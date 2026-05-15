Insta360 GO 3S レトロキットが新登場

Insta360 Japan株式会社

Insta360は本日、Insta360 GO 3S レトロキット(https://store.insta360.com/jp/product/go-3s?c=6618&f=&utm_source=pressrelease&utm_medium=socialorganic&utm_campaign=go-3s-retrokit)を発表しました。本製品は、フィルム写真のノスタルジックな魅力を、コンパクトなPOVカメラで楽しめる特別版です。

キットには、レトロビューファインダー(https://store.insta360.com/jp/product/go-3s-retro-viewfinder)、フィルム風フィルター、そしてクラシックカメラの操作感を再現するアクセサリーが含まれています。GO 3Sならではの携帯性とハンズフリー撮影を維持しながら、より没入感のある撮影体験を提供します。

※レトロビューファインダー(https://store.insta360.com/jp/product/go-3s-retro-viewfinder)は単品でも発売中

重さわずか39gの単体カメラをベースに、レトロキットは4K動画、ハンズフリーPOV撮影、そしてInsta360独自のFlowState手ブレ補正を組み合わせ、遊び心あふれるレトロスタイルの撮影を実現します。 日常の記録を楽しむクリエイターや、ストリート撮影の愛好家、クラシックカメラの美学を好むユーザーに向けて、GO 3S レトロキットは何気ない瞬間を新しい形で切り取る手段を提供します。

レトロスタイルの撮影体験

レトロキットには、GO 3Sの携帯性をそのままに、クラシックカメラの操作感を再現する複数のアクセサリーが含まれています。

レトロビューファインダー

キットの中心となるのはレトロビューファインダー。単体のGO 3Sと組み合わせることで、クラシックなフィルムカメラに着想を得たデジタルカメラへと進化します。 ウエストレベルの光学ビューファインダーにより、画面を見ずにおおよその構図を決めることができ、よりゆったりとした、意図的な撮影スタイルを促します。

さらに、ビューファインダーには自撮りミラーを内蔵しており、手軽に手持ちでの自撮り撮影が可能です。

バッテリーパック

付属のバッテリーパック(https://store.insta360.com/jp/product/go-3s-battery-pack?c=3173)により、録画時間は最大76分まで延長され、撮影しながらの充電にも対応。長時間の撮影でも中断することなく使用できます。

NFCカスタムスキン

NFCカスタムスキンにより、Insta360アプリへ瞬時にアクセス可能。 スマートフォンをタップするだけで、Insta360アプリを即座に起動し、映像のプレビューや編集、設定の調整が可能です。

ストラップ＆磁気ペンダント

キットには、日常使いに便利なストラップも付属。ネックレスのように身に着けたり、バッグやアクセサリーに取り付けたりして、手軽に持ち歩けます。 さらに、GO 3Sの代表的なアクセサリーである磁気ペンダントも同梱。衣服にマグネットで装着することで、ハンズフリーのPOV撮影が可能です。

フィルム風フィルターと新しいクリエイティブツール

レトロなハードウェアデザインに合わせて、GO 3S レトロキットには3種類の専用フィルム風フィルターを搭載：

ネガフィルム：クラシックなネガフィルムに着想を得た、彩度を抑えたクールトーンのやわらかな描写。

ポジフィルム：スライドフィルムを思わせる、コントラストと彩度を強めた印象的なスタイル。

ステッカーフィルター：プリ露光フィルムに着想を得たこのフィルターは、3種類のレトロスタイルパターンとフィルム風カラーを写真に加え、遊び心のあるステッカー風オーバーレイを演出します。

GO 3Sには11種類の内蔵カラープロファイルを搭載しており、その中にはレトロキットで新たに追加された5つのフィルム風スタイルも含まれます：

NC、CC、GR-F、モノ、ヴィンテージバケーション。

これらのプロファイルにより、クリエイターはポストプロダクションを行うことなく、カメラから直接スタイライズされた写真を撮影できます。

Insta360アプリはアクションポッドの役割も担い、撮影モードの切り替えや設定の調整、フィルターの適用をスマートフォンから直接行えるほか、アプリ内の編集ツールも利用できます。 iOSおよびAndroidユーザーは、ライブアクティビティも利用可能。スマートフォンのロック画面から、素早く録画操作やカメラの状態確認が行えます。

日常の創造性を引き出す、ポケットサイズカメラ

レトロキットは写真撮影や日常の何気ない瞬間の記録にフォーカスしつつ、Insta360 GO 3Sのコア機能はそのまま維持しています。

約39gの軽量設計で、身につけたり、設置したり、さまざまなスタイルで撮影可能。ハンズフリーで没入感のある一人称視点を手軽に記録できます。 内蔵のマグネットマウントシステムにより、衣服や金属面などに素早く装着でき、大型カメラでは不可能なユニークなアングルでの撮影が可能です。



4K動画撮影に対応し、優れたFlowState手ブレ補正により、動きのあるシーンでも滑らかな映像を実現します。 ひらめいた瞬間に、クイックキャプチャでワンタップですぐに録画を開始できます。 GO 3Sは最大10m防水にも対応しており、街歩きから水中撮影まで幅広いシーンで活躍します。

撮影後は、FreeFrame動画を活用することで、SNSに合わせて任意のアスペクト比で書き出すことが可能です。 さらにInsta360アプリには、自動編集機能や、統計ダッシュボードも搭載。Apple、Garmin、COROS、iGPSPORTなどのデバイスから取得したリアルタイムデータを重ね合わせ、日常の映像をシェアしやすいコンテンツへと仕上げます。

GO 3Sとレトロビューファインダーを組み合わせることで、ノスタルジックなカメラデザインとポケットサイズPOVカメラならではの自由な表現力を融合した、独自の撮影体験を実現。クリエイティブな写真撮影や、何気ない瞬間、日常のストーリーテリングに最適です。

好評発売中

Insta360 GO 3S レトロキット(https://store.insta360.com/jp/product/go-3s?c=6618&f=&utm_source=pressrelease&utm_medium=socialorganic&utm_campaign=go-3s-retrokit)は、本日よりInsta360ストアにて、キャンバスホワイトとクラシックレッドの2色で販売開始。

同梱内容：

カメラ本体、レトロビューファインダー、バッテリー、NFCカスタムスキン、ストラップ、磁気ペンダント、レンズガード（装着済み）、USB-C to Aケーブル

ストレージは64GBと128GBの2種類を用意し、価格はそれぞれ44,500円、46,800円です。

レトロビューファインダー単体(https://store.insta360.com/jp/product/go-3s-retro-viewfinder)：8,700円