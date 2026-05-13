【OJTの負担を軽減】「どこまで教えたっけ？」の不安とおさらば。新人と足並みをそろえる“成長の答え合わせ”ツール「OJTトレーニング・進捗チェックシート」を提供開始

株式会社マーキュリー・アド

【株式会社マーキュリー・アド】（本社：大阪市北区、代表取締役：徳山敬祐）は、自身の通常業務をこなしながら新入社員の教育を担当するOJTトレーナーに向け、教育の進捗管理と新人との認識のズレを解消する「OJTトレーニング・進捗チェックシート」を公開いたしました。

▼『OJTトレーニング・進捗チェックシート』の詳細・ダウンロードはこちら

https://mercury-ad.design/NwVS1KTa/igkkofdq

■ 開発の背景：「教え忘れ」や「伝わりきってない不安」を抱える現場のリアル

「あれ、これって教えたかな？」 「さっきの説明、ちゃんと理解してくれたかな」

自分の実務をこなしながら、新人の教育も担当するOJTトレーナーの皆様は、日々このような不安をふとした瞬間に抱えています。新入社員の指導は教える範囲が多岐にわたり、「順調です！」という新人の言葉を信じて業務を任せてみたら、大切な手順が抜けていた……という「認識のズレ」は、どの現場でも起こりがちな悩みです。

決して教え方が悪いわけではなく、お互いの「見えている景色」が少し違うだけ。そんな現場の負担や不安を少しでも減らすべく、シンプルで使いやすい「OJTトレーニング・進捗チェックリスト」を開発いたしました。

■ 迷子にならないための「2枚セット」のチェックシート

本シートは、単に新人を管理するためのものではありません。お互いに「今ここらへんだね」と確認し合うためのコミュニケーションツールです。

【1枚目】教えるべきことを整理した「6つのカテゴリー」

ビジネスの基本から専門知識までを標準化し、以下の6つのカテゴリーに整理しました。

ビジネスマナー

コミュニケーションスキル

企業理念・社内ルール

業務に関わる基本知識

自社商品・サービスの知識

コンプライアンス・業界規範

＜導入のメリット＞ これがあることで、「次は何を教えるんだっけ？」と迷う時間が減り、教え方のムラを防止します。「今日はここまで進んだね」と視覚的に分かるだけで、教える側の焦りを少しずつ減らしていくことができます。

【2枚目】本音をすり合わせる「振り返りシート」

対話をスムーズにするため、「自己評価」「OJTのコメント」「備考」というシンプルな構成にしています。

＜導入のメリット＞

「できてる」の基準を合わせる 新人の「自己評価」とトレーナーの「コメント」を並べることで、「本人は自信満々だけど、実は基礎が危うい」「本当はできているのに、自信がなくて縮こまっている」といった、言葉だけでは見えなかった本音や客観的な認識のズレに気づくきっかけになります。

成長を言葉に残す 備考欄に日々の変化を少し書き留めるだけで、そのまま成長の記録になります。「ちゃんと見てくれている」という安心感が職場への適応を促し、新人の自走を後押しします。

■ さいごに（開発担当者より）

教育は、一人で抱え込むとどうしても重たくなってしまうものです。新人教育には正解がなく、迷うことも多いかと思いますが、まずはこうした「共通のツール」を使って、新人と「足並み」を揃えることから始めてみませんか。

「伝えきれているか不安だな」と感じたときは、ぜひこのシートを会話のきっかけとしてご活用ください。

■ サービス／ダウンロード概要

名称： OJTトレーニング・進捗チェックシート

対象： 新入社員の教育を担当するOJTトレーナー、人事・教育担当者

取得方法： 以下のURLよりダウンロードいただけます。

URL： https://mercury-ad.design/NwVS1KTa/igkkofdq

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株式会社マーキュリー・アド



お客様をデザインで繋ぐ

ー デザインを通じてお客様の想いを具現化し、魅力的なブランド体験を創造する。ー



マーキュリー・アドは、大阪を拠点とする総合デザイン・コンサルティング企業です。ホテル業界をはじめとする多様なクライアントに対し、グラフィックデザイン、WEB UI/UX、ブランディング、EC支援から最新のARソリューションまで、多角的なビジネス支援を展開しています。

また、HRコンサルティング事業では、企業の持続的成長を「人」の側面から支援。採用ブランディングを軸とした人材確保から、組織のエンゲージメントを高めるインナーブランディング、教育研修、人事評価制度の構築まで、クリエイティブと戦略を融合させた独自のHRソリューションを提供しています。

【会社概要】

所在地：大阪市北区大淀中4-6-8

設立：1969年

代表者：代表取締役 徳山 敬祐

事業内容

クリエイティブ事業部：広告宣伝・販促企画、グラフィック・WEBデザイン、ブランディング、

AR・ デジタルコンテンツ制作

HRコンサルティング事業部：採用ブランディング、人事制度設計、組織開発・教育研修、

採用広報支援

電話番号：06-6453-6556（代表）

公式サイト：https://mercury-ad.design/