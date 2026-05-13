プレオープンから稼働率2.4倍、異例の「満室続出」を経て。ファーストキャビン松江、5月13日グランドオープン

ハウジング・スタッフ株式会社Wi-Fi・電源あり、充実のワークスペース。

ハウジング・スタッフ株式会社(本社：島根県松江市、代表取締役：平儀野 好美）が運営する「ファーストキャビン松江」は、2026年5月13日（水）にグランドオープンいたします。

1月のプレオープン以降、お客様のフィードバックを即座に反映し、寝具やアメニティの全面刷新を実施。その結果、2026年2月（24.8%）から3月（61.0%）で稼働率が約2.4倍に急上昇。男性キャビンでは月の約半分が満室となるなど、異例の反響。多忙なビジネス層から「確実にリフレッシュできる拠点」として支持をいただいております、顧客満足度を追求し、“完成形”へと進化した「新しいファーストキャビン」が、いよいよ本格始動します。

■ グランドオープンへの軌跡：お客様と共に創り上げた「究極のコンパクトホテル」

プレオープン期間を「お客様の理想を形にする期間」と位置づけ、蓄積されたクチコミやご意見を元に、グランドオープンに向けて以下の3点を大幅にアップデートいたしました。

1. 【睡眠改革】ミズノ最新マットレスを全室導入

「翌朝の仕事に疲れを持ち越したくない」「もっと深く眠りたい」というビジネス層の声に応え、スポーツテクノロジーを駆使したミズノ社製高反発マットレス「リフル」を全室に導入。プレオープン時を上回る快眠環境を整えました。

睡眠の質を科学したミズノリフルマットレスを、男女とも全室に採用。快眠に欠かせない枕も全室リフルピローに。ミズノリフルマットレスの詳細を見る :https://jpn.mizuno.com/mizunosleep

2. 【身支度のストレスをゼロへ】「手ぶら出張」を叶える女性向けアメニティの充実

「出張は荷物が多くなる」「ホテルの備品が肌に合うか不安」というビジネス女性の声に応え、アメニティを全面刷新しました。

美容へのこだわり： プロが愛用するcadoのドライヤー・ヘアアイロンを採用。忙しい朝のスタイリング時間を短縮し、仕上がりの美しさを両立します。広くて清潔なパウダールームも好評です。

安心のスキンケア： 肌に優しく低刺激かつ、信頼できる無印良品のスキンケアライン・ヘアケアラインを完備。

「いつもの自分」に近いケアを可能にし、「手ぶらで移動、ベストコンディションで仕事に向かう」という、新しい出張スタイルを提案します。

これにより、プレオープン中盤から女性のクチコミ評価が急上昇し、グランドオープンへの強力な後押しとなりました。

館内は男性専用エリア・女性専用エリアに分かれており、暗証番号またはQRコード入館でセキュリティ面の安全管理も徹底しております。

清潔なパウダールームとシャワールームには、cadoのドライヤーや無印良品のスキンケアが並ぶ。cadoドライヤーの詳細を見る :https://cado.com/pages/baton_bd-s1n

3. 【朝の活力】「時短・効率・満足」を叶える無料朝食サービスの定着

朝食探しで時間をロスしたくないというビジネス客の悩みを解消。利便性と心地よさを両立させた「パン＆ドリンク」サービスは、忙しいビジネスパーソンにとって欠かせない「効率的な朝のスタート地点」として高い評価を得ています。

現在では本施設を象徴するホスピタリティとして、最も多くのポジティブなクチコミを集めるコンテンツへと成長しました。

忙しい朝も焼きたてのパンで上質なスタートを。セルフサービスで叶えるスマートな朝。

■ 数字で証明された「アップデート」の成果

プレオープン期間中、積極的な設備投資とサービス改善を行った結果、顕著な成果が得られました。

稼働率の推移： 2月 24.8％ → 3月 61.0％（246％成長）

満室実績（3月）： 男性キャビン 13日間、女性キャビン 5日間

クチコミの変化： 設備刷新後、睡眠環境とアメニティ、朝食サービスに関するポジティブな言及が激増。

■ グランドオープン記念キャンペーン

グランドオープンを記念し、公式予約サイト限定で「泊まって体感！出張の質が変わる、ビジネス応援キャンペーン」を実施いたします。

ミズノ社製マットレスによる、これまでにない深い眠りの質や、松江の地で心まで整うスマートなビジネスステイを、ぜひファーストキャビン松江でご体験ください。

プラン名：【メディア公開×グランドオープン記念プラン】

キャンペーン特別価格で、ぜひご利用ください。キャンペーン詳細はこちら :https://first-cabin.jp/hotels/matsue/

■ 施設概要 / お問い合わせ先

ファーストキャビン松江松江駅すぐそば！観光にもビジネスにも最適。時間を有効に使えるスマートステイ。

店舗情報

住所 〒690-0063 島根県松江市寺町210‐4

電話番号 050-1724-0293（自動音声対応）

メールアドレス fc_matsue@first-cabin.jp

[キャビン] 総キャビン数32

◆ファーストクラスキャビン：２キャビン（男性：１/女性：１）

◆ビジネスクラスキャビン：30キャビン（男性：19/女性：11）

▼施設概要PDFダウンロード▼

https://prtimes.jp/a/?f=d43568-14-656390921e5e460e85fb02a2a4c313aa.pdf

【予約ページ】

FIRST CABIN公式サイト https://first-cabin.jp/hotels/matsue/

楽天トラベル https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/198439/198439.html

じゃらん https://www.jalan.net/yad304719/

【ハウジング・スタッフ株式会社について】

【社名】ハウジング・スタッフ株式会社

【代表者】代表取締役 平儀野好美

【所在地】島根県松江市東津田町453-2

【設立】2011年1月21日（平成23年）

【事業内容】ハウジング・スタッフ株式会社は、「新たな発想と行動力で人の豊かさと社会の発展に貢献する」の経営理念のもと、創業以来島根県を中心とする山陰エリア及び一部山陽エリアにおいて、戸建住宅事業、中古再生・収益不動産事業等を展開する企業です。以下の事業を柱に、住まいを通じて人々の暮らしを豊かにすることを目指しています。

戸建住宅事業：「クレバリーホーム」や「R+house」「VARY’S」などのブランドを展開。

中古再生・収益不動産販売事業：中古物件の価値を再生し、資産活用を支援。

土地探しサポート：「トチスマ・ショップ」による土地探し専門サービス。

宿泊・民泊事業：「ZIPANG」「nyans」「楽天stay」「FIRST CABIN」による多様な滞在スタイルをカバーした宿泊施設の運営

主要ブランド：「クレバリーホーム」「R+house」「VARY’S」「トチスマ・ショップ」「FIRST CABIN」

自社ブランド：「ZIPANG」「nyans」

店舗所在地：松江、出雲、鳥取、米子、倉敷北、広島（三次、安佐北、東広島）

■ ハウジング・スタッフ株式会社WEBページ：https://housing-staff.jp/

■ クレバリーホーム事業部WEBページ：https://housing-staff.co.jp/cleverlyhome/

■ R+house事業部WEBページ：https://rhousesanin.com/

■ ZIPANG WEBページ：https://zipang-kagenoyado.com/

■ FIRST CABIN WEBページ：https://first-cabin.jp/hotels/matsue/

記事に関するお問い合わせ

ハウジング・スタッフ株式会社 管理本部 TEL:0852-67-5713