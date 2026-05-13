SONGWON、2026年第1四半期堅調な業績を達成
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・ 第1四半期の連結総売上高: 2,692億400万KRW
・ 売上総利益率: 前年同期 (14.8%) 比5.8%増の20.6%
・ 純利益: 180億9,100万KRW (前年同期比272.5%増)
ウルサン・韓国 - 2026年5月13日 - SONGWON Industrial Groupは本日、2026年第1四半期の決算を発表しました。厳しい状況下にあった2025年度を経て、SONGWONの業績は期首より好調なスタートを切り、前期を上回る収益を達成するとともに、収益性の向上も実現しました。当期は、福利厚生制度の一度限りの改定の影響もあり、連結売上高は2,692億400万KRW、純利益は前年同期比272.5%増の180億9,100万KRWとなりました。売上総利益は前年同期比35.9%増の553億6,200万KRWとなり、売上総利益率は前年同期の14.8%から20.6%に向上しました。
当期SONGWONは、世界市場に影響を及ぼしている複雑なマクロ経済の情勢と依然として続く地政学的緊張の中、堅調な業績を達成しました。当期、インダストリアルケミカルズ部門の連結売上高は、1,910億300万KRW (前年同期2,081億3,300万KRW) で着地しました。パフォーマンスケミカルズ部門の連結売上高は、前年同期 (676億2,000万KRW) 比15.6%増の782億100万KRWとなりました。
SONGWONの主力事業であるポリマー添加剤事業部門においては、1、2月の業績が予想を上回って推移し、販売数量が前年度実績および通期見通しを超過したことが追い風となり、当期の業績が堅調に推移しました。3月には、地政学的緊張による供給逼迫から顧客の需要が喚起され、販売数量が増加しました。また、前期の在庫調整や出荷時期のずれに伴う物流面での好影響に加え、当期を通して需要および価格水準が安定して推移したことが押し上げ要因となり、燃料＆潤滑剤事業部門においても販売数量が前期を上回りました。コーティング事業部門は、期首こそ低調な滑り出しとなりましたが、3月には季節的な要因により例年通り需要が回復し、最終的には純売上高、販売数量共に前期を上回って当期を締めくくりました。
需要の本格回復には至らなかったものの、中国の春節（旧正月）の影響による2月の収益低迷と3月の収益回復が月次変動をもたらした結果、スズ中間体事業部門の市場の需要は概ね横ばいに推移しました。当期は、日本およびEMEA市場が低迷したものの、韓国および東南アジア市場は安定して推移し、米国市場では価格競争が激化しました。当期を通して、錫インゴットの相場は下落基調であったものの、錫インゴットは継続して想定を上回り、収益の下支えとなりました。PVC事業部門においては、当期、韓国を中心に需要が緩やかに回復しました。東南アジア市場の需要は安定して推移し、EMEA市場では特にアフリカと中東地域において、引き続き堅調に需要が伸長しました。当期、SONGWONは既存市場での立場を維持しつつ、新規市場において新たな商機を開拓しました。
SONGWONは、厳しい貿易環境や規制動向、主要市場の低迷など、依然として続く先行き不透明なマクロ経済および地政学的情勢が、顧客の購買意欲と需要の見通しを圧迫し、今年度も厳しい事業環境が続くと見通しています。さらに、これらの要因に物流コストの高騰や供給逼迫、業界全体での価格改定の動きが重なり、市場の変動が激しくなり、正確な見通しを立てることが難しくなると予測しています。SONGWONは今後も引き続き、市場の進展を注視し、状況の変化に速やかに対応し、適正な価格設定と的を絞った対策を通して、収益性を確保してまいります。また、自社の国内外の拠点と供給力を駆使し、戦略的優先事項を踏まえて厳選された商機を追求し、不安定な市場環境で事業を遂行するため堅実なアプローチを講じつつ、高い製品品質と安定した供給を維持することに注力いたします。
2026年第1四半期のレポートは、以下のリンクよりダウンロードいただけます。
https://www.songwon.com/investors/reports-publications
SONGWON Industrial社について
SONGWONは、スペシャルティケミカルズ製品の開発、生産、供給におけるリーディングカンパニーで、当社の製品は皆様の日常生活のいたるところで使われております。1965年の設立以来、カスタマイズしたソリューションの提供を通じてイノベーションを主導し、成長のための業務提携を進め、より持続可能な明日を目指して来ました。
韓国に本社を構えるSONGWONは、世界有数のポリマー添加剤メーカーです。世界各国にグループ会社とワールドクラスの製造工場を展開し、60を超える国のお客様に向け、それぞれお客様のニーズを満たす高品質の製品と、最高水準のサービスを提供するよう取り組んでおります。
詳細はこちら。https://www.songwon.com。
配信元企業：Songwon Industrial Co., Ltd.
・ 第1四半期の連結総売上高: 2,692億400万KRW
・ 売上総利益率: 前年同期 (14.8%) 比5.8%増の20.6%
・ 純利益: 180億9,100万KRW (前年同期比272.5%増)
ウルサン・韓国 - 2026年5月13日 - SONGWON Industrial Groupは本日、2026年第1四半期の決算を発表しました。厳しい状況下にあった2025年度を経て、SONGWONの業績は期首より好調なスタートを切り、前期を上回る収益を達成するとともに、収益性の向上も実現しました。当期は、福利厚生制度の一度限りの改定の影響もあり、連結売上高は2,692億400万KRW、純利益は前年同期比272.5%増の180億9,100万KRWとなりました。売上総利益は前年同期比35.9%増の553億6,200万KRWとなり、売上総利益率は前年同期の14.8%から20.6%に向上しました。
当期SONGWONは、世界市場に影響を及ぼしている複雑なマクロ経済の情勢と依然として続く地政学的緊張の中、堅調な業績を達成しました。当期、インダストリアルケミカルズ部門の連結売上高は、1,910億300万KRW (前年同期2,081億3,300万KRW) で着地しました。パフォーマンスケミカルズ部門の連結売上高は、前年同期 (676億2,000万KRW) 比15.6%増の782億100万KRWとなりました。
SONGWONの主力事業であるポリマー添加剤事業部門においては、1、2月の業績が予想を上回って推移し、販売数量が前年度実績および通期見通しを超過したことが追い風となり、当期の業績が堅調に推移しました。3月には、地政学的緊張による供給逼迫から顧客の需要が喚起され、販売数量が増加しました。また、前期の在庫調整や出荷時期のずれに伴う物流面での好影響に加え、当期を通して需要および価格水準が安定して推移したことが押し上げ要因となり、燃料＆潤滑剤事業部門においても販売数量が前期を上回りました。コーティング事業部門は、期首こそ低調な滑り出しとなりましたが、3月には季節的な要因により例年通り需要が回復し、最終的には純売上高、販売数量共に前期を上回って当期を締めくくりました。
需要の本格回復には至らなかったものの、中国の春節（旧正月）の影響による2月の収益低迷と3月の収益回復が月次変動をもたらした結果、スズ中間体事業部門の市場の需要は概ね横ばいに推移しました。当期は、日本およびEMEA市場が低迷したものの、韓国および東南アジア市場は安定して推移し、米国市場では価格競争が激化しました。当期を通して、錫インゴットの相場は下落基調であったものの、錫インゴットは継続して想定を上回り、収益の下支えとなりました。PVC事業部門においては、当期、韓国を中心に需要が緩やかに回復しました。東南アジア市場の需要は安定して推移し、EMEA市場では特にアフリカと中東地域において、引き続き堅調に需要が伸長しました。当期、SONGWONは既存市場での立場を維持しつつ、新規市場において新たな商機を開拓しました。
SONGWONは、厳しい貿易環境や規制動向、主要市場の低迷など、依然として続く先行き不透明なマクロ経済および地政学的情勢が、顧客の購買意欲と需要の見通しを圧迫し、今年度も厳しい事業環境が続くと見通しています。さらに、これらの要因に物流コストの高騰や供給逼迫、業界全体での価格改定の動きが重なり、市場の変動が激しくなり、正確な見通しを立てることが難しくなると予測しています。SONGWONは今後も引き続き、市場の進展を注視し、状況の変化に速やかに対応し、適正な価格設定と的を絞った対策を通して、収益性を確保してまいります。また、自社の国内外の拠点と供給力を駆使し、戦略的優先事項を踏まえて厳選された商機を追求し、不安定な市場環境で事業を遂行するため堅実なアプローチを講じつつ、高い製品品質と安定した供給を維持することに注力いたします。
2026年第1四半期のレポートは、以下のリンクよりダウンロードいただけます。
https://www.songwon.com/investors/reports-publications
SONGWONは、スペシャルティケミカルズ製品の開発、生産、供給におけるリーディングカンパニーで、当社の製品は皆様の日常生活のいたるところで使われております。1965年の設立以来、カスタマイズしたソリューションの提供を通じてイノベーションを主導し、成長のための業務提携を進め、より持続可能な明日を目指して来ました。
韓国に本社を構えるSONGWONは、世界有数のポリマー添加剤メーカーです。世界各国にグループ会社とワールドクラスの製造工場を展開し、60を超える国のお客様に向け、それぞれお客様のニーズを満たす高品質の製品と、最高水準のサービスを提供するよう取り組んでおります。
詳細はこちら。https://www.songwon.com。
配信元企業：Songwon Industrial Co., Ltd.
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