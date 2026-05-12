タンスに眠る着物を再び纏う日常へ

株式会社鈴花

九州・中四国を中心に着物・宝石の販売を手がける株式会社鈴花（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役社長：森 啓輔）は、2026年5月1日より「きもの丸洗い年間パスポート(https://kimonopassport.suzuhana.co.jp/)」を鈴花全店にて提供開始します。通常1枚7,480円の丸洗いを1枚あたり2,750円の定額で利用できるほか、チケットの家族・友人へのシェアや使い切り後の30%OFF特典など、着物を「着る習慣」を後押しする新しいサービスです。

■ サービス概要

「きもの丸洗い年間パスポート(https://kimonopassport.suzuhana.co.jp/)」は、通常1枚7,480円の丸洗いを1枚あたり2,750円の定額で利用できる年間パスポートサービスです。ライト5（13,750円・税込）とスタンダード12（33,000円・税込）の2プランを用意し、2026年5月1日より鈴花全店にて提供を開始します。



【プラン一覧】

■ 開発背景

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124739/table/6_1_9320f52db442b7fa67dafa7456462739.jpg?v=202605130551 ]■ 詳細はコチラ ■ :https://kimonopassport.suzuhana.co.jp/

着物を所有しながらも「高額なお手入れ費用」や「どこに相談すればよいかわからない」といった理由から、タンスに眠らせてしまう方が多くいます。鈴花はこうした課題を解消し、着物を「着る習慣」として根付かせるために本サービスを開発しました。

また、着物愛好家同士のコミュニティ形成と、持続可能な着物文化の継承を目指し、チケットの譲渡・シェア機能など、つながりを生む新しい仕組みを盛り込みました。

■ 新機能：今回導入する3つの新しい仕組み

従来の丸洗いサービスに加え、今回は以下の3つの新しい仕組みを導入します。

■ 職人の技と安心を届ける「動画レポート」

- チケット譲渡・シェアOKパスポートのチケットは、ご本人だけでなく家族や友人への譲渡が可能です。着物好きなお友達へのプレゼントや、ご家族でシェアしてタンスを整理するなど、大切なコミュニティと一緒に「着物を綺麗にする喜び」を分かち合えます。- 使い切り後も安心：いつでも「30%OFF」特典年間パスポートのチケット（5枚または12枚）をすべて使い切った後も、有効期限内であれば通常の丸洗い価格から30%OFFでご利用いただけます。年間を通じてコストを抑えながら完璧なメンテナンスを継続できます。- 1年更新制でつくる「お手入れの好循環」本サービスは1年間の更新制です。1年ごとに新しくパスポートを購入いただくことで、シーズンの終わりにお手入れをしてからしまうという「着物の健康診断」を毎年の習慣にしていただけます。

お預かりした着物は、老舗提携工場にて、国家資格「クリーニング師」や熟練職人が丁寧に仕上げます。最大の特徴は、作業風景をお届けする「動画レポート」です。着物が大切に扱われている様子をLINE等で確認できるため、納品までの約40日間も「安心感・信頼感」「ワクワクする体験」へと変わります。

■ 株式会社 鈴花について

明治33年に佐賀県神埼町に森呉服店として創業、昭和50年に株式会社鈴花として法人化。着物をはじめ宝石や装飾品の小売販売事業で、九州・中四国を中心に約60店舗を展開しています。それぞれのお客様に一番似合うファッションを社員が一緒にお探ししながら、地域密着型のお客様に愛される店作りを目指しています。

【企業情報】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124739/table/6_2_4457a1051bc2193d5c04fa4b82d8770f.jpg?v=202605130551 ]

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社鈴花 有田 裕次

TEL：0952-31-8866