夏のインターンシップに向けたポートフォリオ制作のヒントになる学生向け無料セミナーを「ReDesigner for Student」と共同開催【5/27・オンライン開催】
株式会社モリサワ（以下モリサワ）は、デザイナーを目指す学生の就活を支援するプラットフォーム「ReDesigner for Student」と共同で、2026年5月27日（水）19:00～21:00に無料オンラインセミナー「フォントとレイアウトのきほんの『き』」を開催します。
本セミナーは、「夏のインターンシップ選考に向けてポートフォリオを作っておきたい」「ポートフォリオは作ってみたけど、文字詰めなど細かい部分はどうしたらいいか分からない」「フォント・レイアウトを基礎から学びたい」という学生の皆様を対象に実施するものです。
昨年度実施した同テーマのセミナーがご好評をいただき、今年度も開催する運びとなりました。
モリサワは講師として登壇し、フォント選びとレイアウトの基礎についてレクチャーを行います。
開催概要
日時：2026年5月27日（水）19:00～21:00
形式：Zoomを使ったオンラインセミナー
※当日はカメラオフ、マイクオフで参加可能です。お気軽にご参加ください。
対象：
・夏のインターンシップに向けてポートフォリオ制作を始める学生
・ポートフォリオ制作のポイントを知りたい学生
・デザイナー／クリエイターを目指している学生
・デザインに興味のある総合大学生
・フォントやレイアウトを学びたいデザイン／美術系学部生
※必要なスキルやツールはありません。
費用：無料
詳細・お申し込みはこちら
https://go.morisawa.co.jp/l/896081/2026-05-11/23wmzs
※お申し込みにはReDesigner for Studentへの無料会員登録が必要です。
●イベントに関するお問い合わせ
株式会社グッドパッチ ReDesigner for Student運営事務局
E-mail: student@redesigner.jp
株式会社モリサワ イベント事務局
E-mail: public-biz@morisawa.co.jp