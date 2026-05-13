【スイスホテル南海大阪】 プライド月間を祝し、ドラァグイベントやヴォーギングなど多彩なイベントを開催

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

日本、大阪―スイスにルーツを持つスイスホテル南海大阪（所在地：大阪市中央区、総支配人：シェーン・エドワーズ）では、6月のプライド月間にあわせ、多様性と個性を称えるさまざまなイベントの開催および限定ドリンクの提供を行います。

10階 レトロバー「ナンバー10」では、6月のプライド月間にドラァグパフォーマンスやDJプレイ、ダンスナイトなど、多彩なエンターテインメントを体験できるイベントを開催いたします。また、会場全体が一体となって楽しめる企画もご用意しており、どなたでも気軽にご参加いただけます。プライド月間限定のスペシャルドリンク「フローズン・ロゼ」とともにお楽しみください。

スイスホテル南海大阪は、旅行業界におけるLGBTQ＋インクルーシブな取り組みが評価される「IGLTA認定」を2023年にアジアで初めて取得し、現在も認定を継続しています。また大阪観光局よりLGBTQ＋フレンドリーホテルとしての認定も受けています。今後もすべてのお客様に安心してご滞在いただける環境づくりを進めるとともに、多様性を尊重する活動に積極的に取り組んでまいります。

プライド月間について詳細はこちら :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/offers/pride-month-campaign-2026/

■「フローズン・ロゼ」 について

爽やかな酸味が感じられるKillbinbinのロゼをスラッシー風にアレンジした、6月のプライド月間限定のカクテル。ベリーの酸味が香る、華やかで遊び心あふれる味わいをご堪能ください。

販売期間：2026年6月3日（水）～6月28日（日）

場所：10階 「ナンバー10」

料金：1,000円

■ドラァグクイーン ビンゴ with Natto Maki

ドラァグクイーンの迫力あるパフォーマンスと軽快なトークで会場を盛り上げる、特別なビンゴナイトイベントを開催いたします。大阪を拠点に関西で活動するドラァグパフォーマーのNatto Makiがホストを務め、賑やかな雰囲気の中、豪華賞品が当たるビンゴゲームをお楽しみください。

開催日：2026年6月14日（日）

時間：16:00 開場 / 16:30 開始

場所：10階 レトロバー「ナンバー10」

料金：3,000円（1ドリンク・ビンゴカード1枚付）

※ビンゴカードは1枚200円で当日追加購入いただけます

■おつかれ・フライデー 6月

毎月最終金曜日は「おつかれ・フライデー」。19:00～20:30の間は、ビールやワイン、ハイボール、ソフトドリンクなどの90分飲み放題（通常3,100円）を30%オフの2,170円でお楽しみいただけます。DJによる心地よい音楽が会場を彩り、お仕事終わりの一杯にも最適です。6月はプライド月間を祝し、より華やかな雰囲気で開催いたします。

開催日：2026年6月26日（金）

時間：19:00～20:30（ラストオーダー 20:30）

場所：10階 レトロバー「ナンバー10」

料金：2,170円（90分飲み放題 / 通常3,100円）

■ヴォーギングイベント 「Time Travel Pride Kiki Ball」

ニューヨークのボールルームカルチャーから生まれたダンススタイル「ヴォーギング（Voguing）」の特別イベント「Time Travel Pride Kiki Ball」を開催。ランウェイを歩きながら自由に自分らしさを表現するひとときをお楽しみいただけるほか、観覧のみでのご参加も可能です。

当日は、国内外のボールルームシーンで活躍するヴォーグダンサー、HIHA PINKLADYがホストを務め、会場をダイナミックに盛り上げます。ニューヨークで本場のカルチャーを学び、アジアにおけるシーンにも貢献してきた経験を活かした演出にもご注目ください。

さらに、複数のカテゴリーによるコンテストを実施し、優勝者には賞金（最高3万円）とトロフィーを進呈。審査員には、ダンサーやドラァグクイーンなど、国内外のボールルームシーンで活躍する多彩なパフォーマーを迎えます。多様な個性と表現が交差する、エネルギッシュな一夜をお届けします。

開催日：2026年6月27日（土）

時間：15:00 開場 / 16:00 開始

料金：3,500円（ランウェイ参加・観覧＋1ドリンク付き）

※観覧のみも可（ランウェイ参加は自由です）

※当日ご来場の場合は4,000円となります

場所：10階 レトロバー「ナンバー10」

ご予約・お問合せ：06-6646-5129 またはメールNambar10.Osaka@swissotel.com

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/swissotelnankaiosaka-nambar10/reserve

◆レトロバー「ナンバー10」について

なんばを囲むでんでんタウンや道頓堀、アメリカ村などのエッセンスを詰め込んだ、心の奥底にしまっていた子供心をくすぐる大人のプレイグランド。アーケードゲームやボードゲーム、カラオケが楽しめる個室のご用意もあり。大人も子どもも楽しめる、自由に遊び尽くすひとときをお過ごしください。

レトロバー「ナンバー10」内観

【場所】 スイスホテル南海大阪 10階

【営業時間】水曜・木曜・日曜 16:00 - 22:00 / 金曜・土曜 16:00 - 22:30

【定休日】 月曜・火曜

【お問合せ】 06-6646-5129 / Nambar10.Osaka@swissotel.com

公式ウェブサイト :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/restaurants-and-bars/nambar10/

<注意事項＞

※記載料金には13%のサービス料と10%の消費税が含まれております。

※記載内容や料金は予告なく変更となる場合がございます。

※写真はすべてイメージです。

スイスホテル南海大阪について

スイスホテル南海大阪はスイスホテル ホテル&リゾート グループ傘下のホテルです。ビジネス、文化、ショッピング、グルメ、ファッション、娯楽の中心地、大阪で最も活気にあふれた「ミナミ」にあり、他に類のない利便性をご提供します。贅沢なアーバン・ゲートウェイとして、関西国際空港と鉄道に直結した大阪唯一のホテルです。大阪の交通ハブ、なんば駅の真上にそびえ、歴史が薫る京都、世界遺産の古都、奈良、コスモポリタンな港街、神戸へのアクセスも良好。8つのレストランやバー・ラウンジ、フィットネス&スパなど、様々なアメニティ施設を完備しております。ホテルは「TripAdvisor Certificate of Excellence」、「World Luxury Hotel Award」、「World Travel Awards」など各種のアワード、米国のワイン専門誌「Wine Spectator」のワインリスト賞を受賞しています。ご予約、ご質問はお電話 06-6646-1111、またはウェブサイト（www.swissotelnankaiosaka.com/ja）をご参照いただくか、お近くの旅行代理店までご相談ください。

スイスホテルについて

世界的に有名なスイスブランド、スイスホテル ホテル＆リゾートは、スイスのホスピタリティの伝統に基づき、アルプスの爽やかで活力にあふれた気分を感じていただけるホテルです。現代的でインテリジェントなデザイン、優れた職人技、持続可能性への対応を高く評価されています。人生の真の喜びを発見して「live it well」を実感していただけるよう、世界を旅するお客様に心休まるひとときをお届けします。1980年に設立されたスイスホテル ブランドは、今では世界中に30軒を超えるホテルを有しています。その中には、Swissôtel The Bosphorus, Istanbul（スイスホテル ザ ボスポラス、イスタンブール）、Swissôtel The Stamford, Singapore（スイスホテル ザ スタンフォード、シンガポール）、Swissôtel Krasnye Holmy, Moscow（スイスホテル クラースニエ ホールミ、モスクワ）といった旗艦ホテルも含まれています。スイスホテルは、世界を牽引するトラベル&ライフスタイルグループ、アコーホテルズに加盟しており、世界110か国で5700を超えるホテルやリゾート、レジデンスを通じておもてなしの心をご提供しています。

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