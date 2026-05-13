県内唯一の保健師・看護師統合カリキュラムを採用している玉野総合医療専門学校 保健看護学科（所在地：岡山県玉野市）では、看護週間の最終日 5月16日（土）に2年生26名が看護の道へ進む決意を新たにする第28回宣誓式「道」を下記の通り挙行いたします。 本校では、1年間の学びを終えた保健看護学科2年生を対象に、改めて自己を見つめ直す機会として本宣誓式を毎年開催しております。学生一人ひとりが自己洞察を深めることで、専門職としての未来をしっかりと見据え、決意を新たにする重要な節目となります。 式典のタイトルである「道」は、加計学園創立者 加計勉が大切にしてきた言葉であり、本校の校是「学・術・道」にも用いられています。 つきましては、報道・メディア関係の皆様におかれましては、ご多忙の折とは存じますが、学生たちの新たな門出をぜひ取材賜りますようお願い申し上げます。 【日 時】 令和8年5月16日（土） 9：45～ 11：15 【場 所】 玉野市築港1-1-20 玉野総合医療専門学校 体育館 【対 象】 保健看護学科2年生 26名 【式典内容】１）記章授与 ２）キャンドルサービス ナイチンゲール像から受け取った灯を手に、2年生26名が厳かにナイチンゲール誓詞を朗唱します。 ３）2年生誓いの言葉 ＜玉野総合医療専門学校 保健看護学科の特長＞ 平成10年に開校した本学科は、全員が保健師・看護師のW取得を目指す県内唯一の保健師・看護師統合カリキュラムを採用した4年制の専門学校です。 少子高齢化や地域保健といった時代のニーズに対応できる人材育成に力を入れています。