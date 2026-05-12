俳優・水上恒司のオフィシャルサイトをリニューアルオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年5月12日（火）に、水上恒司のオフィシャルサイトおよびファンクラブ（URL：https://www.koshimizukami.com(https://www.koshimizukami.com)）を公開しました。

水上恒司（みずかみ こうし）は、1999年生まれ、福岡県出身の俳優です。

2018年、TBS火曜ドラマ『中学聖日記』で俳優デビューを果たし、第99回ザテレビジョンドラマアカデミー賞助演男優賞を受賞するなど、高い演技力で注目を集めました。

その後も、NHK大河ドラマ『青天を衝け』をはじめ、映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』、TX『シナントロープ』、WOWOW『怪物』など話題作へ出演し、俳優として確かな存在感を発揮。

2025年には映画『九龍ジェネリックロマンス』、『火喰鳥を、喰う』、『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』で主演を務めるなど、映画・ドラマを中心に幅広く活躍しています。

また、2026年5月29日には主演・相葉四郎役を務める映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』、

7月17日にはPrime Videoオリジナルドラマ『犯罪者』の公開を控えています。

今回リニューアルオープンしたのは、水上恒司のオフィシャルサイトです。

当サイトでは、水上恒司に関する最新情報を随時発信してまいります。

サイトの詳細は以下よりご確認ください。

【オフィシャルサイト詳細】

■オフィシャルサイト名

水上恒司 Koshi Mizukami official website

■URL

https://www.koshimizukami.com

■サイトコンテンツ

Information、Profile、Shop

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。