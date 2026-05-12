「楽天GORA」、最適なゴルフ場を対話形式で提案するAIエージェント「楽天GORA AIアシスタント」を本格提供開始

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営するゴルフ場予約サイト「楽天GORA」（ゴーラ）は、最適なゴルフ場を対話形式で提案し、予約までをサポートするAIエージェント「楽天GORA AIアシスタント」の本格提供を開始しました。

「楽天GORA」URL： https://gora.golf.rakuten.co.jp/

※スマートフォン用ページ内にある、専用のアイコンをタップして会話を開始できます。

「楽天GORA AIアシスタント」は、ユーザーのニーズに合わせたゴルフ場選びをサポートするために、「楽天GORA」の登録ゴルフ場に寄せられた豊富なクチコミを基にした項目別のクチコミ点数や各ゴルフ場が提供するプラン、コース情報などの膨大なデータを活用しています。ユーザーが入力する自然言語を理解してニーズを的確に捉える処理能力や、複数のゴルフ場を地図上で表示したり、価格や特徴、空き枠数などを一覧で比較し、予約ページへシームレスに遷移したりできるなど、見やすさと利便性が特長です。

ユーザーは、「楽天GORA」のスマートフォン用ウェブページから、誰でも無料で利用することができます。テキスト入力欄で、プレーしたい都道府県やエリア名、移動にかけられる時間、日付、人数、予算、ゴルフ場の特徴、食事などの希望情報を入力することに加えて、「渋谷駅から車で1時間ぐらいの、今週末プレーできるところはありますか」など対話形式で質問することができ、最適なゴルフ場の提案から予約ページへの遷移までシームレスに行うことが可能です。また、「楽天GORA」における既存の検索条件に含まれない要望や抽象的な質問が入力された場合などでも、AIが対話を通じてユーザーのニーズをくみ取り、ゴルフ場探しに必要な要素や条件を提案するため、AIツールに不慣れなユーザーでもスムーズに最適なゴルフ場を見つけることができます。今後も、スマートフォンアプリ対応など、ユーザーがさらに便利に活用できるようアップデートを行う予定です。

楽天は、AI化を意味する造語「AI-nization（エーアイナイゼーション）」を掲げ、ビジネスのあらゆる面でAIの活用を推進しています。また、イノベーション・創造・協働によって社会と人々をエンパワーメントする「Rakuten AI」というコンセプトのもと、AI エージェントを通して「楽天エコシステム（経済圏）」のゲートウェイとして様々なサービスへとつなぎ、よりパーソナルな体験をユーザーに提供することを目指しています。

「楽天GORA」は、今後も楽しいゴルフ体験を提供するだけでなく、一人ひとりのユーザーに最適化されたサポートを提供し、ユーザーとゴルフ場の双方に満足度の高いサービス提供を実現してまいります。

■「楽天GORA AIアシスタント」概要

概要： 「楽天GORA」の登録ゴルフ場に寄せられた豊富なクチコミを基にした、項目別のクチコミ点数や各ゴルフ場が提供するプラン、コース情報などの膨大なデータを基に、ユーザーのニーズに合わせたゴルフ場選びをサポートするためのAIエージェント

※「楽天GORA」のスマートフォン用ページ内にある、専用のアイコンをタップすることで会話を開始できます。

■「楽天GORA」（ゴーラ）について

運営企業： 楽天グループ株式会社

サービス内容： 国内外ゴルフ場予約

サービス開始年月： 2004年10月

提携ゴルフ場数： 国内外 約2,000コース（※）

ウェブサイト： https://gora.golf.rakuten.co.jp

※2026年5月時点

以 上