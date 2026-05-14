東海道新幹線×はとバス　オリジナル今昔タオル　プレゼントキャンペーン　スマートEXで新幹線を予約してから、はとバスツアーを申し込もう！

株式会社はとバス

株式会社はとバス（本社：東京都大田区、代表取締役社長：武市 玲子）は、東海旅客鉄道株式会社（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役社長：丹羽 俊介）とタイアップし、「東海道新幹線×はとバス」をモチーフとしたオリジナル今昔タオルをプレゼントするキャンペーンを実施します。『エクスプレス予約』、『スマート EX』会員向けの『EX旅先予約』にて、「はとバス東京観光」をお得に申し込みいただけるようになって3年、引き続き西日本の皆さまに東京の魅力を発信し続けます。

◆タイアップキャンペーン企画の内容◆

2026年6月1日（月）～6月30日（火）の期間中、下記の対象2コースを『スマートEX』または『エクスプレス予約』会員向けの『EX旅先予約』から予約し、乗車されたお客さまに「東海道新幹線×はとバス」オリジナル今昔タオルをプレゼン

トします。デザインは、今活躍している「N700S×ガーラ」と、昔活躍した「0系新幹線×ボンネットバス」から1種をお選びいただけます。

スマートEXオリジナル今昔タオル

【対象運行日】

2026年6月1日(月）～6月30日（火）

【対象コース】

１.A7625 たっぷり満喫！東京スカイツリー(R)と浅草老舗の牛鍋

２.B7636 【2階建てバス・アストロメガで行く】夜景の東京スカイツリー(R)と人気のホテルディナービュッフェ

【配布場所】

東京駅丸の内南口はとバスのりば前『はとマルシェ』

【配布数】

「N700S×ガーラ」・「0系新幹線×ボンネットバス」 各1,000枚 ※なくなり次第終了となります。

【予約サイト】

EX旅先予約https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/000E408/plans

※購入には『エクスプレス予約』または『スマートEX』への会員登録が必要です。

0系新幹線ボンネットバスN700Sガーラ

※写真はすべてイメージです