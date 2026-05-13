超特急、23rd Single「ガチ夢中！」　5月13日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、超特急のニュー・シングル「ガチ夢中！」を5月13日（水）に発売します。

11月に東京ドーム公演の開催を予定している9人組メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急。23枚目のシングルとなる今作は、メンバーソロ盤含め12形態で発売します。

リード曲「ガチ夢中！」は、タイトルの如く“ガチで夢中になって”何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す超特急流トンチキ応援ソングで、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントです。振り付けは、s**t kingzのkazukiさん、アバンギャルディのプロデュースを行なうakaneさんのコラボにて制作されました。カップリングには、TVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』のオープニング主題歌にも起用されているフレンチポップなラブソング「C’est la vie」、肩の力を抜いて楽しめるチルなポップチューン「STEP BY STEP」を収録しています。

完全生産限定盤には、昨年夏に行われたアリーナツアー BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025「EVE」より、2025年8月8日に開催したさいたまスーパーアリーナでのファイナル公演をフル収録しています。本公演は、グループ最大キャパとなるさいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）での開催となり、3万人を動員したツアーファイナルの模様を余すことなく収めています。同ツアーにて、毎公演終演後にYouTubeにて公開していた「ニュース超特急」の映像を含むメイキング映像を収録するほか、未公開シーンも追加されています。

超特急「ガチ夢中！」MUSIC VIDEO

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0beWrfj7AvE ]

『EVE』 from 超特急 BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025「EVE」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=LeM1FyvXWmY ]

超特急 23rd Single「ガチ夢中！」

2026年5月13日（水）発売

https://lnk.to/bt_gachimuchu_st

[収録楽曲] 全形態共通

M1.ガチ夢中！

M2. C’est la vie

M3. STEP BY STEP

※M2：「C'est la vie」

TVアニメ「ただいま、おじゃまされます！」オープニング主題歌

日本テレビ AnichU枠、読売テレビ 火アニ枠にて：4月7日(火)より毎週火曜深夜25時29分~放送開始

BS日テレにて4月8日(水)より毎週水曜深夜24時00分~放送開始

https://www.tadaoja-anime.com/

[完全生産限定盤]

CD1枚+Blu-ray2枚+フォトブックレット(32P) UPCH-7823

\9,900(税込)

〈Blu-ray・Disc1〉

１. 2025.8.8BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025「EVE」

さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)

〈Blu-ray・Disc2〉

２. BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025「EVE」 メイキング

○封入特典

・完全生産限定盤ソロトレカセット(9種)

・イベント応募用シリアルナンバー

[初回限定盤]

CD1枚+Blu-ray1枚 UPCH-7824

\4,950(税込)

〈Blu-ray・Disc1〉

１. 2025.8.8BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025「EVE」

さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)

○封入特典

・初回限定盤ソロトレカ9種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー

[通常盤(初回プレス)]

CD1枚 UPCH-7825

\1,650（税込）

○封入特典

・通常盤ソロトレカ9種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー

[メンバーソロ盤]

カイ盤：CD1枚 UPCH-7826 \1,650（税込）

○封入特典

・カイ ソロトレカ5種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー

リョウガ盤：CD1枚 UPCH-7827 \1,650（税込）

○封入特典

・リョウガ ソロトレカ5種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー

タクヤ盤：CD1枚 UPCH-7828 \1,650（税込）

○封入特典

・タクヤ ソロトレカ5種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー

ユーキ盤：CD1枚 UPCH-7829 \1,650（税込）

○封入特典

・ユーキ ソロトレカ5種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー

タカシ盤：CD1枚 UPCH-7830 \1,650（税込）

○封入特典

・タカシ ソロトレカ5種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー

シューヤ盤：CD1枚 UPCH-7831 \1,650（税込）

○封入特典

・シューヤ ソロトレカ5種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー

マサヒロ盤：CD1枚 UPCH-7832 \1,650（税込）

○封入特典

・マサヒロ ソロトレカ5種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー

アロハ盤：CD1枚 UPCH-7833 \1,650（税込）

○封入特典

・アロハ ソロトレカ5種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー

ハル盤：CD1枚 UPCH-7834 \1,650（税込）

○封入特典

・ハル ソロトレカ5種中1種ランダム封入

・イベント応募用シリアルナンバー

[夢８盤]

８号車のための通常盤＋豪華グッズセット！

CD1枚+HMV限定グッズ

全10種：ソロ盤（全9種）/ 通常盤（1種）

※詳細はこちら：https://www.hmv.co.jp/news/article/260313144/#fc

特設サイトはこちら：https://bullettrain.jp/23rdBT_GACHIMUCHU/

■デジタルキャンペーン詳細

https://www.universal-music.co.jp/bullettrain/news/2026-05-08/

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-LIVE INFORMATION-

超特急 初の東京ドーム公演決定！

2026年11月25日(水) open16:00 / start18:00. SOLD OUT

2026年11月26日(木) open16:00 / start18:00

[席種・料金]

指定席 \15,000（税込）

ファミリー号車席 \15,000（税込）

着席指定席 \15,000（税込）

[公演詳細]

https://bullettrain.jp/BT-1125-tokyo-dome/

BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026「ESCORT」

[会場・日時]

神奈川 横浜アリーナ

2026.06.10 (WED) 17:30 / 18:30

2026.06.11 (THU) 16:30 / 17:30



福 岡 マリンメッセ福岡A館

2026.06.27 (SAT) 17:00 / 18:00

2026.06.28 (SUN) 15:00 / 16:00

兵 庫 GLION ARENA KOBE

2026.07.14 (TUE) 17:30 / 18:30

2026.07.15 (WED) 16:30 / 17:30

神奈川 Ｋアリーナ横浜

2026.08.08 (SAT) 16:30 / 18:00

2026.08.09 (SUN) 15:00 / 16:30

[席種・料金]

指定席 \12,500(税込)

ファミリー号車席 \12,500(税込)

着席指定席 \12,500(税込)

[ツアー詳細]

BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026「ESCORT」特設サイト

https://bullettrain.jp/escort/

[公演に関するお問い合わせ]

H.I.P. 03-3475-9999 / www.hipjpn.co.jp

［プロフィール］

超特急（ちょうとっきゅう）

2011年結成、史上初のメインダンサー&バックボーカルグループ。

エンタテインメント性の高さと魅せるパフォーマンスで、会場全体を超特急ワールドに染め上げる彼らのライブチケットは毎回秒速で完売！今最もアツく面白いグループと話題になっている。

2022年 新メンバー4名を追加し新体制の9名に！更なる進化を遂げた超特急から目が離せない！

［超特急オフィシャルサイト・SNS］

オフィシャルサイト: https://bullettrain.jp

X(旧Twitter) : https://twitter.com/sd_bt

Instagram : https://www.instagram.com/bullettrain8/

TikTok : https://www.tiktok.com/@bullettrain_8

YouTube：https://www.youtube.com/@BulletTrainChannel

LINE : @bullettrain

UNIVERSAL MUSICオフィシャルページ：https://www.universal-music.co.jp/bullettrain/