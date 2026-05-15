公民共創イベント「GOV会議 meetup in Osaka KAWACHINAGANO」参加予約を開始しました

株式会社クラウドシエン

自治体と企業の公民共創を支援するプラットフォーム「ローカルハブ」を運営する株式会社クラウドシエン（本社：広島県広島市、代表取締役：神原 翔吾）は、2026年7月10日（金）に開催する公民共創イベント「GOV会議 meetup 2026 in Osaka KAWACHINAGANO」について、公式LPを公開し、参加予約の受付を開始したことをお知らせします。

本イベントは、好評定期開催している「オンラインGOV会議」をリアルで拡張したMEETUPイベントの第2弾です。自治体職員と企業担当者が一堂に会し、現場の悩みや挑戦を共有しながら、新たな共創プロジェクトの“種”を見つける場をつくります。

GOV会議HP：https://gov-meetup-2026-kawachinagano.localhub.jp/

■ 開催概要

イベント名：GOV会議 meetup 2026 in Osaka KAWACHINAGANO

日 時：2026年7月10日（金）13:00～18:00

形 式：会場開催＋アーカイブ視聴

会 場：ラブリーホール（河内長野市立文化会館）

（大阪府河内長野市西代町12-46）

定 員：オフライン：100名（自治体30名／企業70名）

※1団体最大2名まで

※参加費無料（事前申込制）

申込ページ：https://peatix.com/event/4997615

特設サイト：https://gov-meetup-2026-kawachinagano.localhub.jp/

■ 前回開催（YOKOSUKA）の反響

2026年2月に開催した「GOV会議 meetup in YOKOSUKA」では、

オフライン参加：自治体20団体／32名 企業50社／75名

アーカイブ予約：32団体

と、多くの自治体・企業に参加いただきました。また、参加後アンケートでは、

全体満足度：4.30 / 5.00

自治体満足度：4.48 / 5.00

という高い評価をいただいております。参加者からは、

「自治体のリアルな話が聞けた」

「提案の解像度が上がった」

「他自治体の進め方が参考になった」

「単なる名刺交換会ではなく、具体的な対話ができた」

などの声が寄せられました。一方で、

「交流時間がもっと欲しかった」

「自治体へ深く質問する時間が欲しかった」

「イベント後につながる導線が欲しかった」

といった声もありました。そのため今回は、前回の反省を踏まえ、

- 自治体ごとの「キーワード」「欲しい提案」「連携スタンス」の事前公開- 興味のある自治体へ直接質問できる「QAラウンド」- スポンサー企業と自治体のみで行う限定交流時間

などを新たに設計し、より“実践的な対話”につながる構成へアップデートしています。

また、過去のアーカイブは、ローカルハブご登録いただくことで視聴可能です。

企業の方はこちらから：https://localhub.jp/signup?utm_source=hub_org&utm_medium=track&utm_campaign=top_5&utm_id=1(https://localhub.jp/signup?utm_source=hub_org&utm_medium=track&utm_campaign=top_5&utm_id=1)

自治体の方はこちらから：https://localhub.jp/signup-local-gov

※ 登録には費用は一切かかりません。

■ 「知る」から「動く」へ～GOV会議が“対話型イベント”として進化～

オンライン開催で毎開催150団体以上が視聴してきた「GOV会議」は、これまで自治体連携に関心のある企業・自治体双方から高い評価を得てきました。

今回の「GOV会議 meetup 2026 in Osaka KAWACHINAGANO」では、

- 自治体が直面している本音の課題- 連携を進める中での調整・失敗・試行錯誤- 企業が提案する際に知っておくべき現場感・プロセス

といった、“オンラインでは伝えきれなかったリアル”を、対面だからこそ可能な形で共有します。また今回は、

「どんな提案を求めているか」

「どんなスタンスで連携を進めたいか」

「どんなテーマに関心があるか」

を自治体ごとに事前公開。企業側も、自治体の状況を理解したうえで具体的な提案・相談につなげやすい構成としています。

■ 当日プログラム（予定）

第1部：自治体のリアルを知る（勉強会・トークセッション）｜13:00～14:20

トークセッション「公民連携を“回す側”のリアル」

登壇予定自治体：

河内長野市

宮崎市

泉大津市

大東市

東大阪市

半交流・ミニ対話タイム

当日の会場の様子第2部：自治体のリアルに提案する（ピッチ＆QAラウンド）｜14:30～16:30

自治体リバースピッチ

（１部パート同様の自治体様が登壇）

QAラウンド／ショートディスカッション

興味のある自治体のテーブルへ移動し、より詳細な質疑応答を行います。

自治体ごとの課題やキーワードを踏まえながら、具体的な相談・対話・提案につなげる時間として設計しています。

第3部：交流・スポンサー対話｜16:30～17:30

全団体フリー交流

ピッチやQAラウンドで気になった自治体・企業同士で自由に交流。

スポンサー企業限定交流会

スポンサー企業と自治体担当者のみが参加する限定交流時間。

より具体的な提案・実証・連携に向けた深掘り対話を行います。

■ 本イベントで実現したいこと（GOV会議としての想い）

ローカルハブは、2年間の実証を経て、商談率58％・事業化率38％という成果を残してきました。今回のmeetupでは、

・自治体が“今の課題”を本音で語る

・企業が“踏み込んだ提案”をしやすくなる

・イベント後もローカルハブで継続的に提案につなげる

という 持続する共創の循環 を作ることが目的です。イベント単発ではなく、「事業化のきっかけの、きっかけ」を生む場として設計しています。

■ 参加対象

自治体職員の方

・民間企業との連携を進めたいが、庁内調整・予算・前例の壁に悩んでいる方

・公民連携・官民連携の担当になったばかりで、他自治体のリアルな進め方や失敗談を知りたい方

・企業からの提案をどう受け止め、事業として形にしていくか悩んでいる方

・企画・政策・公民連携・DX・観光・健康・人材・移住など、分野横断で新しい取り組みを模索している方

・「うまくいった事例」だけでなく、実際の苦労や調整のプロセスを学びたい方 etc.

民間企業・スタートアップの方

・自治体と連携した事業を検討しているが、自治体の意思決定プロセスやスピード感が分からない方

・自社サービス・技術を、自治体課題にどう当てはめればよいか悩んでいる方

・補助金頼みではない、持続可能な官民連携モデルを模索している方

・すでに自治体連携を経験しており、「うまくいかなかった理由」を整理したい方

・自治体の“本音”や“今まさに困っていること”を聞いたうえで、具体的な提案や対話につなげたい方

■ ローカルハブとは？

ローカルハブは、自治体職員が自らの課題を外部に“相談ベース”で発信し、企業・大学・団体と共に解決策を探るための公民共創プラットフォームです。

2025年10月時点で、企業登録数25,000社、自治体登録数120団体。

利用した自治体では、平均**商談率58％・事業化率38％**という高い成果を上げています。

ローカルハブの最大の特徴は、【自治体は完全無料で、すべての機能を利用可能】予算に制約があっても、登録・案件公開・企業とのメッセージ・資料共有など、全機能を制限なく使える環境を整えています。ローカルハブでは、

・簡単に地域課題／案件を作成できる作成ナビゲーション機能

・企業からの「興味がある」が届く、リバースマッチ機能

・企業に対して問い合わせができるマッチング機能

などを通じて、“対話型の共創”を自走できる仕組みを備えています。クラウドシエンでは、今後も「本質的な公民共創」をキーワードに、職員一人ひとりが小さく始められる公民共創の実践を支援していきます。

■ クラウドシエン会社概要

社名：株式会社クラウドシエン

代表取締役：神原 翔吾（かんばら しょうご）

所在地：（本社）広島県広島市中区宝町8-26 3F

会社設立：2018年5月29日

事業内容：クラウドシエンの企画・開発・運営

企業HP：https://crowdsien.co.jp/

■ 本プレスリリースに関する問い合わせ

担当者名：佐々木 椿(ささき つばき)

ご連絡先：t-sasaki@crowdsien.com