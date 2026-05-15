最大5台を同時充電可能、GaN採用で超スリム＆高出力を実現したPD100W対応電源タップを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、最薄部わずか1.8cmの超スリム筐体に、次世代半導体「GaN（窒化ガリウム）」技術を搭載した最大100W出力対応の電源タップ「TAP-SLIM7U-15BK」を発売します。

本製品は、ACコンセント2口に加え、USB Type-Cを2口、USB-Aを1口備えた多機能モデルです。USB Power Delivery規格の最大100W出力に対応しており、ハイスペックなノートパソコンでも、ACアダプタを使うことなく本製品から急速充電が可能です。デスクの隙間や壁際、カバンの中にもスマートに収まるスリム設計ながら、デスク周りの電源と充電環境をこれ一台で強力に集約でき、テレワークや出張、会議室での使用にも最適です。

【掲載ページ】

品名：スリムタップ（AC2個口・USB-C×2＋USB-A×1・PD100W）

品番：TAP-SLIM7U-15BK 標準価格：11,880円（税抜き 10,800円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SLIM7U-15BK

最大5台同時に充電できる

AC2個口とType-C 2ポート、USB A 2ポートを搭載し、ノートパソコンやスマートフォンなど

最大5台を同時に充電可能です。複数機器をまとめて効率よく使用できます。

最薄部1.8cmの超スリムボディ

最薄部わずか1.8cmのスリム設計。薄型ながらACプラグをしっかり差し込める設計で、安心して使用できます。

コンパクトで持ち運びに最適

かさばらないので出張や外出先へも手軽に持ち運べます。iPhone 17と比べてもコンパクトなサイズ感です。

USBアダプタが不要なので配線スッキリ

USBポート内蔵で充電アダプタが不要。

電源まわりを1台に集約でき、デスクや足元の配線をすっきり整理できます。

USB PD100W出力のハイパワー

高効率なGaN技術を採用し、最大USB PD100W出力に対応。

ノートパソコンも余裕で充電できるパワフル設計です。

ノートパソコンを充電しながら他の機器も充電できる

ノートパソコンへ最大65Wで安定給電しながら、他のUSB機器も同時に充電可能です。

接続機器に応じて出力を自動で振り分け、効率よく電源を供給します。

ホテルでのコンセント不足を解消

ホテルなど電源が少ない環境でも複数機器をまとめて充電できます。

薄型斜めタイプのL字プラグで隙間にも配線しやすい

薄型斜めタイプのL字プラグを採用し、壁際や家具の隙間でもスッキリ配線可能。斜めに配線することで、他のプラグと干渉しにくくスマートに配線できます。

配線しやすいケーブル長1.5m

ケーブルが長めなので、机の下のコンセントにも差すことができ、ゆとりを持って使用できます。

ホコリ防止シャッター付き

AC差込口にホコリ防止シャッターを搭載。異物の侵入を防ぎ、トラッキング火災のリスクを減らします。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【関連ページ】

USB充電機能付きタップ

https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/usb/index.html

電源タップ検索

https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/search/

電源タップ機能別対応表(2Pタップ)

https://www.sanwa.co.jp/support/list/html/tap/oatap_2p.html

■サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TAP-SLIM7U-15BK

■サンワサプライ WEBサイト

https://www.sanwa.co.jp/

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

https://twitter.com/sanwainfo

■サンワサプライ Facebook

https://fb.me/SanwaSupplyJP

■YouTube公式チャンネル

http://sanwa.jp/youtube

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5949-35b8339f18742810f81d5a2552a92c22.pdf