【月16,000円～／追加費用ゼロ】新宿駅前クリニックがマンジャロのオンライン診療を開始

医療法人社団SEC

新宿駅前クリニック 皮膚科 内科 泌尿器科（所在地：東京都新宿区、院長：蓮池林太郎）は、マンジャロのオンライン診療を開始しました。対象は他院を含む使用経験者に限定し、LINEビデオ通話を活用した予約不要の診察を提供しています。診察料・郵送料・システム利用料すべて無料、薬代のみの明瞭な料金設定で「費用が高くて通院を続けにくい」という患者さまのニーズにお応えします。

「高くて続けられない」「通院の時間が取れない」という声に応えたサービス

近年、GLP-1受容体作動薬であるマンジャロ（一般名：チルゼパチド）は、2型糖尿病の治療薬として承認されており、医師の判断のもとで肥満症の管理にも用いられています。

当院でも、これまで対面診療でのマンジャロ処方を行ってきました。しかし、他院の患者さまから「高くて続けられない」「通院の時間が取れない」というお声をいただくことが増え、既に使用経験のある方を対象としたオンライン診療を新たに開始いたしました。



※オンライン診療の詳細はこちら→https://www.shinjyuku-ekimae-clinic.info/naika/mounjaro_online.html(https://www.shinjyuku-ekimae-clinic.info/naika/mounjaro_online.html)

サービスの3つの特長

特長１.月16,000円～で追加費用一切なし 診察料・システム利用料・郵送料すべて0円

当院の料金はマンジャロ 2.5mg（4本／1ヶ月分）で16,000円（税込）。診察料・システム利用料・郵送料はすべて0円です。また、「患者さまが費用の心配なく治療を継続できること」を最優先に考え、今後値上げしないことをお約束しています。

【マンジャロ オンライン診療 料金一覧】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53170/table/11_1_c51fdfe5ec3974ba5a519855819c50a7.jpg?v=202605141252 ]

特長２. 予約不要・LINEで完結

オンライン診療はLINEビデオ通話で実施するため、予約不要でスキマ時間に受診できます。患者さまが新たにアプリをダウンロードする必要がなく、使い慣れたLINEで診察から処方まで完結できます。クリニック側の費用負担が少ない点も、低価格が維持できる理由のひとつとなっています。

特長３. 国内正規品・冷蔵チルド配送による品質管理

使用するマンジャロは医薬品卸から仕入れた国内正規品のみです。個人輸入品・偽造品は一切取り扱いません。院内の冷蔵庫で厳重に保管し、診察の翌診療日に郵便局のチルドゆうパックで冷蔵状態を保ったまま配送します。お支払いは受取時の代金引換のみで、カード情報入力の手間やセキュリティリスクを排除いたします。

オンラインでの処方条件

当院のオンライン診療は安全性を最優先に考え、以下の条件を満たす方のみを対象としています。

● 他院を含めマンジャロの使用経験がある方（初めての方は対面診療のみ）

● マンジャロ 2.5mg・5.0mgはBMI 18.5以上

● マンジャロ 7.5mg・10.0mgはBMI 22以上

● 2箱（4本）以上・最大12箱（24本）まで処方可能

● 異なる用量の組み合わせ処方にも対応

※初めてマンジャロを使用される方は、対面診療で安全に開始されることを推奨しています。対面診療では初回の方にも処方しており、2回目以降はオンライン診療への移行も可能です。

※対面処方についてはこちら→https://www.shinjyuku-ekimae-clinic.info/naika/mounjaro.html(https://www.shinjyuku-ekimae-clinic.info/naika/mounjaro.html)

安全管理・副作用サポート体制

当院は内科で糖尿病の保険診療をしており、保険適用でマンジャロを処方してきた実績があります。また、患者さまの安全を確保するため、以下のサポート体制を整えています。

● 副作用が出た場合はクリニックへ電話またはオンライン診療でご相談いただけます

● ご希望の方には対面での診察および血液検査も対応可能です

● 経過観察のための血液検査をご希望の方には、来院時に実施できます

※マンジャロは2型糖尿病治療薬として承認された医薬品です。自由診療での処方にあたっては、医師が患者さまの既往歴・使用状況・BMIを確認し、適切な管理のもとで行います。

マンジャロについて、さらに詳しく知りたい方へ

▼マンジャロとは?ダイエット効果と痩せる仕組み

https://www.shinjyuku-ekimae-clinic.info/naika/mounjaro_01.html(https://www.shinjyuku-ekimae-clinic.info/naika/mounjaro_01.html)



▼マンジャロの副作用と危険性

https://www.shinjyuku-ekimae-clinic.info/naika/mounjaro_03.html(https://www.shinjyuku-ekimae-clinic.info/naika/mounjaro_03.html)



▼マンジャロの正しい打ち方と使い方

https://www.shinjyuku-ekimae-clinic.info/naika/mounjaro_04.html(https://www.shinjyuku-ekimae-clinic.info/naika/mounjaro_04.html)

オンライン診療の流れ

STEP 1：LINEで友だち追加

性別・年齢別のLINEアカウントを友だち追加し、「マンジャロ」とメッセージ。必要事項（氏名・生年月日・身長体重・使用歴・希望用量など）を送信します。

STEP 2：LINEビデオ通話でオンライン診療

受付時間内にスタッフがご連絡し、医師がLINEビデオ通話で診察を実施。数分程度で完了します。相談のみで処方なしの場合は費用はかかりません。

STEP 3：翌診療日にチルド配送・受取時に代金引換

診察の翌診療日夕方に郵便局のチルドゆうパックで発送。受取時に現金でお支払いいただきます。冷蔵庫での保管をお願いします。

クリニック情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53170/table/11_2_b05a3f8bc1bb1ca5ba014a3174ed9f5e.jpg?v=202605141252 ]