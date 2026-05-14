若尾達壮トレーナー「トレーナークリニック」初開催！

株式会社NAGANO SPIRIT

日頃より、信州ブレイブウォリアーズならびに信州ブレイブウォリアーズアカデミーの活動へご理解、ご協力いただきありがとうございます。



この度、若尾達壮アスレティックトレーナーによる「トレーナークリニック」を初開催いたします。

傷害予防やテーピングの巻き方講座などトップトレーナーの知識はもちろん、若尾トレーナーの話を聞いてみたい方など、どなたでもご参加いただけます。

ぜひお気軽にお申込みください！

概要

日程

2026年5月24日(日)

時間

9:00～12:00

※8:30～ 受付開始

実施場所

ホワイトリング

フォレストクラブラウンジ

講師

若尾達壮アスレティックトレーナー

対象

どなたでもお申込みいただけます。

定員

30名

※応募が定員を超える場合は抽選となります。

5月22日(金)にメールにてご連絡いたします。

価格

参加費 3,500円

※当日受付にてお支払いください。（現金のみ）

締切

5月21日(木)23:59まで

持ち物

屋内シューズ

お申込

以下URLよりお申込ください。

https://sgrum.com/entry/s1336epozg/20260524tc/(https://sgrum.com/entry/s1336epozg/20260524tc/)

※体調不良等で欠席される場合は sbwacademy@b-warriors.net まで事前にご連絡ください。

※無断欠席は次回以降参加をお断りする場合がございます。