【ステーキのどん】WEB限定！！「どんデビュー割」10％OFFクーポン配布！

株式会社アークミール

株式会社アークミールが運営する『ステーキのどん』では、2026年5月15日（金）より、WEB限定で10％OFFクーポン「どんデビュー割」を配布いたします。

「前から気になっていたけど、まだ入ったことがない」そんな方に向けたクーポンです。

■どんデビュー割について

お会計が10％OFFになるWEBクーポンです。

はじめての方はもちろん、すでにご利用いただいている方もご使用いただけます。

（はじめてでなくても大丈夫です。）

「今日は外で済ませようかな」

「なんとなく肉が食べたい日」

そんなときに、ふと思い出していただければと思います。



『ステーキのどん』は、しっかり食べたいときに選ばれることが多いお店ですが、

普段の食事としてもご利用いただけます。

今回のクーポンは、

「まだ入ったことがない」という方が一度試してみるきっかけとしてご用意しました。

■クーポン概要

クーポン名：どんデビュー割

利用可能期間：2026年5月15日（金）～5月29日（金）

内容：お会計より10％OFF

ご利用方法：会計時にクーポン画像をご提示ください

配布媒体：X、HP、PR TIMES

対象店舗：ステーキのどん全62店舗

【会社概要】

会社名：株式会社アークミール

所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-5 アルーサB館4階

代表者：代表取締役社長 柳 先

設立：1970年7月1日

URL：https://www.arcmeal.co.jp

事業内容：ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供

株式会社アークミールは、「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。

今後も、食を通じてお客様の暮らしに寄り添う価値の提供に取り組んでまいります。