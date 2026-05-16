【テンポス不動産】″名古屋・金山″やきとん串焼き酒場「青二才 金山店」が5月22日(金)・23(土)に『大特価祭』を開催！看板メニューのやきとん全品1本80円、大好評の「せんべろ」も同時開催！

株式会社テンポスホールディングス

本年2月に名古屋・金山エリアにグランドオープンし、活気あふれる空間とジューシーな串焼きで早くも話題の「やきとん串焼き酒場 青二才 金山店」が、2026年5月22日（金）・23日（土）の2日間限定で、日頃のご愛顧に感謝を込めた『大特価祭』を開催いたします。

期間中は、職人が一本一本丁寧に焼き上げる自慢の「やきとん」を、何本食べても【全品1本80円（税込87円）】の衝撃価格でご提供。さらに、お酒好きにはたまらない大人気メニュー「せんべろ」も同時開催いたします。金山の夜をさらに熱くする、圧倒的コスパの2日間をお届けします。

■本文１．「大特価祭」イベント詳細 ―― 旨いやきとんが1本80円！

オープン以来、仕事終わりのサラリーマンや地元の皆様に愛されている「青二才 金山店」。今回のイベントは、お客様への感謝を還元する大還元祭です。

開催期間： 2026年5月22日（金）～5月23日（土）の2日間

目玉企画１.：やきとん全品 1本80円（税込87円） 秘伝のタレと絶妙な塩加減で焼き上げる、鮮度抜群のやきとんが全品対象。何本ご注文いただいても1本80円でお楽しみいただけます。

目玉企画２.：大人気「せんべろ」も同時開催 仕事帰りにふらっと立ち寄って、お得に心地よく酔える「せんべろ（1,000円でべろべろに酔えるセット）」も通常通り実施。やきとん串との相性も抜群です。

点棒を組み合わせて自分流に楽しむ！【青二才オリジナルせんべろセット】で乾杯★

驚愕のコスパ！終日注文OKなこのセットは、1100円(税込)で点棒8点をGETできる遊び心満載のセット♪キンキンに冷えた生ビール2杯とフード2品など、その日の気分で自由に組み合わせ可能◎点棒を使いこなして、誰よりもお得に、そして楽しく酔いしれる「最強のせんべろ体験」をぜひ当店の看板メニューで味わってください☆

1,100円（税込）

格好つけない旨さと、財布に優しい圧倒的な高コスパ。まだ「青二才」に足を運んだことがない方も、この機会にぜひ自慢の味をご堪能ください。

２．店舗情報

店名： やきとん 串酒場 青二才 金山店

食べログ：https://tabelog.com/aichi/A2301/A230105/23094876/

オープン日： 2026年2月19日(木)

所在地： 愛知県名古屋市熱田区波寄町24-4 金山ZOUビル1F

アクセス： 金山総合駅より徒歩1分

営業時間： 14:00～翌3:00（L.O. 2:00）

定休日： 年中無休

■背景（株式会社テンポスフィナンシャルトラストより）

「青二才 金山店」様の物件契約・出店仲介を担当いたしました、株式会社テンポスフィナンシャルトラストです。

当社は、飲食店専門の不動産・資金調達支援企業として「お店の出店後も続く繁盛」を応援しております。地域の方々に愛され、毎晩賑わいを見せる「青二才 金山店」様が、さらに街を活気づける本イベントを企画されたことから、微力ながらプレスリリースという形で応援・サポートさせていただきました。

今後もテンポスグループ一同、「青二才 金山店」様が金山の地で長く愛される名店となるよう、陰ながら支えてまいります。

■会社概要

社名： 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト

代表者： 代表取締役 森下 和光

所在地： 東京都台東区秋葉原3-4

事業内容： 飲食店向け物件仲介・管理、店舗売買、資金調達支援

URL： https://www.tenpos-ft.com/

■本件に関するお問い合わせ先

企業名： 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト

担当者名： 古賀

TEL： 03-3525-4070

Email： contact@tenpos-ft.com