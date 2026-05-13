【日本最大級* 300社が出展】異業種参入で急拡大する宇宙ビジネス最前線が集結！第3回 SPEXA（スペクサ）-【国際】宇宙ビジネス展 - 2026年5月27日(水)から東京ビッグサイトで3日間開催

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年5月27日（水）～29日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて、日本最大級の宇宙ビジネス総合展「第3回 SPEXA（スぺクサ）-【国際】宇宙ビジネス展 -」を開催いたします。

2026年4月にNASAの有人月ミッション「Artemis II」の打ち上げ成功を受け、宇宙開発への期待が世界的に高まっています。日本においても宇宙産業は今、高市政権が掲げる新成長戦略の「最重要課題」として位置づけられ、国を挙げた重点的な注力と投資が加速しています。 防災・通信・インフラの高度化といった国家戦略の要として宇宙技術が活用され始めたことで、建設、住宅、航空、旅行など異業種からの参入が相次ぐ「社会実装」のフェーズへと突入しました。昨年の1.6倍の300社*が出展する本展は、宇宙開発を牽引する最先端の機器から、私たちの日常に近い企業が提案する新たな宇宙ビジネスまで、日本の新たな成長産業の可能性を一度に把握・体験できる「宇宙ビジネスの祭典」として開催します。

公式ホームページはこちら▶ https://www.spexa.jp/tokyo/ja-jp.html

*日本最大級：同種の展示会との出展社数および製品展示面積の比較。

*社数：出展社数・来場者数は最終見込みであり、開催時には増減の可能性があります。

■宇宙ビジネスが自動車産業の構造変化を救う!? 宇宙が日本の新たな成長産業へ

ガソリン車からEV（電気自動車）へのシフトや自動運転の普及により、自動車の部品点数は従来の約10万点から約1万点へと激減し、国内の部品メーカーでは約30万人の雇用が失われる懸念が生じるなど、日本の基幹産業は今、100年に一度の大変革期にあります。こうした中、新たな成長産業として熱視線を浴びているのが「宇宙ビジネス」です。

これまで自動車部品の開発で培われてきた「高い信頼性」や「精密加工技術」、さらに自動運転領域の「高度なセンサー技術」は、ロケットや人工衛星製造に不可欠な要素となっています。特に、数百機の小型衛星を打ち上げる「衛星コンステレーション時代」を迎え、宇宙開発が量産型へとシフトする現在、日本の製造業が誇る技術力と広大なサプライチェーンこそが、世界の宇宙市場を切り拓くチャンスとなっています。

本展は、かつて一部の専門家による“村社会”であった宇宙業界をオープンにし、宇宙産業と異業種をつなぐ架け橋となることで、日本発の宇宙企業の創出と経済成長を後押しします。

■注目の出展製品（一部抜粋）

【異業種からの参入】月面での生活に挑む「月面インフラ・住宅」

ゼネコンやハウスメーカーなど、私たちの身近な企業が宇宙インフラ構築に挑む姿を取材できます。クレバリーホームによる「月面住宅用タイル」の展示や、ゼネコンやハウスメーカーの出展により月面での生活拠点を支えるインフラ・建設技術が揃います。

・ルナタワー（Lunar Tower）/ ルナドーム（Lunar Dome）： 宇宙滞在・居住に向けたインフラ構築技術と居住モジュールです。 ルナタワーは、月面での初期有人探査フェーズから必要となる通信やエネルギー供給に寄与するインフラ施設です。

・宇宙住宅の断面モデルや住宅躯体の一部、宇宙用タイルの試作サンプルを展示します。極限環境での居住を想定した構造・素材技術を可視化し、「地球の住宅技術は宇宙でどこまで応用できるのか」を具体的にご覧いただけます。（クレバリーホーム）

LUNARDOME（ルナドーム）ルナタイル（クレバリーホーム）【宇宙旅行】身近になる宇宙。航空・旅行会社などが提案する「将来の宇宙輸送」

宇宙旅行という新たな市場の開拓に向け、「みんなでつくる、経済圏。」をテーマに、JAL（日本航空）、日本旅行、そして将来宇宙輸送システム株式会社ら9社が合同出展。開発・製造から打上げ、機体整備、保険、睡眠、宇宙旅行まで、宇宙を"日常"にする未来を可視化。初公開の金属3Dプリンター製タンク、エンジンモックアップ、飛行解析シミュレーター、睡眠デバイス等を展示します。

将来宇宙輸送システム ご提供資料１.将来宇宙輸送システム ご提供資料２.【体験型・近未来テクノロジー】宇宙太陽光発電から、探査機まで

近未来テクノロジーの実機展示や、体験できるコンテンツも充実しています。

・宇宙用太陽電池： シャープによる、過酷な宇宙環境で稼働する太陽光発電の実機展示。2024年1月に月面への高精度着陸に成功した小型月着陸実証機「SLIM」に搭載されました。月面着陸後も数カ月にわたり地球との交信に必要な電源を供給し続けるなど、過酷な環境下における確かな信頼性を実証しています。

・NASAの月輸送ミッションに参加予定の月面探査車「YAOKI」（開発：株式会社ダイモン）を展示。

会場では、実機展示に加え、探査車の操縦体験を通じて日本発の月面探査技術を紹介します。

・実機展示：「はやぶさ2」や、2026年打ち上げ予定の「MMX火星衛星探査機」など、日本の宇宙開発のシンボルとも言える展示も登場します。

宇宙用太陽電池フィルムシートタイプ（シャープ）YAOKI（ダイモン）MMX火星衛星探査機（左）、はやぶさ2（右）

◆展示会基本情報

展示会名：第3回 SPEXA -【国際】宇宙ビジネス展 -

会期：2026年5月27日（水）～29日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南ホール

主催：RX Japan合同会社

出展社数：300社（予定）

HP： https://www.spexa.jp/tokyo/ja-jp.html

★ 一般来場希望の方は、こちら(https://www.spexa.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18CCPZEpc50YuOj5XusU1dWmEN4fNvW9tA=&co=web&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3MjUzNTUyNSwiaWF0IjoxNzcyNTM1NTI1LCJleHAiOjE3ODc1MzU1MjUsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjVjYTM2NzE3ODg0MTRmODlhN2RkYzQ5ZTNhOWJjNzAyIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzcyNTM1NTI1LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.rPAsh4YDSEXvq2p-CwVe--o_MsY_oQXprtpDkB8Tc0POVsmFBIcgu30DthM6M_jn6BODUcsYhYmoVVUa5o8HpqDbEp9sNSP33dCoqvnOiu5ZWsHaVDXAp-Pp-LbzES-xZGTlkQfbDNHwOffE4eYqecZE9CObDWuer9HuORl5_Sxsm_3DlSaWGaPKgwovIiVDpVAEfYJj4hbi7A2vEVG4Jq_AXrNAflE7EDUxLfDgSeIXjFdFyRf-Z0Rks-WQaSj-HSbg3EmZ70C7rHE-GfvHlT0P9QulQzCJOqBXf-bobz5Henw3BYvxVrYFR9Syxj0dZ5fdClqxvcUZ2AgM-H1pFg&mpDistinctId=N2YwNTE2N2UtYjYwOC00OTNlLWFkN2ItMjMzZmVmZTQ3N2Rh&eventEditionId=eve-7a339685-4c56-47a8-a541-87556eef654b&interfaceLocale=ja-JP&locale=ja-JP&utm_campaign=direct_traffic&utm_medium=direct&utm_source=none)よりご登録ください

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表者：代表執行役員社長 田中 岳志

設立：1986年8月

事業内容：

・東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

・日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

HP：https://www.rxjapan.jp/