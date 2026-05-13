北海道・美唄の旬が勢ぞろい！おとなもこどもも楽しめる初夏の『美唄フェア』5/23（土）開催

日本理化学工業株式会社

日本理化学工業株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：大山隆久）は、2026年5月23日（土）、川崎工場（高津区久地）にて、北海道美唄（びばい）市の豊かな食と体験を楽しむ「美唄フェア」を開催いたします。

今回の最大の目玉は、今が最高の旬を迎える「美唄産アスパラガス」の産地直送・特別販売です。

また、4月に先行デビューしていた美唄キッチンカー「kitdog（キットドッグ）」が、いよいよ本格始動し、オリジナルメニューでフェアを盛り上げます。さらに会場では美唄名物の「やきとり」や鶏のから揚げ「ざんぎ」、冷やし大学芋なども登場。さまざまな美唄の味をお楽しみいただけます。

さらに、例年大好評を博しているマジックショーや自由にお絵かきができるエリアを設けた「楽がきコーナー」、美唄産のお米が当たる抽選会など、地域の皆様が一日中笑顔で過ごせるコンテンツをご用意してお待ちしております。

目玉企画： 北海道美唄市から届く、とれたて「アスパラガス」の直送販売。美唄焼き鳥やざんぎなどのできたて販売コーナー。

本格始動： 美唄キッチンカー「kitdog」が本格始動。ハスカップソーダや特製ドッグを販売。

地域交流： チョークとキットパスを作り続ける川崎市高津区の川崎工場駐車場を開放、誰でも参加できる楽がきエリアやその場で飲食できる休憩場所もご用意。

人気イベント： 毎年好評の「マジックショー」と、お米などが当たる「抽選会」を開催。

■ 企画の背景：川崎の工場から、美唄の恵みとワクワクを届ける

日本理化学工業の川崎工場は、長年この地でチョークやキットパスを製造し、地域の方々に支えられてきました。この工場では、障がいのある社員も毎日元気に、誇りを持って製品づくりに励んでいます。 本フェアは、当社が工場を構える北海道美唄市の魅力を、川崎の皆様に直接お届けしたいという想いから2021年から毎年2回開催してきました。今年は、美唄の旬の味覚はもちろん、地域交流の場としてさらにパワーアップした内容で開催いたします。

■ イベント詳細

旬のアスパラ直送販売： 北海道美唄市の広大な大地で育った、甘くて柔らかなアスパラガスが産地直送で到着。毎回大人気です。

美唄キッチンカー本格始動： 美唄コンテナショップから生まれたキッチンカー「kitdog」が本格的に稼働します。オリジナルホットドッグ「キットドック」や、美唄産ハスカップを使った爽やかなドリンクをお楽しみください。

オリジナルの粗挽きひき肉を、固めのバンズカスクートではさみ込んだハンバーガーのような看板メニュー「キットドック」（\750）。チーズ、レタス、サルサをのせたこだわりの「サルサドック」（\900）も。美唄産のハスカップを使って作った自家製のシロップから作る酸味のきいた自家製ハスカップソーダ \600キッチンカーのロゴができました。2人のキッチンカースタッフが心を込めてお届けします！

毎年恒例！お楽しみステージ＆イベント：

マジックショー： ここ数年、お子様から大人まで「すごい！」と話題の本格マジックを披露。

抽選会： 美唄産のお米が当たる抽選会のほか、お楽しみシークレットイベントも実施。

おとなも息をのむような本格マジックショー。抽選会も好評です。

ミニ縁日： 輪投げやストラックアウトなど、遊びのコーナーも充実。「キットパス」で、車やガラスに思いっきり描けるアートコーナーを設置。

楽がきエリア：

日本理化学工業川崎工場と美唄工場で製造しているダストレスチョークやキットパスを使って、どなたでも自由にお絵かきができるエリア。キットパスで描ける特別な車、キットパス号にも自由に描けます。

昨年開催のようす：

家族で楽しめるミニ縁日やストラックアウトも。たくさんの方に新鮮な野菜やお米を楽しみにお越しいただいています。チョークとキットパスで自由に遊べる楽がきコーナーは毎回大人気。

■ 代表取締役社長・大山隆久のコメント

「川崎工場の門を開き、地域の皆様とお会いできるこの日を、社員一同心待ちにしております。私たちの工場は、チョークやキットパスといった『描く道具』を作る場所であると同時に、障がいのある社員たちが毎日一生懸命に働き、社会とつながる場所でもあります。

毎年5月開催のこのフェアでは、美唄の農家さんからの直送で毎回大好評の美味しいアスパラガス、美唄名物の焼き鳥、キッチンカーでの楽しい食事、そして自社商品を使った楽しい楽がき体験やマジックショーに驚き、笑顔が溢れる。そんなひとときを通じて、この工場が皆様にとってより身近で、温かな場所になれば幸いです」

■ 開催概要

日時： 2026年5月23日（土）10:30～15:00（雨天決行・荒天中止）

場所： 日本理化学工業株式会社 川崎工場（神奈川県川崎市高津区久地2-15-10）

アクセス： 東急田園都市線「二子新地」より徒歩約12分

入場料： 無料

※駐車スペースに限りがございますので、公共交通機関をご活用お願いいたします。また、敷地内駐車場が満車の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。

■ 会社概要

1937年創業。国内シェア約70％を誇る「ダストレスチョーク」や、窓ガラスに描いて水拭きで消せる「キットパス」を製造・販売。社員の約7割に知的障がいがあり、製造ラインの多くを障がいのある社員が担っています。2024年には「キットパス」が日本文具大賞グランプリを受賞。人や環境にやさしいものづくりを追求しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本理化学工業株式会社 美唄フェア担当

（※取材に関するお問い合わせは広報担当までお願いいたします。）

TEL：044-811-4121