若尾達壮トレーナー「トレーナークリニック」初開催！

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株式会社NAGANO SPIRIT

日頃より、信州ブレイブウォリアーズならびに信州ブレイブウォリアーズアカデミーの活動へご理解、ご協力いただきありがとうございます。

この度、若尾達壮アスレティックトレーナーによる「トレーナークリニック」を初開催いたします。
傷害予防やテーピングの巻き方講座などトップトレーナーの知識はもちろん、若尾トレーナーの話を聞いてみたい方など、どなたでもご参加いただけます。
ぜひお気軽にお申込みください！




概要


日程

2026年5月24日(日)


時間

9:00～12:00


※8:30～　受付開始


実施場所

ホワイトリング


フォレストクラブラウンジ


講師

若尾達壮アスレティックトレーナー


対象

どなたでもお申込みいただけます。


定員

30名


※応募が定員を超える場合は抽選となります。


　5月22日(金)にメールにてご連絡いたします。


価格

参加費 3,500円


※当日受付にてお支払いください。（現金のみ）


締切

5月21日(木)23:59まで


持ち物

屋内シューズ


お申込

以下URLよりお申込ください。


https://sgrum.com/entry/s1336epozg/20260524tc/(https://sgrum.com/entry/s1336epozg/20260524tc/)


※体調不良等で欠席される場合は sbwacademy@b-warriors.net まで事前にご連絡ください。
※無断欠席は次回以降参加をお断りする場合がございます。