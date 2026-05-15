業務用冷凍食品卸および福祉食事業を展開する株式会社ナコム(大阪府東大阪市)は、疾患児・障がい児家族向けブランド「famicare」を運営する株式会社NEWSTAと共同で、2026年4月18日(土)・19日(日)に有明GYM-EX(東京都)で開催された「Kids Festa Tokyo 2026」に出展しました。

会場では、嚥下(えんげ：飲み込み)に配慮しながらも、“家族みんなで同じ食事を楽しめること”を目指した介護食ブランド『最幸のやわらぎ』のお弁当を販売・提供。用意したペースト食弁当400食に加えて、ペースト食と通常食を組み合わせた親子向けセットも展開し、計500食が完売となりました。

会場では、障がいのあるお子さまとそのご家族が同じ食卓を囲みながら食事を楽しむ様子が見られ、「彩りの良さだけでなく味もとても美味しかった」「同じメニューを一緒に食べられるのが嬉しい」といった声も寄せられました。





ファミケアさまとナコムスタッフ集合





■『最幸のやわらぎ』について

『最幸のやわらぎ』は、株式会社ナコムの福祉食事業部「ほっこDELI」が展開するペースト状介護食ブランドです。





【特長】

・噛む力・飲み込む力が弱い方でも食べやすいなめらかなペースト状に加工

・料理本来の色・形・焼き目を再現した「介護食らしくない見た目」

・電子レンジ調理対応、とろみソース入りで加熱後そのまま食べられる

・全21種類(牛ステーキ、鶏の照り焼き、鯖の味噌煮、お好み焼き、野菜シリーズ等)





開発背景には「いつも、いつまでも好きなものを食べてほしい」「食事に制限があっても、家族と同じ時間を楽しんでほしい」という想いがあります。









■「famicare」との共同プロジェクト

今回の企画は、「疾患児・障がい児家族の毎日を楽しく！」をテーマに活動する「famicare」との共同プロジェクトとして実施しました。

疾患や障がいのある子どもを育てる家庭では、

・毎食ごとにミキサー加工が必要

・家族と同じメニューを食べることが難しい

・外出先やイベントで安心して食べられる食事が少ない

といった悩みを抱えるケースも少なくありません。





今回のプロジェクトでは、実際に日頃から食事加工を行っているご家族の声をもとに、味・食感・のど越し・見た目などを検証。famicare編集部やご家族による試食も重ねながら、イベント提供メニューの開発を進めました。





また、ファミケアでは過去に『最幸のやわらぎ』の試食レポートや、障がい児家族向けキャンペーン企画も実施。実際に利用したご家族からは、

「見た目が華やかで食べる前からワクワクした」

「食事準備の負担が減った」

「子どもがパクパク食べてくれた」

といった感想が寄せられました。









■Kids Festa Tokyo 2026での取り組み

Kids Festa Tokyo 2026では、famicareが展開する3つの出展ブースのうち、株式会社ナコムとの合同ブースとして「やわらか食を“体験できる”食のブース」を展開しました。





【メニュー構成】

・鶏の照り焼き

・具だくさんコーンポタージュ(野菜入り)

・いちごと抹茶のプリン





【親子弁当セット】

・通常食＋ペースト食を組み合わせた親子向けセット(1日50セット限定)





【対象】

・嚥下に配慮が必要なお子さまとそのご家族

ブースでは、ペースト状介護食『最幸のやわらぎ』を使用したお弁当を販売。メニューは「鶏の照り焼き」「具だくさんコーンポタージュ(野菜入り)」「いちごと抹茶のプリン」を中心に構成し、食べづらさのあるお子さまにも、イベント会場で食事を楽しんでいただける内容としました。

さらに、通常食とペースト食を組み合わせた「親子弁当セット」も用意。親子で同じメニューを楽しめる食事として、1日50セット限定で販売しました。

「食べづらさがあっても、一緒に食卓を囲みたい」という想いから生まれた本企画は、多くの来場者に好評をいただき、用意した計500食は完売となりました。





いちごと抹茶のプリン





「最幸のやわらぎ」鶏の照り焼き弁当





■実施概要

・イベント名： Kids Festa Tokyo 2026

・実施日 ： 2026年4月18日(土)・19日(日)

・会場 ： 有明GYM-EX(東京都)

・来場者数 ： 2日間合計 10,748名

・提供食数 ： 500食【完売】









■株式会社NEWSTAについて

株式会社NEWSTAは、「疾患児・障がい児家族の毎日を楽しく！」をテーマに、疾患や障がいなどの特性を持つ子どもとその家族の“楽しい！”を生み出すブランド「famicare」を運営しています。

情報サイト「famicare」では、疾患や障がいのある子を育てる家族に向けて、育児や生活、お出かけ、制度、支援などに関する情報を発信しています。

また、相談QAアプリ「ファミケア」、支援検索サービス「ファミケア支援検索」、企業向けブランドソリューション事業などを通じて、疾患児・障がい児家族と社会をつなぐ取り組みを展開しています。









【会社概要】

社名 ： 株式会社ナコム

代表者： 代表取締役 西村 直晃

所在地： 〒578-0901 大阪府東大阪市加納5丁目2番8号

電話 ： 072-870-5305(代表)

URL ： https://hokkodeli.jp/care_food/





【商品販売サイト】

名称： ほっこ DELI 公式オンラインショップ

URL ： https://shop.hokkodeli.jp/





【疾患や障がいのある子どもとその家族に向けた情報サイト「famicare」】

URL： https://famicare.jp/