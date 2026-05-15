ナノ・ユニバースより、“機能素材”をテーマにした最新スタイリングコンテンツ「これさえあれば。」 Vol.3を公開

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年5月15日（金）にWEBコンテンツ「これさえあれば。」VOL.3を公開。

今回のテーマは、「機能素材」。

気温や湿度の上昇、強い日差しなど、夏特有の環境変化に着目し、快適性とファッション性を両立するスタイルを提案します。

本企画では、撥水・透湿・UVカット・接触冷感など、現代のライフスタイルに求められる機能を備えた素材にフォーカス。都市生活からアクティブシーンまで自然に馴染む、軽やかでスマートな着こなしを表現しています。

また、機能性だけでなく、ミニマルなデザインやリラクシーなシルエットを取り入れることで、日常に取り入れやすいバランス感も追求。



“快適さを我慢しない夏のファッション”という新たな価値観を提案します。

■CONTENTS

「これさえあれば。Vol.3」

https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260515-nu-topics-koresaeareba-vol3-ws

LOOK1

ロゴT×チェックパンツに差し色を効かせた、

抜け感のあるモダンスタイル。



さらっとした着心地で、暑い日も軽快に過ごせるのが魅力。



接触冷感×UVカット機能を備えたロゴTで、快適さもプラス。



シンプルながらも、さりげないアクセントでこなれた印象に。

LOOK2

夏らしい軽やかさを纏う洗練スタイルで、ストレスフリーに過ごす季節へ。



遮熱や接触冷感など、夏に嬉しい機能を

備えたニットで快適さもキープ。



程よくきれいめなバランスが、大人のカジュアルにフィット。

LOOK3

一枚で決まるワンピースは、撥水素材MINOTECH(R)でさらっと快適に。



水を弾きつつ蒸れにくい機能性と、

きれいめに着られる女性らしいシルエットが魅力。



ウエストの調整で表情を変えながら、シーンに合わせて着こなしを楽しめる一着。

【ナノ・ユニバース公式サイト】

https://store.nanouniverse.jp/

【ナノ・ユニバース公式instagram】

https://www.instagram.com/nanouniverse_official/ (https://www.instagram.com/nanouniverse_official/)



【取扱店舗】

ナノ・ユニバース各店舗（アウトレット店舗除く）

ナノ・ユニバース取り扱い各ECサイト