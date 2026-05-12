夏のインターンシップに向けたポートフォリオ制作のヒントになる学生向け無料セミナーを「ReDesigner for Student」と共同開催【5/27・オンライン開催】

株式会社モリサワ

株式会社モリサワ（以下モリサワ）は、デザイナーを目指す学生の就活を支援するプラットフォーム「ReDesigner for Student」と共同で、2026年5月27日（水）19:00～21:00に無料オンラインセミナー「フォントとレイアウトのきほんの『き』」を開催します。

本セミナーは、「夏のインターンシップ選考に向けてポートフォリオを作っておきたい」「ポートフォリオは作ってみたけど、文字詰めなど細かい部分はどうしたらいいか分からない」「フォント・レイアウトを基礎から学びたい」という学生の皆様を対象に実施するものです。

昨年度実施した同テーマのセミナーがご好評をいただき、今年度も開催する運びとなりました。

モリサワは講師として登壇し、フォント選びとレイアウトの基礎についてレクチャーを行います。

開催概要

日時：2026年5月27日（水）19:00～21:00

形式：Zoomを使ったオンラインセミナー

※当日はカメラオフ、マイクオフで参加可能です。お気軽にご参加ください。

対象：

・夏のインターンシップに向けてポートフォリオ制作を始める学生

・ポートフォリオ制作のポイントを知りたい学生

・デザイナー／クリエイターを目指している学生

・デザインに興味のある総合大学生

・フォントやレイアウトを学びたいデザイン／美術系学部生

※必要なスキルやツールはありません。

費用：無料

詳細・お申し込みはこちら

https://go.morisawa.co.jp/l/896081/2026-05-11/23wmzs

※お申し込みにはReDesigner for Studentへの無料会員登録が必要です。

●イベントに関するお問い合わせ

株式会社グッドパッチ ReDesigner for Student運営事務局

E-mail: student@redesigner.jp



株式会社モリサワ イベント事務局

E-mail: public-biz@morisawa.co.jp