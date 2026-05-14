【待望のレンタル開始】1台で2種類のカードを同時販売！購入限定だった「トレカBOX(R)」が2026年5月14日（木）よりレンタルサービスをスタート

株式会社funbox

株式会社funbox（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：林基史）は、1つの販売機で2種類のトレーディングカードを販売できる「トレカBOX(R)」について、本日より新たにレンタルサービスの提供を開始いたします。



▼レンタル販売ページ：https://www.a-muzu.com/category/RENTAL_TORECABOX/(https://www.a-muzu.com/category/RENTAL_TORECABOX/)

■「トレカBOX(R)」の魅力をご紹介

1．スタイリッシュにトレーディングカード販売

「トレカBOX(R)」は、トレーディングカードの販売に特化した最新の自動販売機。

店舗什器にもなじむホワイトカラーでシンプル＆モダンな外観です。

専用箱サイズ：約7(W)×10.5(H)×1(D)cm

最大の特徴は、商品を専用箱に入れて販売するスタイル。

専用箱に収まるサイズなら、トレーディングカードはもちろんバラエティ豊かなグッズ販売が可能です。

※安定した稼働と商品の保護には、純正の専用箱が必須となります。

※重すぎる物はご利用いただけません。

※詳細については、販売ページをご確認ください。

▼専用箱販売ページ：

https://www.a-muzu.com/item/E1004.html

【トレーディングカード以外の販売例】

アクリルキーホルダー缶バッジミニタオル2．2種類のアイテムを同時販売可能2種類展開1種類展開

左右のスロットで異なるアイテムを展開可能。

トレンドに合わせて柔軟にラインナップを入れ替えることができ、常に新鮮な売場を維持し、お客様に新たな驚きと発見を提供し続けることができます。

3．2段仕様でさらに販売力アップ上段/下段：「トレカBOX(R)」上段：「GACHABOX(R)」/下段：「トレカBOX(R)」

1台分のわずかなスペースで、最大4種類（2段×左右2スロット）の展開が可能です。

さらに、funboxオリジナルのカプセルトイ自販機「GACHABOX(R)」と組み合わせた「ハイブリッド販売」も可能です。

▼GACHABOX(R)レンタル販売ページ：https://www.a-muzu.com/category/RENTAL_GACHABOX/

4．運用スタイルで選べる「３つの決済仕様」

設置場所や販売価格に合わせて、最適なモデルをお選びいただけます。

・500円仕様： ワンコインで手軽な販売に

・1000円仕様： 高単価での販売に

・メダル仕様： ゲームセンターや施設内専用メダルでの運用に

※メダル仕様での稼働には「あミューズ機専用メダル」が必要です。

本体1台につき、あミューズ機専用メダル100枚付属。運営状況に合わせて追加100枚セットもご用意しています。

▼［レンタル］あミューズ機専用 追加メダル100枚：https://www.a-muzu.com/item/A1020.html

5．簡単運用

組み立てから設置、管理まで簡単に行っていただける設計を追求しました。

■レンタル運用のメリット

- 工具なしで組み立て：専門知識がなくても簡単組み立て- 電源不要：お店の空きスペースなど、どこにでも設置可能- スムーズな金庫回収：商品取出し口上の金庫を鍵で開けるだけで売上回収が完了

「導入コストを抑えたい」「短期間だけ設置したい」というご要望にお応えし、レンタルサービスを開始いたします。最新の販売機を、より手軽に店舗運営に取り入れていただけます。

１．初期費用の負担を最小限に

機体を購入することなく導入可能。「まずは売れ行きを見極めたい」というオーナー様も、お気軽にご利用いただけます。

２．デッドスペースを「宝の山」に

レジ横や通路、壁際のわずかな隙間が、高収益を生み出す「特設販売拠点」に変わります。

1台分のスペースで最大4種類の展開ができるため、面積あたりの収益性が極めて高いのが特徴です。

３．専門知識不要！

自販機の運営が初めての方でも、届いたその日からスムーズに運用いただけます。

複雑な電子部品がない構造のため、故障のリスクが極めて低く、日々の管理は「商品の補充」と「売上の回収」だけで完了します。

サービス概要

●サービス名： 【レンタル】トレカBOX(R)

●レンタル受付開始日： 2026年5月14日（木）

●対象地域： 全国（※離島など一部地域を除く）

●製品ラインナップ（全6パターン）：

設置環境と運用スタイルに合わせて、以下の組み合わせからお選びいただけます。

・本体タイプ（2種）：キャスターあり（移動用）／キャスター無し（常設用）

・決済仕様（3種）： 500円仕様／1000円仕様／メダル仕様（メダル100枚付属）

●レンタル価格（1台あたり/送料別途）：

・3日間パック 12,000円（税込 13,200円）

・1週間パック(7日間) 15,500円（税込 17,050円）

・1ヶ月パック(30日間) 22,000円（税込 24,200円）

・2ヶ月パック(60日間) 44,000円（税込 48,400円）

・3ヶ月パック(90日間) 66,000円（税込 72,600円）

▼詳細は下記URLから

レンタル販売ページ：https://www.a-muzu.com/category/RENTAL_TORECABOX/(https://www.a-muzu.com/category/RENTAL_TORECABOX/)

株式会社funboxは、「笑顔が生まれるモノづくり」を原点に、カプセルトイ、カプセルトイ自販機、アクリルグッズ、DECOチョコ、文具、雑貨、プラスチック製品、缶製品などの企画・製作・販売を行っています。

また、街ガチャで全国の商業施設や観光地と連携した体験価値の創出や、インドネシア法人設立で海外市場への展開を進めています。



私たちは「商品をつくる」だけでなく、「手に取る瞬間のワクワク」や記憶に残る体験を届けることを使命と考えています。新たな商品カテゴリーへの挑戦やアパレル・雑貨領域への展開も進め、市場の変化に柔軟に対応しながら、一歩先の提案を目指していきます。



今後もfunboxから新しい「ワクワク」をお届けします。

【会社概要】

本社所在地：東京都千代田区岩本町三丁目2番4号 岩本町ビル4階

代表取締役：林 基史

・コーポレートサイト：https://www.funbox.jp

・カプセルトイ・カプセル自販機専門＜あミューズ＞公式サイト：https://www.a-muzu.com/

・＜あミューズ＞公式Instagram：https://www.instagram.com/amuse_gacha/

・＜あミューズ＞公式X：https://x.com/gacha_amuzu