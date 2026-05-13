京都発「天ぷら海鮮 米福」が東京初出店　丸の内TOKIAにオープン米油100％で揚げる“サクッと軽い天ぷら”を日常使いで楽しめる大衆酒場

株式会社ファンインターナショナル天ぷら海鮮 米福 丸の内TOKIA店 外観イメージ

飲食店を運営する株式会社ファンインターナショナル（本社：大阪市中央区、代表取締役：福田龍二）は、2026年5月28日（木）、東京・丸の内の東京ビル TOKIA地下1階に、東京1号店となる「天ぷら海鮮 米福（こめふく） 丸の内TOKIA店」をオープンいたします。

■「天ぷら海鮮 米福」とは：カジュアルに楽しめる大衆天ぷら酒場

米油で揚げる軽い食感の天ぷらを始め、和食をリーズナブルにご提供

「天ぷら海鮮 米福」は、“安くて旨いが一番！”をコンセプトに、京都・関西エリアで展開する大衆天ぷら酒場で、米油100％で揚げるサクッと軽い食感の「天ぷら」、バラエティ豊かな「寿司」、毎日仕入れる新鮮な「海鮮」など、多彩な和食メニューを誰もが気軽に楽しめる価格帯にて提供しています。

米福が追求するのは、素材本来の味を活かす技と、日常使いできる親しみやすさの両立です。一品ずつ丁寧に揚げる本格的な天ぷらを中心に、京のおばんざいや出雲そばなど、幅広い和食メニューを提供。古材を活かした温かみのある空間で、西日本の食文化を気軽に楽しめます。忙しい日々の中でも気軽に立ち寄れる、健やかな和食メニューをお届けします。

■丸の内での時間を豊かにする、米福３つの提供価値

１） 米油100％で揚げる、サクッと軽やかな天ぷら

米福では、すべての天ぷらに米油を使用。米油は抗酸化作用のある「γ‐オリザノール 」や、ビタミンEの一種の「トコトリエノール」など玄米由来の優れた栄養素を豊富に含んでいます。*1

また、油切れが非常に良いため、天ぷら特有の重さを感じさせません。ランチ後も眠気や胃もたれを気にせずスマートに業務へ戻れる、まさに現代のビジネスパーソンのためのパフォーマンスを下げにくい天ぷらで、関西でも既に幅広い年代から支持されています。

２） 定食から居酒屋利用まで。昼夜のニーズに応える、豊富なバリエーション

定番の天ぷらのほか、趣向を凝らした変わり揚げ、にぎり寿司や巻き寿司、刺身盛り合わせ、煮魚、出雲そばなど和食を中心とした多彩なメニューを展開。

定番の板わさやだし巻き玉子など、お酒も進むアラカルトも豊富。定食でしっかり栄養を摂りたい時も、多種多様なおつまみをお酒と共に少しずつ楽しみたい夜も、その日の気分に応じて自在な組み合わせが可能です。

３）丸の内での日常シーンにフィットする「高い利便性」

クイックに本格的な味を楽しみたいランチ、午後の打ち合わせを兼ねた早めの夕食、そして仕事帰りの一杯から会食まで。お一人様からグループ利用の宴会などにも、様々なシーンに対応します。一軒で食事を完結できる懐の深さで、丸の内での日々を多方面から支える「日常の拠点」を目指します。

■オープニングキャンペーン概要

天ざるそば海鮮丼＆ざる出雲そば定食

東京初出店を記念し、5月28日（木）から6月4日（木）までの8日間限定で、特別キャンペーンを実施いたします。

米油100％でサクッと食べられる「米福天丼」はオープン以来の一番人気メニューです。

【期間】2026年5月28日（木）～ 6月4日（木）８日間



【ランチタイム】名物「米福天丼」通常価格 1,190円 → 特別価格の700円 で提供

【ディナータイム】生ビール 450円・ハイボール490円 を何杯でも半額で提供

■主要メニュー

ランチメニュー（一例）

- 名物！米福天丼（キャンペーン期間中は700円）- 天ぷら定食（天ぷら7品、小鉢2品、ご飯、味噌汁、漬物）- 米福定食（刺身3種、天ぷら4品、小鉢2品、ご飯、味噌汁、漬物）- 天ざるそば（天ぷら5品、ざる蕎麦）- 海鮮丼＆ざる出雲そば定食（海鮮丼、小鉢2品、漬物）

ディナー・アラカルト（一例）

- 京のおばんざい各種（小芋煮、竹の子煮など）- 変わり揚げ（大判京きつね天など）- 各種天ぷら盛り合わせ- 焼鳥盛り合わせ

その他多彩な一品を取り揃えております。



※全て税抜価格

今後も「天ぷら海鮮 米福」は、“日常使いしやすい大衆天ぷら酒場”として、関西・関東エリアを中心に展開を進めてまいります。

■新店舗概要

■会社概要

天ぷら寿司海鮮 米福 京都烏丸本店 … 古材を使用した温かみのある店内デザインが特長[表1: https://prtimes.jp/data/corp/163534/table/8_1_199be754e4bd5541a460dde7779dc59e.jpg?v=202605130551 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/163534/table/8_2_bf7bc971aaecb842677078d211c09f8e.jpg?v=202605130551 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファンインターナショナル

企画・PR担当：大西

電話：080-4188-7447

メールアドレス：fun-info@fun-no1.com

*1 日本こめ油工業協同組合 「こめ油の栄養」http://www.nikkome.or.jp/rbocomp.html