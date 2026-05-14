2026年10月30日(金)から11月1日(日)までの3日間、豊洲公園にて「マレーシアフェア2026東京」を開催いたします。





昨年の大阪開催での成功に続き、東京では2年ぶりの開催となります。本フェアは「All About Malaysia」をテーマに、日本にいながらマレーシアのグルメや民族舞踊、伝統文化など、多彩な魅力を体感いただけるイベントです。





なお、2024年に同じく豊洲公園にて2日間開催した際には、多くの方々にご来場いただき、大変ご好評をいただきました。本年はさらなる来場者の増加を見込み、開催期間を3日間へと拡大し、一層魅力あるプログラムとして実施いたします。





マレーシアフェア2026東京





＜開催概要＞

イベント名称：マレーシアフェア2026東京

開催日時 ：2026年10月30日(金)～11月1日(日) 10時から18時

開催場所 ：豊洲公園 花木とモニュメント広場(東京都江東区豊洲)

入場料 ：無料

主催 ：マレーシアフェア2026東京 運営事務局

(駐日マレーシア大使館／マレーシア農業・食糧安全保障省／マレーシア政府観光局／マレーシア貿易開発公社／マレーシア投資開発庁)

※開催時間は変更になる可能性がございます。









＜見どころ＞

(1)マレーシアから来日したダンサーによる民族舞踊ステージ

本場のダンサーが披露する、マレーシアの伝統舞踊を間近で体感。

多民族国家マレーシアを象徴する色鮮やかな衣装とリズミカルな踊りが会場を華やかに彩ります。ダンスパフォーマンス以外にも開催時間中様々なコンテンツで会場を盛り上げます。





マレーシアフェア2024東京の様子(ステージ)

マレーシアフェア2025大阪の様子(ステージ)





(2)マレーシアの本格グルメ

「グルメ天国マレーシア」と称されるほど、豊かな食文化を誇るマレーシア料理。南国ならではの多彩なスパイスが織りなす、奥深く魅力的な味わいをご堪能いただけます。

会場にはキッチンカーが立ち並び、「ナシレマ」や「サテー」をはじめとする本場マレーシアの味を、東京でお楽しみいただけます。





おすすめグルメ(1) ナシレマ

おすすめグルメ(2) サテー





(3)マレーシアの伝統文化アクティビティ

マレーシアで人気の「バティック体験」や、「ヘナタトゥー」をお楽しみいただけます。

バティック体験では、色を組み合わせたり、水の量を調整して濃淡をつけたりしながら、世界に一つだけのオリジナル作品を作ることができます。塗り絵のような感覚で楽しめるため、お子様から大人まで幅広い方にご参加いただけます。

ヘナタトゥーは約1～2週間ほどで自然に消えるため、気軽に体験できるボディアートです。





マレーシアフェア2024東京の様子(バティック体験)

マレーシアフェア2025大阪の様子(ヘナタトゥー)





(4)マレーシアのお菓子や調味料、雑貨が購入できる「Halal2Go Mart(ハラルトゥーゴーマート)」

毎年ご好評をいただいている「Halal2Go Mart」を、本年もオープンいたします。

マレーシア産のお菓子や調味料、雑貨など、普段はなかなか手に入らない商品を200アイテム以上取り揃えた「Halal2Go Mart」は、まるで現地でショッピングを楽しんでいるかのような体験ができる人気コンテンツです。

会場では、マレーシアの魅力あふれる商品を通じて、気軽にマレーシアの文化や味わいに触れていただけます。





マレーシアフェア2024東京の様子(Halal2Go Mart)

マレーシアフェア2025大阪の様子(Halal2Go Mart)





上記のほか、豪華賞品が当たる抽選会をはじめ、マレーシア現地からの出展ブースなど、マレーシアを体感して頂ける多彩なコンテンツをご用意しております。

イベントの詳細につきましては、下記公式サイトおよびSNSにて随時最新情報を発信してまいりますので、ぜひご確認ください。









＜関連サイト＞

WEB ： http://malaysiafair.jp/

X(旧Twitter)： @MalaysiaFair_JP ( https://x.com/MalaysiaFair_JP )

Facebook ： @malaysiafair.jp ( https://www.facebook.com/malaysiafair.jp/ )

Instagram ： @malaysiafair ( https://www.instagram.com/malaysiafair/ )









＜出展・協賛の募集開始＞

本プレスリリースに合わせて、物品・飲食販売を行う出展やイベント協賛を希望する事業者様の募集を開始いたしました。





2018年に初めて開催されて以来、マレーシアフェアは、マレーシアの高品質な製品や美味しい料理を日本市場に投入するプラットフォームを提供し続けてきました。本イベントでは、貿易や投資の商談のほか、マレーシアの豊かな文化を象徴するパフォーマンスや、食文化の体験、世界有数の観光地を紹介する観光プロモーションも行われます。





「マレーシアフェア2026東京」においても、各事業者様のニーズに合わせたさまざまなパッケージをご用意しており、PRや物販活動の絶好の機会を提供いたします。





出展・協賛の受付数には限りがございます。早めの申込みをお願い申し上げます。出展情報に関する詳細やお問い合わせは、マレーシアフェア2026東京 運営事務局までお気軽にご連絡ください。





出展・協賛の詳細についてはコチラ： https://malaysiafair.jp/recruit/index.html









本年は「Visit Malaysia 2026(マレーシア観光年2026)」にあたり、本イベントがマレーシアへの関心を深める一助となり、マレーシアと日本の相互の発展に貢献できることを願っております。





また、日本とマレーシアは2027年に外交関係樹立70周年という節目の年を迎えます。本イベントを契機として、来年の記念すべき年に向け、さらなる両国の関係強化と発展に寄与してまいりたいと考えております。

私たち運営チームは、より多くの方々にマレーシアの魅力を感じていただけるよう、引き続き全力で準備を進めてまいります。





※プレスリリースの内容は発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。