「カメラグランプリ2026」において「あなたが選ぶベストカメラ賞」など2部門で栄冠　「EOS R6 Mark III」と「RF45mm F1.2 STM」が受賞

キヤノン株式会社

キヤノンの「EOS Rシステム」のフルサイズミラーレスカメラ「EOS R6 Mark III」（2025年11月発売）と交換レンズ「RF45mm F1.2 STM」（2025年11月発売）が、「カメラグランプリ2026」において、それぞれ「あなたが選ぶベストカメラ賞」、「あなたが選ぶベストレンズ賞」を受賞しました。なお、「あなたが選ぶベストカメラ賞」、「あなたが選ぶベストレンズ賞」ともに、昨年の「EOS R5 Mark II」（2024年8月発売）および「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z」（2024年11月発売）に続き2年連続の受賞となります。

EOS R6 Mark IIIRF45mm F1.2 STM

今回で43回目を迎えるカメラグランプリは、国内の写真・カメラ専門の雑誌・ウェブ媒体の担当者で構成されるカメラ記者クラブ（※1）が主催する、権威あるカメラ・レンズ関連の賞の一つです。今回は、2025年4月1日から2026年3月31日の間に日本国内で発売された製品から選考が行われました。

このたび、「EOS R6 Mark III」が受賞した「あなたが選ぶベストカメラ賞」、「RF45mm F1.2 STM」が受賞した「あなたが選ぶベストレンズ賞」は、一般ユーザーによるウェブ投票で選出される賞です。

「EOS R6 Mark III」は、有効画素数最大約3250万画素（※2）フルサイズCMOSセンサーによる高画質や、優れたドライブ性能・AF性能を発揮するフルサイズミラーレスカメラです。高い静止画撮影性能に加え、動画撮影においても、オーバーサンプリングによる4K動画記録や7Kオープンゲート記録（※3）など、充実した機能を搭載しており、静止画・動画それぞれの撮影シーンにおける使いやすさを評価する声が多く寄せられました。

「RF45mm F1.2 STM」は、開放F値1.2による大きく美しいボケ味を生かした豊かな表現力と、小型・軽量設計を両立した大口径標準単焦点レンズです。プラスチックモールド非球面レンズを効果的に配置することで、レンズ構成枚数を少なく抑えるなど光学設計を工夫し、F1.2の大口径レンズならではの表現と手頃な価格を両立した点が評価されました。

キヤノンは、これからも独自の映像技術に磨きをかけ、お客さまの多様なニーズに応える製品やサービス、ソリューションを提供することで、人々の生活に豊かさと驚きをもたらし、写真・映像文化のさらなる発展に貢献していきます。

※1 1963年9月発足。2026年4月時点において8媒体1団体が加盟。

※2 総画素数約3250万画素。使用するレンズまたは画像処理により、有効画素が減少することがあります。

※3 RAW動画／XF-HEVC S記録のみ対応。

〈「あなたが選ぶベストカメラ賞」受賞製品：「EOS R6 Mark III」 選考理由〉

＊一般ユーザーからのコメント（一部）

・スペックの数字以上に「撮り手の意図を裏切らない」という哲学を感じる

・2025年を代表するカメラだと思う

・動画の4K120pがクロップなしなのは嬉しい

・動画機能が素晴らしく、7Kオーバーサンプリングのオープンゲート収録が可能で、表現の幅を広げてくれる

・ランクアップしたスタンダード機としてソツのない仕上がりになっており、これさえあればなんでも撮れるという安心感がある

・画質・価格のバランスが最も良い

・元々優れていたスチル性能の向上だけでなく、動画性能の向上も著しい

・オートフォーカス性能や高感度にも強く、室内や夕方でもしっかり撮れるのが魅力的

〈「あなたが選ぶベストレンズ賞」受賞製品：「RF45mm F1.2 STM」 選考理由〉

＊一般ユーザーからのコメント（一部）

・これからの一眼単焦点レンズのあり方に一石を投じてくれたと感じた

・レンズ開発陣に拍手したい

・明るさと安さを両立しているレンズは今までになかったから

・高スペックだけじゃない方向で技術力を示したレンズ

・絞り開放でのとろけるようなボケはポートレート、風景写真どちらにおいても真価を発揮すると感じる

・大口径ならではの美しいボケと描写力に惹かれた

・尖ったコンセプトのレンズのため

・写真だけでなく動画でも自然で美しい描写ができる点に惹かれた

・小型軽量なのがいい

・F1.2という明るさにもかかわらず信じられない価格

〈各受賞製品について〉

「EOS R6 Mark III」

https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r6mk3

「RF45mm F1.2 STM」

https://personal.canon.jp/product/camera/rf/rf45-f12