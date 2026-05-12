room6がBitSummit PUNCHに出展！ひみつの喫茶店で香るとっておきのインディーゲームに出会おう

株式会社room6

株式会社room6(本社：京都市左京区、代表取締役：木村征史、以下「room6」)は、2026年5月22日(金)～5月24日(日)まで開催される「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」に出展することをお知らせいたします。room6よりパブリッシングが決定した『Thunder of the DemonKing』をはじめとする個性豊かなインディーゲームをご試遊いただけます。

出展概要

名称 : BitSummit PUNCH

会期 : 【ビジネスデイ】5月22日(金)10:00～17:00、【パブリックデイ】5月23日(土)～5月24日(日)10:00～17:00

出展ブース名 : room6

ブース番号 :1F-B15

BitSummit PUNCH 公式サイト : https://bitsummit.org/

会場：京都市勧業館みやこめっせ 1F・3F

住所：〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1

ひみつの喫茶店でお気に入りのゲームを！

今年のroom6のテーマは「ひみつの喫茶店」！ ちょっぴりレトロでシックな雰囲気の漂うブースで、お気に入りの珈琲を頼むようにゲームを楽しんでいただけます。このたびroom6よりパブリッシングが決まった『Thunder of the DemonKing』ほか『UNDERGROUNDED』『ショートショートフィクションズ』など、最新のタイトルに触れられる機会をお見逃しなく！ ご来場いただいた方には、喫茶店にちなんだブックマッチ風メモ帳とメロンクリームソーダ風のステッカーをプレゼント。さらに「トキメキ(ハート)room6占い」では、あなたにピッタリの運命のゲームタイトルをお伝えします。物販コーナーではインディーゲームレーベル「ヨカゼ」より新商品も登場。あなたの暮らしに寄り添うグッズをご用意します。

『Thunder of the DemonKing』

デベロッパーGoatGoatStudioが開発する爽快ディフェンスアクション『Thunder of the DemonKing』がroom6パブリッシングタイトルに仲間入り！ プレイヤーは復活した大魔王となり、敵の王国軍とひとりでたたかいます。雷の魔法をうまく使い、自身をまもりながら次々とあらわれる敵をなぎ倒す爽快なバトルを楽しみましょう！

『Thunder of the DemonKing』

https://store.steampowered.com/app/3476500/Thunder_of_the_DemonKing/

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『UNDERGROUNDED』

謎解きアドベンチャー『UNDERGROUNDED』がプレイアブル出展！ アメリカの歴史と文化を巡る壮大な冒険の一端を楽しめます。恋人にプロポーズを断られた青年となって、失くしてしまった婚約指輪を探す探索に出かけましょう。時にはレトロアーケードゲームの力を借りて、立ちはだかるボスをぶっ飛ばせ！



『UNDERGROUNDED』

https://store.steampowered.com/app/3076910/UNDERGROUNDED/

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『ショートショートフィクションズ』

3つの短編を1つの物語で繋ぐ、ショートショートのミックステープ。レトロなのに新しい魔法のゲーム機「ニューウェーブ」で、『DON’T SAY YES』『TO:NORTH』そして誰も知らない秘密のお話を味わおう。少し不思議で懐かしい、つらく・しんどく・美しい物語の世界へようこそ！

『ショートショートフィクションズ』

https://store.steampowered.com/app/3617080/_/

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その他出展タイトル一覧

上記ピックアップタイトルのほかにも、最新ビルドが登場する『ドーナツの穴』や『イタチの家渡り』などroom6タイトルが盛りだくさん。詳細は下記リストをご覧ください。

■room6パブリッシングタイトル

7年後で待ってる(https://store.steampowered.com/app/1562920/7/?l=japanese)

和階堂真の事件簿 TRILOGY DELUXE(https://store.steampowered.com/app/1562910/_TRILOGY_DELUXE/)

FREEZIA(https://store.steampowered.com/app/3355790/FREEZIA/)

Pastel☆Parade(https://store.steampowered.com/app/2685840/PastelParade/)

BatteryNote(https://store.steampowered.com/app/3005930/BatteryNote/)

トロイメライの月あかり(https://store.steampowered.com/app/3480790/_/)

Feeling Death(https://store.steampowered.com/app/2753180/Feeling_Death/)

DRINKRIME(https://store.steampowered.com/app/2568890/DRINKRIME/)

キメキャワ(ハート)限界ビートちゃん!!(https://store.steampowered.com/app/2780040/_/)

イタチの家渡り(https://store.steampowered.com/app/3846270/_Wandering_Through_2000s_Tokyo_Culture/)

アベマリロケット(https://store.steampowered.com/app/4145380/__Captain_Patchwork/)

ドーナツの穴(https://store.steampowered.com/app/3696210/_/)

■「ヨカゼ」参加タイトル

アンリアルライフ(https://store.steampowered.com/app/1335560/_/)

World for Two(https://store.steampowered.com/app/1562930/World_for_Two/)

MINDHACK(https://store.steampowered.com/app/1727210/MINDHACK/)

ghostpia シーズンワン(https://store.steampowered.com/app/2192620/ghostpia/)

Green Light(https://store.steampowered.com/app/4081050/Green_Light/)

きっと大丈夫だよね！(https://store.steampowered.com/app/3682360/_/)

狐ト蛙ノ旅 アダシノ島のコトロ鬼(https://store.steampowered.com/app/2065580/_/)

From_.(https://store.steampowered.com/app/2192800/From/)

果てのマキナ(https://store.steampowered.com/app/2386000/_/)

地下楼(https://store.steampowered.com/app/2780200/_/)

ピギーワン SUPER SPARK(https://store.steampowered.com/app/2780230/_SUPER_SPARK/)

幻影AP-空っぽの心臓-(https://harumakigohan.com/gnep/ap/)

ムーンレスムーン(https://store.steampowered.com/app/2951340/_/)

OU(https://store.steampowered.com/app/1633430/OU/)

Recolit(https://store.steampowered.com/app/1250630/Recolit/)

午前五時にピアノを弾く(https://store.steampowered.com/app/2378460/_/)

room6について

創業以来スマートフォンやNintendo Switch(TM)、Steam(R)向けのゲーム開発、移植、パブリッシュ事業を行っており、第24回文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞した『アンリアルライフ』をはじめとした、世界観に浸れるゲームを集めたレーベル「ヨカゼ」の運営も行っています。自社開発タイトル『ローグウィズデッド』が好評配信中。

公式サイト：https://www.room6.net/

公式X：https://x.com/room6_pr