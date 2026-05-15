2026年7月4日（土）放送のTVアニメ『BLACK TORCH』追加キャスト発表！我妻寿正役に辻 親八、久澄陶子役に甲斐田裕子、時枝蛮十郎役に大塚芳忠が決定！メインスタッフ情報も公開！

株式会社ブシロード

2026年7月4日（土）放送のTVアニメ『BLACK TORCH』の追加キャスト情報が解禁！我妻寿正役を辻 親八、久澄陶子役を甲斐田裕子、時枝蛮十郎役を大塚芳忠が担当することが決定しました。本件は株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）がプロモーションを担当しております。

弐郎の祖父、我妻寿正役に辻 親八、

公儀隠密局特務一課より、久澄陶子役に甲斐田裕子、時枝蛮十郎に大塚芳忠が決定！！

個性溢れるキャラクターを演じるキャスト３名からのコメントが到着！

＜我妻寿正 役：辻 親八＞

キャラクター紹介：

我妻弐郎の祖父。忍びの家系である我妻家の末裔として、両親のいない弐郎を育てた。喧嘩っ早い弐郎を叱ることも多いが、我が子のように大切に想っている。

キャストコメント：

我妻寿正役をやりました辻 親八です。弐郎の祖父です。

なにしろ弐郎をスパルタで武術を伝授しました。

今の時代では許されないほどの厳しさでした。

もちろんその裏には深い愛情があります。

とてもユニークなキャラクターがたくさん出てまいります。

どうかお楽しみくださいませ。

＜久澄陶子 役：甲斐田裕子＞

キャラクター紹介：

公儀隠密局において、人員・権力共に最大を誇る特務一課の課長。冷徹な性格で、異例の若さで昇進した。司場はかつての同期。

キャストコメント：

特務一課課長、顔に傷痕のあるクールビューティー、久澄陶子を演じます。腐れ縁の司場との空気感や頼もしさ、冷徹さの奥に隠れる優しさも表現できたらと思っています。テンポ良い作品なので、完成が楽しみです！

＜時枝蛮十郎 役：大塚芳忠＞

キャラクター紹介：

公儀隠密局特務一課に所属する、久澄の部下。常に柔和な表情と物腰で、運転から戦闘まで、そつなくこなす。

キャストコメント：

海外から熱烈な支持を受けているこの作品にキャスティングしていただき感激です。

私の時枝というキャラクターは静かで柔和でありながら完璧な戦闘能力も持つ男。

そのギャップを上手く表現できればと思っております。

メインスタッフ情報も公開！追加スタッフ各位からのコメントも到着！

7月の放送開始に向け、メインスタッフ情報を公開！ 各スタッフよりコメントも到着いたしました！

原作：タカキツヨシ（集英社刊）

監督：馬引 圭

キャラクターデザイン：鈴木 豪

シリーズ構成・脚本：市川十億衛門

サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子

デザインワークス：菊池隼也

美術監督：高橋佐知、今泉聖子

色彩設計：のぼりはるこ

CG ディレクター：内藤博高

撮影監督：山本 聖

編集：吉武将人

音響監督：高寺たけし

音響効果：山谷尚人

音楽：やまだ豊

アニメーション制作：100studio

＜美術監督：高橋佐知＞

原作の世界観をアニメに、素敵な作品の一助となれていたら幸いです。

＜美術監督：今泉聖子＞

物語のイメ-ジに合った空間になるように、沢山の人と協力して作り上げました。

作品に溶け込めていたら喜ばしい限りです。

＜色彩設計：のぼりはるこ＞

アニメ『BLACK TORCH』

色彩設計を担当させていただいております、のぼりはるこです。

猫大好き！としましては黒猫「羅睺」を「黒い塊」にならないよう

愛くるしく、鋭い瞳と意志をもつカッコいい黒猫にしたいな～と思い、色彩設計しました。

友情・仲間・物の怪・個性豊かなキャラクター達とたくさんの見どころがあります！

その色彩を任されてとても光栄に思っております！

是非、ご視聴・応援のほどよろしくお願いいたします！

＜CGディレクター：内藤博高＞

『BLACK TORCH』は100studio東京、大阪、台湾、韓国スタジオのCGスタッフと作画スタッフ、

そして関連会社「Infinity1（インフィニティワン）」のスタッフが携わったアニメ作品になります。

またこれまで100studioで手掛けてきました作画とCGのハイブリッドアニメーションよりも

アクションとCG要素が多い映像になっています。

多くのスタッフの熱意と原作「BLACK TORCH」の魅力が詰まった映像を楽しみにご覧いただけたらと思います。

＜撮影監督：山本 聖＞

撮影監督を務めます。山本 聖です。

タカキツヨシ先生の絵/表現/雰囲気がとにかくカッコイイんですよ！

白黒世界のエフェクトのカッコよさを如何にしてアニメとして表現するべきかを撮影面で試行錯誤しました。各シーンの雰囲気や空気感、エフェクトの白/黒/グレーなどで表現を頑張らせていただきましたのでお楽しみください。

＜音響監督：高寺たけし＞

『BLACK TORCH』の音響監督を担当させて頂きます。

伝説の物ノ怪との出会い、そして新たに現れる物ノ怪たちとの忍バトル！

聞いているだけでもワクワクしますね！

日本はもちろん、海外の方々にも楽しんで貰える内容になると思います。

強力なキャスト陣、そしてやまださんの個性溢れる素敵な劇伴にも注目です！

＜音響効果：山谷尚人＞

どうぶつと話すことができる高校生が不思議な猫と出会うところから物語が始まります。

彼は自分の感情に真っ直ぐな男で、なかなかに気持ちの良いものがあります。

それが戦い方にも現れているかもしれません。乞うご期待！

作品基本情報

放送情報

2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始

INTRODUCTION

忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。

一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。

その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？

そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。

そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。

羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは――！？

物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕――！！！

CAST

我妻弐郎：鈴木崚汰

羅睺：上田燿司

鬼子母神一華：千本木彩花

司場涼介：諏訪部順一

天鬼：森川智之

咬牙：岡本信彦

我妻寿正：辻 親八

久澄陶子：甲斐田裕子

時枝蛮十郎：大塚芳忠

STAFF

原作：タカキツヨシ（集英社刊）

監督：馬引 圭

キャラクターデザイン：鈴木 豪

シリーズ構成・脚本：市川十億衛門

サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子

デザインワークス：菊池隼也

美術監督：高橋佐知、今泉聖子

色彩設計：のぼりはるこ

CG ディレクター：内藤博高

撮影監督：山本 聖

編集：吉武将人

音響監督：高寺たけし

音響効果：山谷尚人

音楽：やまだ豊

アニメーション制作：100studio

公式サイト・公式SNS

【国内向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com/(https://blacktorch-anime.com/)

公式X（旧: Twitter）：@BlackTorchAnime（https://x.com/blacktorchanime(https://x.com/blacktorchanime)）

公式Instagram：https://www.instagram.com/blacktorchanime/(https://www.instagram.com/blacktorchanime/)

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【海外向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com/en/(https://blacktorch-anime.com/en/)

公式X（旧: Twitter）：@BlackTorch_EN（https://x.com/blacktorch_en(https://x.com/blacktorch_en)）

公式Instagram：https://www.instagram.com/blacktorch_en/(https://www.instagram.com/blacktorch_en/)

原作情報

原作コミックス1～５巻好評発売中！

▼原作コミックス試し読み

https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501(https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501)

▼コミックス情報

https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057(https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057)

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※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH製作委員会