10年で売上高が約7倍、「BOTANIST」などを擁しグローバル展開を加速するD2Cブランド創出企業「Ｉ-ｎｅ」のリサーチ・カバレッジを開始｜次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

株式会社エンヴァリス

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、株式会社Ｉ-ｎｅ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：大西 洋平、証券コード：4933、以下「Ｉ-ｎｅ」）のリサーチ・カバレッジを開始することをお知らせいたします。カバレッジ開始にあたり、2026年12月期 第1四半期 決算プレビューレポートを本日配信いたしました。

次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」

決算プレビューはこちら :https://envalith.com/ja/companies/4933/reports/019e1fdb-6863-7e33-a8f4-65ab52d35201?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=cov_start&utm_content=4933

日本語・英語・中国語の3言語で、国内外の機関・個人投資家へ上場企業の企業価値を届ける次世代型の株式リサーチ・プラットフォームです。

- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

https://www.envalith.com

代表取締役社長 グローバル投資調査部門統括 河井 浩一のコメント

2007年の創業以来、独自のブランド創出メソッド「JBIST（Japan Branding Innovation System Technology）」を駆使し、「BOTANIST」「YOLU」など生活者の支持を集めるD2Cブランドを次々と生み出してきたＩ-ｎｅのリサーチ・カバレッジを開始できることを大変嬉しく思います。

同社は現在、ヘアケア・美容家電・化粧品・ヘルスケア関連商品を中核に、オンライン・オフライン両軸でグローバルに事業を展開しており、上海・米国に海外拠点を構えるなど、日本発の美容ブランドプラットフォーマーとして成長を続けています。今期決算の大きな注目点は、複数ブランドの拡大と海外展開の加速などの進捗をアナリストの視点から多面的に分析してまいります。

エンヴァリスは、こうしたブランド創出力で日本発の独自ポジションを築く企業の魅力を、日本語・英語・中国語で世界の投資家に届けることで、日本の資本市場の活性化に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176312/table/44_1_5746628068e550177ac596722627e0d9.jpg?v=202605130451 ]