【OsakaCitySCカップin2026】近畿電機株式会社の協賛が決定！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。

現在開催中の「OsakaCitySCカップ in 2026」に、近畿電機株式会社様の協賛が決定したことをお知らせいたします。挑戦する学生の支援をいただきます。

■近畿電機株式会社様 ご協賛について

同社は、1948年の創業以来、大阪府和泉市を拠点に同社は、「直す・活かす・つなぐ」技術を磨かれてきました。リサイクル、ドローン、水素エネルギー。同社の技術は、社会と地球の未来を支える新しい資源へと進化を続けています。長年にわたり挑戦を続けられている中、今回は学生の挑戦の舞台である「OsakaCitySCカップin2026」へのご協賛を決定いただきました。



本大会内の1試合を同社のプレゼンツマッチとして開催するほか、学生のキャリア支援の一環として、企業説明会の実施や閉会式でのMVP賞贈呈、ブース出展を通して大会を盛り上げていただきます。



企業名：近畿電機株式会社

住所：〒594-0071 大阪府和泉市府中町4丁目2番8号

代表取締役社長：中村彰宏

事業内容：情報機器の再生・修理・検査・保管・製造・キッティング・販売／リサイクル・リユース

企業サイト：https://kinkidenki.com/top/

■OsakaCitySCカップin2026とは？

大阪の8大学＋OsakaCitySCの計9チームの頂点を決める大会です。3年目となる今大会は、競技面以外の充実度アップを目指し、MVP賞の贈呈や式典の実施を予定しております。



▽開催決定のプレスリリースはこちら

https://www.osakacitysc.com/news/3392/



今大会はこれまで以上に参加する学生にとって、そしてご支援いただく企業様にとって、価値のある大会を目指し取り組んでまいります。

■Osaka City SCについて

Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。

♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”

OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、

勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が

夢を追える世界を実現したいと思います。

♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”

スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/

■Osaka City SC 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/

X：https://x.com/osakacitysc

公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download

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