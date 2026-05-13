ちばの“とっておきクッキー缶”、マルシェに集結！＠千葉みなと【ちばぎん商店】

ちばぎん商店株式会社

2026年5月30日（土）～5月31日（日)、千葉銀行本店ビル前にて開催されるSTAY STREETマルシェに、千葉県各地の個性豊かな「クッキー缶」が集結します。

缶を開けた瞬間に広がる甘い香り、

思わず笑顔がこぼれる、彩り豊かなクッキーたち。

隠れた名店から、地元で人気のあの店まで。

千葉県内のパティスリー10社による、こだわりのクッキー缶を集めました。



中には、このマルシェでしか買えない限定缶も登場します。

気になる缶を見比べて、あなたの“推し缶”を見つけてみませんか。

いずれも数量限定のため、ご購入はお早めに！

※一部内容が変更となる可能性がございます。

クッキー缶の販売について

本マルシェでは、各店が素材や製法、世界観にこだわり抜いた多彩なクッキー缶を販売いたします。

ご自宅用にはもちろん、手土産や贈り物にもぴったりな缶ばかり。

この日だけの特別なラインナップを、ぜひ会場でお楽しみください。

クッキー缶出品者のご紹介！

千葉県内で愛される10社が参加。

それぞれの魅力を詰め込んだクッキー缶をご紹介します。

住所：流山市市野谷543-1、HP：https://lestempsplus.com/レタンプリュス（流山市）

3,800円（税込）ほか

流山の人気パティスリー「レタンプリュス」のクッキー缶。

アーモンドやヘーゼルナッツは生の状態から自店でローストし、挽き立てを使用しています。ナッツとバターの香ばしさ、しっかり焼き込まれた奥深い味わいが魅力の一品です。

今回はレタンプリュスに加え、系列店「カラティエール」のサブレ缶も特別にご用意しました。お好みに合わせて、気になる一缶をお選びください。

麦の薫り（成田市）

2,500円（税込）

成田で20年間もの間、愛され続けるお菓子屋「麦の薫り」から、お店に来てくださるお客さまの声で生まれたこいぬのクッキー缶。

こいぬをかたどった「動物クッキー」は、乳製品や卵、砂糖を使わないシンプルな素材で一つひとつ丁寧に手作りされています。

お客様の中には、ご自身の愛犬に重ねて缶を選ばれる方も。通常は不定期販売＆店舗受け取りのみの限定缶を、マルシェで特別にご用意いたしました。

住所：成田市成井895-5、Instagram：https://www.instagram.com/muginokaori_official/住所：市川市八幡3-29-16y's premiere 1F、Instagram：https://www.instagram.com/patisserielapage/patisserie la page（市川市）

3,420円（税込）ほか

イラストレーター片山智恵さんがデザインした、大きな瞳が印象的なねこのクッキー缶。パリの名店〈LADUREE〉で修業を積んだオーナーが、「お客様の思い出の1ページに残るお菓子」を目指して丁寧につくりあげました。ひと口食べれば、香り豊かで、くちどけなめらかにほどける本格派クッキーに、思わず頬もほころびます。

今回は、人気の2種類の缶をご用意いたしました。

Lillemillefy（千葉市）

1,400円（税込）

Lillemillefyの「エクランサレ」は、

お酒に合う味わいをイメージした塩味のクッキー缶です。

ほんのりとした甘さの中に、ハーブやチーズ、ほどよい塩気をきかせ、ワインやシャンパン、焼酎などのお酒と相性よく楽しめます。

甘さ控えめのため、甘いものが苦手な方にもおすすめです。

お好きなお酒とあわせてお楽しみください。

住所：千葉市中央区松波2-17-5、HP：https://lillemillefy.com/住所：南房総市千倉町北朝夷2967、HP：https://bososweets.theshop.jp/BOSO SWEETS（南房総市）

2,100円（税込）

房総の四季をスイーツで味わう「BOSOSWEETS」のクッキー缶。

本場フランスで磨いた技術をもつパティシエが、房総の旬の食材の魅力を生かし、一つひとつ丁寧に焼き上げています。

クッキー缶の中身は季節ごとに変わり、その時期ならではの“房総の味”を楽しめるのも魅力です。

ほっとひと息つく時間のお供にはもちろん、贈り物にもおすすめの一缶です。

タマミィーユ（八千代市）

2,200円（税込）

八千代市で長年愛される洋菓子店「タマミィーユ」の、レトロ可愛いバラのクッキー缶。

なつかしく親しみのある味わいのバラのクッキーと、果実ジャムが印象的なソフトクッキーを中心に、表情豊かな焼菓子を手のひらサイズの缶に詰め込みました。

ご挨拶や感謝を伝える贈り物としてもおすすめのひと缶です。

住所：八千代市大学町2-1-10Instagram：https://www.instagram.com/ri_t_ru/Ri+ru（千葉県）

1,800円（税込）

ペンギンやクラゲ、サメなど海の生き物をかたどったクッキーをぎゅっと詰め込んだ、ポップで楽しい特製クッキー缶。

缶を開けた瞬間、まるで水族館を訪れたようなわくわく感を感じられる、カラフルで愛らしいデザインに思わず胸が高鳴ります。

今回特別に、マルシェ限定デザインの一缶を販売します。この週末だけの“ときめき”に、ぜひ出逢いに来てください。

カフェシュクル（佐倉市）

3,500円（税込）

北欧の森をイメージしたクッキー缶。

缶の中には、オーロラを表現した琥珀糖や、

ミモザの首飾りをつけた白い鹿のアイシングクッキーなど、

北欧のやさしいモチーフを詰め込みました。

缶を開けた瞬間に広がる、花や鹿のかわいらしいデザインに癒される一缶。

見た目にも楽しく、プレゼントやお土産にもおすすめです。

住所：佐倉市城内町91-11、HP：https://sucresweets.com/Instagram：https://www.instagram.com/CafeCacapo/Cafe cacapo（千葉県）

2,100円（税込）

季節ごとの世界観をちいさな缶の中で豊かに表現するCafe Cacapoがお届けするのは、今回のマルシェのために特別につくりあげた5月限定のクッキー缶。

香り高い抹茶と、コク深いカカオを主役に、葉っぱやお花をモチーフにした初夏を感じるデザインに仕上げました。

缶を開ければふわっと香る、濃厚な抹茶とカカオの香り。

日々のご褒美として少しずつ大切に味わいたい、そんなひと缶です。

お菓子屋TeTe（千葉県）

2,500円（税込）

「～みんなに優しいおやつを～」をコンセプトにしたクッキー缶。

乳製品・卵・白砂糖不使用で、甘さ控えめで食べやすいお菓子を作っています。

今回はマルシェにあわせて、うさぎモチーフ×野菜素材を取り入れた可愛いクッキー缶を、先行して特別価格で販売いたします。

ご家族みんなで楽しんでいただける一缶です。

クッキー缶のほかにも！

Instagram：https://www.instagram.com/tete_komeko_sweets/

当日はクッキー缶販売のほかにも、

キッチンカーの出店やガラガラ抽選会など、マルシェならではの企画が盛りだくさん。

さらに、

・5月30日（金）限定のミニコンサート

・5月31日（土）限定の大道芸パフォーマンス

など、訪れるたびに楽しめるイベントも開催予定です。

お買い物とあわせて、ぜひ一日ゆっくりとお楽しみください。

【日時・場所】

開催日時：

2026年5月30日（土）、2026年5月31日（日）：10:00～17:00

※クッキー缶は数量限定販売のため、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

場所：

ちばぎん本店ビル前

（STAYSTREET イベント会場内/住所：千葉県千葉市中央区千葉港1-2）

※当日は、公共交通機関でお越しください。

【STAY STREET マルシェに関するお問い合わせ】

ちばぎん商店株式会社

千葉市中央区冨士見２丁目３番１号 塚本大千葉ビル２階

TEL043-441-7270

●C-VALUEショッピングってなに？

C-VALUEクラウドファンディング発の人気商品をはじめ、“千葉ならでは”の商品を取り揃えた千葉の魅力をギュッと凝縮させたショッピングサイトです。

https://shop.c-value.jp/

●C-VALUEクラウドファンディングってなに？

「千葉のこれからに出会い、これからを応援する」がテーマの購入型クラウドファンディングサイトです（運営：ちばぎん商店株式会社）。千葉発の新しいブランドを創造し、新たなCHIBA（千葉）のVALUE（価値）を皆さまにお届けします！

https://www.c-value.jp/



ちばぎん商店株式会社： https://cbmnet.co.jp/

LINE：https://lin.ee/NGjHcf3

Instagram：https://www.instagram.com/cvaluejp/

facebook：https://www.facebook.com/cvaluejp/

X：https://x.com/cvaluejp/



＜参考：会社概要＞

商号：ちばぎん商店株式会社

設立：2021 年5 月10 日

資本金：1 億円(別途、資本準備金1 億円)

株主構成：株式会社千葉銀行 100％

代表取締役社長：真下 健吾



事業内容：

(1)地域ブランド商品等の企画開発及び販売事業

(2)クラウドファンディング運営事業

(3)EC 運営事業

(4)上記に付帯する各種イベントの企画及び運営事業 等



ちばぎん商店株式会社

TEL：043-441-7270

E-mail：c-value@cbmnet.co.jp