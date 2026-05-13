アネブル「人とくるまのテクノロジー展2026」に出展開発

株式会社アネブル

株式会社アネブル（本社：愛知県刈谷市）は、2026年5月27日（水）から5月29日（金）まで、パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）より開催される「人とくるまのテクノロジー展2026」に出展いたします。

本展示では、モビリティ開発を一気通貫でお手伝いする当社のサービスをご紹介します。部品調達、試験車両製作、ハーネス試作、受託試験、技術派遣・請負まで、開発現場におけるリソース不足やお困りごとに対し、「出来ない」を「出来る」に変えるソリューションを提案いたします。

■ 開発リソース不足から試験までワンストップで対応

当社は、試作、部品調達、試験、データ分析から、エンジニアによる技術支援（派遣・請負）までを一括で対応可能です。

開発初期段階から評価・検証フェーズまで、工程を横断した支援により、開発効率の向上と負担軽減を実現します。

■ 出展内容

ブースイメージ

開発プロセスに沿って、各サービスをご紹介します。

国内・海外部品調達／ベンチマーク

国内外ネットワークを活用し、部品調達から分析・評価まで対応。開発初期段階に必要な情報収集・比較検討を支援します。

試験車両製作

調達した部品をもとに、開発部品の搭載、計装、車両改造まで対応。パワートレイン開発や各種評価に必要な車両を製作します。

ハーネス試作サービス

ポンチ絵段階から対応可能、最大700回路までの試作に対応。短納期かつ柔軟な対応で開発初期を支援します。

テスティング／振動試験

市場走行試験や振動試験、次世代燃料対応エンジン試験など、多様な試験にワンストップで対応します。

技術派遣・請負サービス

設計・適合・評価に対応するエンジニアが現場を支援し、開発リソース不足の課題を解決します。

■ 実機展示

・水素エンジン搭載カッティングモデル

・背圧調整弁

・ダンパーテスター

各サービスと連動した実機展示により、一気通貫での対応力をご体感いただけます。

■ このような方におすすめ

・開発リソース不足に課題をお持ちの方

・試作・評価・試験の外注を検討中の方

・部品調達から試験までまとめて依頼したい方

■ 開催概要

展示会名：人とくるまのテクノロジー展

会期 ：2026年5月27日（水）～29日（金）

会場 ：パシフィコ横浜（ブース番号：127）

主催 ：公益社団法人自動車技術会

入場料 ：無料（登録制）

※ご来場前に必ず以下のサイトより事前来場登録をお済ませください。

URL：https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/

■ 会社概要

株式会社アネブル コーポレートーク

会社名：株式会社アネブル

本社：愛知県刈谷市小垣江町大津崎1番地36

代表取締役社長：太田隼平

URL：https://www.enable-os.co.jp/

事業内容：

1.エンジン性能試験・信頼性評価の受託事業

2.自動車部品、プロトタイプの開発・製造事業

3.海外情報の収集と部品輸入事業

4.モータースポーツ部品の輸入・開発・販売・サービス事業

5.企業の業務研修および技術研修の企画ならびに請負