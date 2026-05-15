『サバンナ高橋の、サウナの神さま』“ととのい”ゲストに、大食いアイドル・もえのあずき！「大量のご飯が見つかって…」“大食い女王”誕生秘話を赤裸々告白！あす5月16日（土）18:00～

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

TOKYO MX（東京エリア：地上波9ch）で放送中の『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（隔週土曜18:00～18:30）は、サウナ好きで知られるサバンナ・高橋茂雄が、様々なゲストをサウナに迎え、心身ともに“ととのった”ところで、人生の“ととのった”瞬間＝「人生のターニングポイント」を伺うサウナトーク番組。

あす5月16日（土）は、アイドルで大食いタレントのもえのあずきさんをゲストに迎え、十條湯（東京・北区）からお届けします。

オープニングでは、プライベートで一緒に食事に行ったことがあるという話題からスタート。その際も、しっかりと“大食い”だったというエピソードが語られます。

サウナ内では、“大食いタレント”ならではの体調管理の話に。「死にたくないし、健康じゃないと仕事は続けられないから」ということで、毎年人間ドックは欠かさないといい、その結果について「めっちゃいい、A判定とかばっかりです。胃カメラもめっちゃきれいですねって言われます」と健康そのものだと明かします。

サウナで心と体が“ととのった”後は、人生で“ととのった”瞬間に迫る本音トークへ。子どもの頃から夢はアイドルだったそうで、大学卒業後、つんく♂さんプロデュースのグループに所属します。ある日、ライブのお昼休憩で大量の食べ物を食べているところを見つかり、つんく♂さんが大食い大会を企画。そこで優勝を果たすと、つんく♂さんに「お前神や！本家に出たほうが良い」と促され、ガチの大食い番組に出演することに。意外にも当初は負け続けだったそうですが、「私が目立ったらメンバーやメンバーのご両親も喜んでくれるかもと思い、モチベーションを変えたらめっちゃ強くなった」と、大食いクイーン誕生秘話を語ります。

以降、大食い関連の仕事が増えるにつれ、本業のアイドル活動に参加出来ないことも。「本当はアイドル活動がしたいのに、誰もアイドルって知ってくれていない」――そんなジレンマから救ってくれ、今もモットーにしている言葉をくれたのが、つんく♂さんでした。果たして、その言葉とは！？ もえのあずきさんの“ととのった瞬間”に迫ります。

さらに、大食い前日は胃を広げるため「食べ放題」に行く話や、カッパを食べるために「カッパ捕獲免許」を更新し続けている話など、サウナで“ととのった”後だからこそ聞ける、貴重なトークをお見逃しなく！

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 サバンナ高橋の、サウナの神さま

【放送日時】 5月16日(土)18:00～18:30 ＜TOKYO MX1＞

【配信】 「TVer」での見逃し配信あり

【ＭＣ】 高橋茂雄（サバンナ）

【ゲスト】 もえのあずき

【テーマ曲】 「やさしさに包まれたなら」作詞・作曲：荒井由実 唄：クレイジーケンバンド

◆ロケ地サウナ情報

今回は、こちらのサウナで収録を行いました。

【施設名】 十條湯

【所在地】 北区十条仲原１－１４－２

【最寄り駅】 埼京線十条駅から徒歩6分

【営業時間】 15:00～23:00/日曜朝湯8:00～12:00 ※定休金曜