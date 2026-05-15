AI返答でメール対応をゼロに。問い合わせ一元管理システム『UP-T Connect』をリリース

丸井織物株式会社

オリジナルグッズ制作サービス「UP-T（アップティー）」を運営する丸井織物株式会社（本社：石川県鹿島郡、代表取締役社長：宮本 智行）は、2026年5月、問い合わせ管理システム『UP-T Connect（アップティーコネクト）』を正式リリースしました。

メール・電話・LINE・チャット・SMSなど複数チャネルからの問い合わせをひとつの画面に集約し、AI返答でメール対応の自動化が可能。チームで対応状況をリアルタイム共有し、対応漏れ・二重返信・属人化も解消します。14日間の無料トライアルが利用可能です。

◼︎背景：顧客対応の負担を軽減

問い合わせ窓口の多様化により、メール・チャットツール・LINEなどを担当者が個別に管理するケースが増えています。情報が分散することで対応漏れや二重返信、担当者不在時の引き継ぎ遅延が常態化し、顧客対応品質の維持が課題となっています。

◼︎サービス概要

『UP-T Connect』は、あらゆるチャネルの問い合わせをひとつの管理画面に集約するクラウド型の問い合わせ管理システムです。対応ステータスの4段階管理・担当者アサイン・自動ロックによる二重返信防止・ダッシュボード分析など、チームでの顧客対応に必要な機能をシンプルにまとめています。Slack・LINE等の外部サービス連携にも対応しています。

また、同社提供のAIチャットボット「UP-T Chat」との連携機能としてメール返答のAI自動化も実装中。今後はAI技術を活用し、カスタマーサポート業務の負担をさらに軽減していく予定です。

- マルチチャネル一元管理：メール・LINE・チャット・SMS等に対応- 4ステータス管理：未対応／保留中／対応完了／対応不要でチーム共有- 自動ロック：対応中メッセージへの二重返信を自動防止- テンプレート作成：問い合わせ内容に応じたテンプレートを事前作成- ダッシュボード分析：対応時間・担当件数を可視化し業務改善に活用

詳細・14日間無料トライアルはこちら

https://connect.up-t.jp/

【会社概要】

会社名：丸井織物株式会社

所在地：石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15番地

代表者：代表取締役社長：宮本 智行

設立： 1956年4月11日

事業内容：各種織物の製造販売、賃織並びに加工。ウェブサービスを利用した販売・通信販売・制作・情報提供等の各種サービスの企画並びに提供。

サイトURL：https://connect.up-t.jp/