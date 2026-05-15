チャマップ、3団体への寄付を実施

Charmap株式会社

「起業家と企業の推し活」を軸にコンテンツ制作を中心とした広報支援を行うCharmap株式会社（チャマップ、本社：東京都渋谷区、代表：三田理紗子）は、NPO法人SISTERS、認定NPO法人第3の家族、インパクトスタートアップ協会加入 90 株式会社の3団体に寄付を行いました。

寄付の背景

チャマップは、「誰かを応援したい」という想いで始まった会社です。設立から一貫して「起業家と企業の推し活」を軸に、PR支援や展示会・イベント支援などを行ってきました。

3月に創業から3期目を迎えましたが、事業を形にできたのは、関わってくださったクライアントやパートナーの皆さまのおかげです。その感謝を形にしたいという思いから、売上の一部を“応援”という形で社会へ還元すべく、今回の寄付を実施しました。

寄付先は、「性暴力を未然に防ぐためのジェンダー・性教育」「孤独を抱える人に新たな居場所を提供する取り組み」「英語を学び挑戦したい人を支える教育」など、それぞれが強い意思で社会課題に向き合う3団体です。さまざまな課題が存在する中で、私たちはこうした取り組みに共感し、その活動を応援したいと考えました。

3団体の紹介

NPO法人SISTERS

誰もが性暴力の被害者・加害者にならないために、全国の小学校・中学校・高校で性教育の授業を届けています。性暴力とは何かといった基礎知識から、デートDV、経済的な暴力やハラスメント、SOGI（性的指向・性自認）などのジェンダーやセクシュアリティに関する内容まで、包括的な性教育を実施しています。子どもたちが自分と他者を尊重し、健全な人間関係を築くための学びの場を提供しています。

公式HP：https://sisters.club/

【選考理由】

代表の鈴木さんは、三田の大学の後輩でもあり、友人です。性教育は、子どもたちが自分自身を大切にし、他者を尊重するために欠かせないものである一方で、まだ十分に学びが届いていない領域でもあります。SISTERSが全国の学校に性教育の授業を届け、性暴力の被害者も加害者も生まない社会を目指して活動していることに深く共感し、今回の寄付先として選定しました。

【代表 鈴木彩衣音さまコメント】

学生時代からの友人であり、同世代の起業家として活躍する三田さんが、このような寄付を通じた社会貢献を実践されていることを、心から尊敬します。その中でSISTERSを選んでいただけたことを大変光栄に思います。いただいたご寄付は、より多くの子どもたちに性教育を届けるために、大切に活用させていただきます。

認定NPO法人第3の家族

家・学校・価値観などで悩む少年少女が「生きたい」と思える社会を目指して、少年少女の裏の居場所gedokun、情報サイトnigeruno、ハレの日の裏に居場所をつくる裏母の日など、「どうしようもない」を抱える少年少女が「大丈夫」になるまで一人にさせない「寄り添わない支援」を行う。また、集まる少年少女の声を元にした、政策提言・調査研究活動を行う。

公式HP：https://daisan-kazoku.com/

【選考理由】

代表の奥村さんは、三田と同じ法政大学出身の友人です。実は三田自身も、学生時代に居場所のなさや生きづらさを感じた経験があり、「どうしようもない」を一人で抱え込まずに済む場所があることの大切さや意義を強く感じています。少年少女が孤独を抱えたまま追い詰められるのではなく、「大丈夫」と思えるまで社会とつながり続けられるようになってほしいと考え、今回の寄付先として選定しました。

【代表 奥村春香さまコメント】

この度は、ご寄付いただき誠にありがとうございました。弊団体は、行政の対象になりづらく、受益者負担ができないターゲットのために寄付で活動を行っております。三田さんは、大学の先輩で、在学時代から活動を拝見していました。今、このようなかたちで応援いただけることを嬉しく思います。少年少女が生きたいと思える社会に向けて、これからも活動に努めてまいります。

90 株式会社

『「やってみたい！」をあたりまえに。』をビジョンに掲げ、“超”伴走型の英語コーチングスクール『90 English』を提供。一般的な短期集中型の英語学習サービスとは一線を画し、「人は、一人では弱い。」という前提から学習体験を再設計。後天的に英語を身につけた専属日本人コーチの伴走、習慣化を追求したユーザー体験を通じて、英語学習に燃え尽きずに効率的に学習できるメソッドが強みです。日本からグローバルに挑戦する人々をマンツーマン体制でサポートし、日本や日本人の持つポテンシャルが最大限発揮できる社会の実現を目指しています。

会社HP：https://90english.com

【選考理由】

代表の高田さんは、代表・三田と同じ大学の先輩です。三田自身も、起業してから90 Englishで英語を学び、伴走型の学習スタイルに支えられてきました。現在、チャマップでは外資系クライアントとも契約し、英語を使う機会が増えています。よりグローバルに挑戦していきたいと考える中で、90の理念に深く共感。日本からグローバルに挑戦する人を支える90の取り組みを応援したいと考え、今回の寄付先として選定しました。

【代表 高田勝太さまコメント】

この度は、寄付先として90株式会社を選んでいただきありがとうございます。三田さんとは大学のご縁はもちろん、90 Englishを受講してくださっていたこともあり、これまで近くで挑戦を見てきた存在でもあります。また、90 Englishとしてビジネスインサイダーの動画に出演させていただくなど、事業の初期から応援していただき感謝しています。いただいたご寄付は、英語を通じて挑戦する人を支えるために、大切に活用させていただきます。これからも、日本からグローバルに挑戦する人を後押しできるよう努めてまいります。

会社概要

会社名： Charmap株式会社

代表者： 三田理紗子

設立： 2024年3月27日

URL：https://char-map.com/

代表X：https://x.com/ritchama0610

事業内容：展示会・イベント運営支援、経営者のnote発信サポート、経営者の撮影／ブランディング、企業の広報支援、クリエイティブ広報支援、社内向けコンテンツ制作、イベント制作等