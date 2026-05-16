STPRの新グループ「とぅるりぷ」、2ndワンマンライブ オフィシャル先行スタート！＆ライブグッズ発売決定！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True＆Lip (読み:とぅるーあんどりっぷ/通称：とぅるりぷ)のワンマンライブについて、2026年5月16日(土)20:00よりオフィシャル先行(抽選)を開始いたしました。あわせて、2ndワンマンライブのグッズが発売決定したことをお知らせいたします。

「とぅるりぷ - True＆Lip」は、「STPR BOYS PROJECT」※から誕生したグループで、STPRとしては「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep」に続く6組目のグループです。メンバーは「そあら」「ものくろ」「パルオ」「つきしろやしろ。」「はりま」「まひろまる。」の6名で構成されており、歌や動画配信、ライブを中心に活動しています。デビューから約1か月で初のワンマンライブを開催するなど、STPR史上最短のスピードで活動を展開してきた本グループが、このたび2度目のワンマンライブを開催いたします。

本公演『True&Lip - とぅるりぷ - 2nd ワンマン LIVE ～Kiss Again～』は、2026年6月12日(金)・13日(土)に池袋・harevutaiにて開催いたします。2026年5月16日(土)20:00よりチケットのオフィシャル先行(抽選)を開始いたしました。

また、公演当日はライブ会場にてグッズ販売を実施いたします。 前回の『True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE ～First Kiss～ OFFICIAL GOODS』に加え、今回は新アイテムとして「アクリルキーホルダー」と「クリアファイル」が新たに登場！

グループとして歩み始めたばかりの「とぅるりぷ」 が、再び同じステージに立ち、さらに進化した姿を見せる本公演にご注目ください。

※ 新たにSTPR所属のアイドルグループまたはアーティストとしてデビューを目指す新規クリエイターが集うクリエイターコミュニティ

■とぅるりぷ2ndワンマンライブ公演概要

【公演名】

True&Lip - とぅるりぷ - 2nd ワンマン LIVE ～Kiss Again～

【開催日時】

-2026年6月12日(金) [1部]12:30 / 13:00 [2部]17:30 / 18:00

-2026年6月13日(土) [1部]12:30 / 13:00 [2部]17:30 / 18:00

【会場】

harevutai 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F

■チケット情報

【オフィシャル先行(抽選)】

【受付期間】

2026年5月16日(土)20:00～2026年5月25日(月)23:59

【チケット価格】

●スタンディング：5,500円(税込)

●VIPスタンディング：11,000円(税込)

※公演終了後にメンバー全員とのハイタッチ付き



※両チケットともに入場時に別途ドリンク代600円(税込)が必要です。

※お一人様1公演につき4枚まで(複数公演申込可)

【チケット詳細/申込受付案内】

https://stpr-ticket.com/booths/truelip

【公式FCサイト】

https://truelip.stpr.com/

【ご入場について】

整理番号順での入場になります。

≪注意事項≫

※チケットはすべて電子チケットとなります

※抽選販売となります

※同行者の方もSTPR IDが必要です

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■2ndライブグッズ

■販売情報

≪会場での先着順・整列販売≫

販売日：6月12日(金)／6月13日(土) harevutai (東京都・池袋)

※商品のご用意数には限りがございます。なくなり次第販売終了となります

※ライブチケットをお持ちでない方もグッズを購入いただけます

※開場中のグッズ販売は、該当公演のチケットをお持ちのお客様のみ対象となります。あらかじめご了承ください。

■とぅるりぷ - True＆Lip Profile

「STPR BOYS PROJECT」より誕生した、STPR所属6組目となる2.5次元歌い手アイドルグループ。

2026年3月14日にグループ名およびメンバーを発表し活動を開始。2026年3月28日にKアリーナ横浜で開催される『STPR Family Festival!!』にてデビュー。

メンバーは、そあら、ものくろ、パルオ、つきしろやしろ。、はりま、まひろまる。の6名。世界一仲がいいグループを目指し、それぞれの個性を活かしながら歌やゲーム実況、ASMR、イラストなど、幅広く活動を展開中。

グループのコンセプトは「嘘のない声で、心を繋ぐ」。

言葉にできない感情や、胸の奥にしまってきた想いを、歌や声、自分たちの言葉でまっすぐ届けていく。

2026年4月には、STPR新グループとしてSTPR史上最速となるワンマンライブを達成。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://truelip.stpr.com/

公式X：https://x.com/TrueLip_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@True_Lip

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/