は、「ユーモアで世界を変える」をミッションに掲げる株式会社SUPER MARKIT（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：秋山 真哉）と共同プロジェクトとして、「Moture（モチュレ）」公式オンラインストアを2026年5月17日（土）にオープンいたしました。

また、公式オンラインストアではブランド初となる全ラインナップを公開し、2026年5月17日（土）19時より商品の販売を開始いたします。

Moture 公式オンラインストア

https://moture-official.jp/

販売開始：2026年5月17日19時

※公式オンラインストア掲載商品は、2026年5月17日（土）19時よりご購入いただけます。

ストライプボウタイチュニック（イエロー／ブルー／ピンク） \7,800

着用イメージ（イエロー）

着用イメージ（ブルー）

着用イメージ（ピンク）

プリーツキャミワンピース（グレー／イエロー／ブラック） \12,000

着用イメージ（グレー）

着用イメージ（ブラック）

着用イメージ（イエロー）

アシンメトリーティアードスカート（ホワイト／ブラウン） \9,800

着用イメージ（ブラウン）

着用イメージ（ホワイト）

【餅田コシヒカリ プロフィール】

1994年4月18日生まれ、宮城県出身。愛らしいキャラクターと親しみやすい存在感で、バラエティー番組やトーク番組を中心に活躍するタレント。

YouTube「餅田コシヒカリチャンネル」では、メイクやファッションを中心とした動画を発信し、等身大でポジティブなライフスタイルや、自分らしさを大切にする姿勢が多くの支持を集めている。体型や既存の価値観にとらわれずファッションを楽しむ発信が共感を呼び、同世代女性を中心に支持を拡大。自身の感性やリアルな声を反映したスタイル提案にも定評があり、今回アパレルブランドのクリエイティブディレクターとして新たな挑戦をスタートする。

【公式SNSアカウント】

・Instagram：餅田コシヒカリ

https://www.instagram.com/koshihikarimochida0000/

・X：餅田コシヒカリ

https://x.com/mochidakoshihi

・YouTube：「餅田コシヒカリチャンネル」

https://www.youtube.com/@koshihikariChannel

・Instagram：Moture

https://www.instagram.com/moture_official/

【株式会社SUPERMARKIT】

株式会社SUPERMARKITは、“魅力あるヒト・モノ・コト”の価値を最大化し、ユーモアで新たな可能性を創造する──「ユーモアで世界を変える。」をミッションに掲げる企業です。

公式サイト：https://supermarkit.jp/