ITエンジニア向けウェビナー～AI時代は第二のインターネット黎明期である～『カスタムGPTとプロジェクトで変わるエンジニアの仕事』

株式会社PEｰBANK

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、 ITエンジニアの新しい働き方を提案する株式会社PE-BANK（東京都港区／代表取締役社長 高田 幹也）は、2026年5月20日（水）19時より、ウェビナー『～AI時代は第二のインターネット黎明期である～カスタムGPTとプロジェクトで変わるエンジニアの仕事』を開催します。本セミナーは、株式会社PE-BANKが運営するITフリーランス向け福利厚生サービス「サポートプラス」が主催しており、今回で77回目の開催となります。今回は、オンライン形式での開催となります。

●セミナー内容

生成AIの登場によって、エンジニアの仕事は大きく変わり始めています。

これは単なる便利ツールの登場ではなく、1990年代のインターネット黎明期に近い変化です。

当時、ホームページ、メール、検索、ECが新しい仕事の入口になったように、今はカスタムGPT、プロジェクト、AIエージェント、業務専用AIが新しい仕事の入口になっています。

本セミナーでは、前回扱ったカスタムGPTをさらに一歩進め、実際にどのように仕事用のAIを作り、使い、育てていくのかを実演します。また、ChatGPTのプロジェクト機能を使うことで、単発の質問ではなく、継続的な仕事の流れをAIに持たせる方法も紹介します。

後半では、AI時代がインターネット黎明期とどこまで似ていて、どこが決定的に違うのかを整理します。

エンジニアがこれから学ぶべきこと、受託開発やフリーランスの仕事がどう変わるのか、そしてAI時代に価値を持ち続ける人材とは何かを考えます。

カスタムGPTの作り方を知りたい方だけでなく、AI時代のエンジニアとして次の方向性を考えたい方に向けた内容です。

●開催概要

日 時：2026年5月20日（水）19時～20時20分

会 場：オンライン開催：参加URLをメールにてご案内します。

主 催：株式会社PE-BANK

参加費：無料

定 員：100名

※募集人数超過の場合は先着順となります。

参加申込：https://splus.pe-bank.jp/event/20260520/

参加申込締切：2026年5月20日（水）17:00まで

●プログラム内容・スケジュール

18:45～19:00：受付開始

19:00～19:10：主催者挨拶、本日のテーマ説明

19:10～20:00：カスタムGPTとプロジェクトで変わるエンジニアの仕事

20:00～20:15：質疑応答

20:15～20:20：終了挨拶

※当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

●講師

木寺祥友（きでらよしとも）氏

株式会社エル・カミノ・リアル

日本のJava黎明期から最前線で活躍してきたITエンジニア・AI専門家。

日本人初のJavaプログラマーとして知られ、NTTドコモの504iシリーズに搭載された携帯Javaプラットフォームの開発にも貢献。

また、著書『Javaを創った人々』（アスキー）では、Java言語の生みの親であるジェームズ・ゴスリング氏らとの交流を通じてJava技術の普及に尽力。

近年ではChatGPTをはじめとした生成AIの第一人者としても知られ、政府や企業を対象にしたAI活用に関する講演や研修を全国各地で開催。Webメディア「JBpress」では、

AI技術とビジネスの融合をテーマにした記事を多数執筆するなど、AI時代の新しい働き方・ビジネスモデルの提言を続けている。

自身も起業家として40年近いキャリアを持ち、AI時代におけるフリーランスや起業家の戦略的キャリア形成についてもYouTubeで積極的に情報を発信中。

●『ProTechOne(プロテックワン)2026』の開催も決定！

PE-BANKは、ITエンジニアの学びとキャリアの未来をテーマにしたオンラインイベント「ProTechOne（プロテックワン） 2026」を、2026年6月13日（土）にメタバース空間「cluster」内にて開催いたします。

「つながる力、未来を創る」をメインテーマに掲げる本イベントでは、急速に変化するIT・テクノロジー領域において、エンジニアがこれからの時代に求められる“学び方”と“キャリアの捉え方”を発信します。今年も業界を代表する多彩な登壇者をゲストに迎え、技術・カルチャー・メタバース・AIトレンドなど、多角的な視点でエンジニアの未来を探ります。

[イベント概要]

・イベント名称：ProTechOne 2026

・開催日時：2026年6月13日（土）11:30～18:00

※6月12日（金）前夜祭 19:00～20:20

・会場：メタバース（オンライン）

・参加費：無料

・主催：株式会社PE-BANK

詳細・参加お申し込みは、以下のイベントページをご覧ください。

https://splus.pe-bank.jp/lp/ProTechOne2026/

【株式会社PE-BANK 会社概要】

株式会社PE-BANKは、1989年に協同組合として発足。「ITフリーランスの社会的地位が、より一層高まる社会を創り上げる。」をミッションに掲げ、ITフリーランスエンジニアエージェント事業の国内最古参企業として、30年以上にわたり企業とエンジニアを繋いできました。PE-BANKのシンボルマークは、PE-BANKの使命「企業が求める人材を、エンジニアが求める仕事を」と、3者のグッドリレーション、グッドパートナーシップを、さくらんぼをモチーフに表現しています。

会社名 ：株式会社PE-BANK

代表者 ：代表取締役社長 高田 幹也

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：1989年5月1日（協同組合として）

資本金 ：3億1,295万円

事業内容 ：ITフリーランスエンジニアエージェント事業

ITエンジニアの派遣事業／紹介事業

ITエンジニア向けのセミナー事業／福利厚生事業

コーポレートサイト ：https://pe-bank.co.jp

Pe-BANKフリーランス：https://pe-bank.jp (ITフリーランス向けサービスサイト)

Pe-BANKキャリア ：https://career.pe-bank.jp (IT人材派遣・IT人材紹介専用サービスサイト)

Pe-BANKカレッジ ： https://pebank-college.jp (法人向けIT人材研修サービス)

サポートプラス ：https://splus.pe-bank.jp (ITエンジニア向けウェビナー・福利厚生サービスサイト)

【株式会社MCEAホールディングス 概要】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/