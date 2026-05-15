北海道を代表する「白」は雪と牛乳！山盛りのクリームに溺れる覚悟はOK？大丸札幌店で『クリームスイーツコレクション』開催！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

生乳生産量日本一を誇る北海道。たくさんの生乳が身近にある北海道は、“生乳を使ったおいしさ”のポテンシャルが高い地域でもあります。そこで今回、生乳を素材にした「クリームスイーツ」企画を初開催！大丸札幌店限定品をはじめ、シズル感のある実演販売や人気ショップの先行販売品まで、バラエティ豊かなラインアップをご用意しました。すでに20度超えの本州とは異なり、まだまだ涼しい初夏の北海道。コクのあるクリームスイーツを楽しむにもぴったりの季節です。おいしすぎて前が見えない！？至福のホワイトアウトを体験してください！

▼〈ルタオ〉大丸札幌店限定！

〈ルタオ〉フォン・ドゥ・トロワ…税込500円

〈ルタオ〉フォン・ドゥ・トロワ…税込500円

◆販売時間／午前10時～、午後5時～の1日2回（各回数量限定）

すっきりとした甘さのオリジナル生クリームを乗せた、複数の北海道産チーズを使用したカップシフォンケーキ。

▼〈ノースマン〉

〈ノースマン〉生ノースマン抹茶…（1箱4個入）税込1,400円

〈ノースマン〉生ノースマン抹茶…（1箱4個入）税込1,400円

◆5月1日（金）販売

抹茶の豊かな風味とほろ苦さが、あんこと生クリームの優しい甘みと調和して上品な味わいに。

▼〈PATISSERIE ANNIVEL〉

〈PATISSERIE ANNIVEL〉フルール・ドゥ・シャ…（1個）税込972円

〈PATISSERIE ANNIVEL〉フルール・ドゥ・シャ…（1個）税込972円

◆5月13日（水）～26日（火） ◆地1階 菓子イベントスペース

『おしゃれキャット』の「マリー」 をイメージしたピンクのパルフェ。ベリーの華やかさとミルクティープリンのやさしさを重ね、上品さと愛 らしさを一度に楽しめるパルフェです。

＠Disney

▼〈北菓楼〉大丸札幌店オープン以来の限定品！

〈北菓楼〉Cカップゆきプリン…（1個）税込520円

〈北菓楼〉〈北菓楼〉Cカップゆきプリン…（1個）税込520円

ふわっふわのクリームチーズ、北菓楼自慢のシフォンーキ、北海道産の牛乳を使ったミルクプリンの3層仕立て。

▼〈モンシェール〉大丸札幌店先行販売！

〈モンシェール〉ふんわりオムレット…（1個）税込453円

〈モンシェール〉ふんわりオムレット…（1個）税込453円

ふんわり生地でたっぷりカスタードを包み堂島シャンティと苺で仕上げました。

▼〈一久大福堂〉

〈一久大福堂〉バナナクリーム大福…（1個）税込399円

〈一久大福堂〉バナナクリーム大福…（1個）税込399円

もっちりとした求肥の中に、こし餡とカスタード、軽やかなホイップクリーム、そして完熟バナナを贅沢に包みました。

▼〈Be! SANDWICH〉

〈Be! SANDWICH〉キウイのサワークリームサンド…（1個）税込680円

〈Be! SANDWICH〉キウイのサワークリームサンド…（1個）税込680円

さっぱりとしたクリームとジューシーなキウイがマッチングしました。

▼京都〈匠スタイル〉北海道初登場！

〈匠スタイル〉ご褒美リッチクリームパンカスタード…（1個）税込459円

〈匠スタイル〉ご褒美リッチクリームパンカスタード…（1個）税込459円

◆5月13日（水）～19日（火） ◆地1階 ほっぺタウン催事場

クリームパンの印象を覆すケーキのような一品。自慢のカスタードがたっぷりと詰まった至福のスイーツパンです。

▼札幌〈cake＆cafe collet〉

〈cake＆cafe collet〉パティスリーの蔵出しクリームパン…（1個）税込453円

〈cake＆cafe collet〉パティスリーの蔵出しクリームパン…（1個）税込453円

◆5月13日（水）～19日（火） ◆地1階 ほっぺタウン催事場

北海道産小麦キタノカオリを使ったパン生地に、毎日パティシエが炊き上げる手作りカスタードをたっぷりと。

▼津別〈道の駅あいおい〉［実演］

〈道の駅あいおい〉元祖クマヤキ…（1個）税込300円

〈道の駅あいおい〉元祖クマヤキ…（1個）税込300円

◆5月13日（水）～19日（火） ◆地1階 ほっぺタウン催事場

豆乳をたっぷり使った豆乳クリームを詰め込みました。さっぱりした味わいながらも、豆のコクを感じます！

▼福島〈モン・リブラン〉

〈モン・リブラン〉クリームボックス…（1個）税込331円

〈モン・リブラン〉クリームボックス…（1個）税込331円

◆5月13日（水）～19日（火） ◆地1階 ほっぺタウン催事場

福島県郡山市のご当地パン「クリームボックス」。食パンに生クリームと牛乳・バターなどを煮詰めたミルククリームをたっぷりとのせて焼き上げたクリームトーストです。