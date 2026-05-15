【会いに行けるアイドルVTuber】クインテ主催、5/17（日）大型歌枠リレー『あおはる歌枠リレー -君とのリスタート-』にクインテ＋ゲスト7組が集結！
株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優、以下「Blackbox」）が展開する、会いに行けるアイドルVTuberプロダクション「ラブボックス」所属の2.5次元アイドルVTuberグループ「クインテ」は、2026年5月17日（日）16:00より、YouTubeにて大型歌枠リレーイベント『あおはる歌枠リレー -君とのリスタート-』を開催することをお知らせいたします。
本企画はクインテ主催の歌枠リレーとしては「夢を奏でる歌枠リレー」（2026年1月25日開催）に続く第2弾。事務所の枠を越えた7名のゲストVTuberを招き、クインテ3名と合わせた計10組が 「何気ない日常が愛しくなる一曲」 をテーマにバトンを繋ぎます。歌枠リレーで高まった熱量はそのまま、6月6日（土）築地BLUE MOODで開催する単独ミニライブ『クインテ Mini Live ~Secret Chapter~』へと続きます。
■ 「何気ない日常が愛しくなる一曲」── 君とのリスタートをテーマに
『あおはる歌枠リレー -君とのリスタート-』は、クインテが主催する歌枠リレー企画の第2弾です。第1弾「夢を奏でる歌枠リレー」（2026年1月25日開催）は、豪華13組が集結しX（旧Twitter）でも大きな反響を呼びました。続く今回のテーマは「何気ない日常が愛しくなる一曲」。「あおはる」「リスタート」「日常」「再会」をキーワードに、出演者それぞれが選んだ「明日からまた頑張れる一曲」で青春の音色をリレーします。
明日からまた始まる日常や、どうでもいい話で笑い合ってたあの時間。
憂鬱なのに、君に会えると思ったら頑張れる！
そんな「何気ない日常が愛しくなる一曲」を選曲していただければ幸いです。
出演タレントは2026年4月23日～30日に実施した出演公募と、運営からの招致を経て決定。事務所・所属の枠を越えて集まったゲスト7組が、主催のクインテ3名と共にリレー形式の歌唱を披露します。
■ 配信概要：『あおはる歌枠リレー -君とのリスタート-』
イベント名： あおはる歌枠リレー -君とのリスタート-
開催日： 2026年5月17日（日）
配信時間： 16:00 ～ 22:00（全6時間）
配信場所： 参加各VTuberのYouTubeチャンネル（公式再生リストより順次視聴可能）
主催： クインテ
選曲テーマ： 何気ない日常が愛しくなる一曲
公式ハッシュタグ： #あおはる歌枠リレー
公式再生リスト：https://www.youtube.com/playlist?list=PLZP9G-rr5ijfyi6yvlS0q5bn6z9lMIzpY
■ 出演者（順不同・敬称略）
クインテ（主催）： 桃妃ミルク／羽乃シエル／華埜エレノア
ゲスト出演： 龍華ちなり／うまき／成瀬もち／TOCORO十／紫央なのは／姫宮ゆのん／甘楽はのね
※ 出演順・各出演者の所属に関する詳細はクインテ公式X（@quinte_lvv）にて順次解禁いたします。
■ タイムテーブル
開会式（16:00-16:30）と閉会式（21:30-22:00）はクインテ全員、本編10枠は1組あたり30分のリレー形式で進行いたします。
■ トレンド入りを目指せ！公式ハッシュタグで応援を
本企画を最大限に盛り上げるため、公式ハッシュタグ #あおはる歌枠リレー を設定しています。配信中の感想・応援メッセージはハッシュタグをつけてXに投稿することで、出演者を直接後押しできます。前回主催「夢を奏でる歌枠リレー」での盛り上がりに続く、青春の音色のトレンド入りにご注目ください。
■ 次なる舞台は「リアル」。6月6日（土）、築地BLUE MOODにて単独ミニライブ開催
『あおはる歌枠リレー -君とのリスタート-』で繋いだ熱量は、6月6日（土）に築地BLUE MOODで開催する単独ミニライブ『クインテ Mini Live ~Secret Chapter~』へと続きます。3人体制となったクインテが「秘密の1.5章」をテーマに新章への助走を刻む、特別な一夜です。
イベント名： クインテ Mini Live ~Secret Chapter~
開催日： 2026年6月6日（土）
開場： 10:15 ※整列開始 10:00
開演： 11:00
会場： BLUE MOOD https://blue-mood.jp/
（東京都中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス1F）
料金： 3,000円（税込）
※入場時、別途ドリンク代として現金1,000円が必要となります。
チケット販売URL： https://lovvebox.zaiko.io/e/quintet-secret-chapter
出演： 桃妃ミルク／羽乃シエル／華埜エレノア
■ 法人・イベンターの皆様へ：出演依頼・協業受付中
「クインテ」は、リアルとバーチャルの垣根を超え、現場を熱狂させる力を持つ次世代のアイコンです。月次オフラインライブの継続開催と歌枠リレー等の主催企画により「現場経験値」と「業界横断のコラボ実績」を積み重ねており、商品PR・コラボキャンペーンとの親和性が高い構造を持っています。
- ライブパフォーマンスの提供： 対バンイベント、大型フェス、商業施設でのライブ等
- PR・コラボレーション： キャラクター特性を活かした商品PR、イベント出演
- 配信企画コラボレーション： 歌枠リレー・コラボ配信等
お問い合わせ： https://lovvebox.com/contact/
メンバー情報
桃妃ミルク（ももさきみるく）
宇宙人の箱入りお姫様
カラー：ライトピンク
X：https://twitter.com/milk_lvv
YouTube：https://www.youtube.com/@milk_lvv
羽乃シエル（はのしえる）
引きこもりのゲーマー天使
カラー：ライトパープル
X：https://twitter.com/ciel_lvv
YouTube：https://www.youtube.com/@ciel_lvv
華埜エレノア（はなのえれのあ）
エルフのおてんばお姉さん
カラー：イエロー
X：https://twitter.com/elenoa_lvv
YouTube：https://www.youtube.com/@elenoa_lvv
クインテ
会いに行けるアイドルVTuber。
Quintet Queen「女王たちの五重奏（クインテット）」が由来。
2025年2月2日にデビュー。
X：https://x.com/quinte_lvv
YouTube：https://www.youtube.com/@quinte_lvv
会社概要
ラブボックスについて
『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。
バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。
ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/ (https://lovvebox.com/)
株式会社Blackboxについて
株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。
・名称：株式会社Blackbox
・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優
・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階
・企業HP：https://blackbox-inc.com/
(https://blackbox-inc.com/)