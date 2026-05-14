ニューズベース、「成果につながるイベント設計」をテーマに『Event Seminar Marketing Fes 2026』へ出展

株式会社ニューズベース

株式会社ニューズベース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：亀井 義勝）は、2026年5月19日（火）に室町三井ホール&カンファレンスで開催される「Event Seminar Marketing Fes 2026」に出展いたします。

■出展の背景

近年、BtoBイベントは単なるリード獲得施策ではなく、体験設計・商談化・コミュニティ形成・データ活用まで含めた“成果設計”が求められるようになっています。



当日は、イベント施策に取り組む企業担当者様向けに、

- イベント施策に関する無料相談- 便利ツール／「BtoBイベント 2025→2026 トレンドまとめ資料」の無料配布

などを実施予定です。



また、ニューズベースでは、GRIC、ALL STAR SAASをはじめとした大型カンファレンスや招待制イベント、ブランド体験イベントなど、多様なビジネスイベントを支援しております。

企業ごとの目的や課題に応じて最適なイベント設計を行い、単発開催に留まらない、"成果創出につながるイベントマーケティング"を提供しています。



イベント当日は、Partner Lodge「C」ブースにて皆様をお待ちしております。

■開催概要

イベント名：Event Seminar Marketing Fes 2026

～知が重なり、交わり、視界がひらく。成果に向き合う実践者たちの、共創の場。～

開催日時：2026年5月19日（火） 11:30-19:00(受付開始 11:00)

会場：室町三井ホール&カンファレンス

入場料：5,000円 ※EventHub導入企業様・ご招待者様は無料

ブース番号：Partner Lodge「C」

■株式会社ニューズベースについて

株式会社ニューズベースは、企業イベント・カンファレンス・セミナー・展示会・PRイベントなど、多様なビジネスイベントを支援するイベントマーケティング会社です。

企画・運営にとどまらず、目的設計・体験設計・フォロー施策まで一貫して伴走し、"成果につながるイベントマーケティング"を支援しています。

株式会社ニューズベース

〒104-0061

東京都中央区銀座七丁目16番12号 G-7ビルディング9階

https://www.newsbase.co.jp/