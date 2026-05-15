実は同期！トンツカタン森本と濱田祐太郎が初共演「来年のR-1でお抹茶と戦えよ！」

株式会社CBCテレビ(C)ともだちたまご(C)ともだちたまご

CBCテレビで毎週土曜・深夜0:28から放送中の「ともだちたまご」。

圧倒的なSNSフォロワー数を誇るカリスマ的存在、三上悠亜。しかし、その華やかなSNSの裏側は「友達作りは苦手」だという。そんな三上に友達候補(友達の卵)を紹介し、友達として迎え入れられそうかを判断してもらう、予測不能なトークバラエティ。

仲介役となるのはTVやラジオの司会で人気急上昇中のトンツカタン森本。その話力で、芸人やクリエイター、ちょっぴり変わった一般の方までさまざまな人たちを三上に紹介する。



第２回のゲストは、話芸ひとつでR-1グランプリの頂点に立った盲目のピン芸人・濱田祐太郎が登場。トンツカタン森本と番組で初共演する。

4月に解散しピン芸人になった森本に対し「君なんの大会も獲ってないよね？来年R-1に出てこいよ、(元相方の)お抹茶と戦えよ！」とツッコむ場面が！

盲目のため、声で相手を見極めてきたという濱田の知られざる友達関係や、赤裸々な恋愛事情とは？

最後、濱田は三上悠亜と友達になることはできるのか？

また番組内では、芸人のひょうろくが台湾で友達を100人作るロケに挑戦する企画も放送中。今回は台北で人気の夜市へ！

文鳥占いで彼女ができるか占ってもらった結果に思わず「やった」と喜んだり、町の方からの意外な一言に「わーお失礼」と驚いたり、ひょうろくの人間性が出た珍道中をお届け！

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番組情報ともだちたまご

放送日：毎週土曜 深夜 0:28～ 放送中

放送局：CBCテレビ

放送エリア：中京広域圏 (愛知県・岐阜県・三重県)

※見逃し配信はTVer、Locipoで毎週日曜正午より配信

配信：Amazon Prime Video / U-NEXT / Hulu で毎週金曜に最新話を配信

出演者：三上悠亜、トンツカタン森本、ロケ出演者／ひょうろく

公式HP：https://hicbc.com/tv/tomodachi-tamago/

公式X：https://x.com/cbctv_TOMODACHI

公式Instaglam：https://www.instagram.com/cbctv_tomodachitamago/

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