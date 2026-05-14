若尾達壮トレーナー「トレーナークリニック」初開催！
株式会社NAGANO SPIRIT
日頃より、信州ブレイブウォリアーズならびに信州ブレイブウォリアーズアカデミーの活動へご理解、ご協力いただきありがとうございます。
日程
時間
実施場所
講師
対象
定員
価格
締切
持ち物
お申込
※体調不良等で欠席される場合は sbwacademy@b-warriors.net まで事前にご連絡ください。
日頃より、信州ブレイブウォリアーズならびに信州ブレイブウォリアーズアカデミーの活動へご理解、ご協力いただきありがとうございます。
この度、若尾達壮アスレティックトレーナーによる「トレーナークリニック」を初開催いたします。
傷害予防やテーピングの巻き方講座などトップトレーナーの知識はもちろん、若尾トレーナーの話を聞いてみたい方など、どなたでもご参加いただけます。
ぜひお気軽にお申込みください！
概要
日程
2026年5月24日(日)
時間
9:00～12:00
※8:30～ 受付開始
実施場所
ホワイトリング
フォレストクラブラウンジ
講師
若尾達壮アスレティックトレーナー
対象
どなたでもお申込みいただけます。
定員
30名
※応募が定員を超える場合は抽選となります。
5月22日(金)にメールにてご連絡いたします。
価格
参加費 3,500円
※当日受付にてお支払いください。（現金のみ）
締切
5月21日(木)23:59まで
持ち物
屋内シューズ
お申込
以下URLよりお申込ください。
https://sgrum.com/entry/s1336epozg/20260524tc/(https://sgrum.com/entry/s1336epozg/20260524tc/)
※体調不良等で欠席される場合は sbwacademy@b-warriors.net まで事前にご連絡ください。
※無断欠席は次回以降参加をお断りする場合がございます。