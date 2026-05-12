【PoliPoli Gov（AI β版）】市民の声を政策に活かすため、AI機能を活用したデータ収集・分析の実証実験を岐阜市と開始

株式会社PoliPoli- 意見募集ページURL：https://polipoli-gov.com/issues/XfXiK1jrQ9egSv22Lhk1(https://polipoli-gov.com/issues/XfXiK1jrQ9egSv22Lhk1)- 行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov』での取り組み- 募集期限は、2026年5月31日（日）まで

株式会社PoliPoli（所在地：東京都千代田区、代表取締役：伊藤和真）は、岐阜県岐阜市と連携し、市民の声を政策づくりにより活かすため、『PoliPoli Gov（AI β版）』による実証実験を開始します。

本実証では、行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov』にAI機能等を搭載した『PoliPoli Gov（AI β版）』を使い、市民から寄せられた意見の「収集・分類・要約・洞察抽出」を支援します。

これにより、従来の手法では収集や深掘りが難しかった潜在的な市民のニーズの把握に加え、データ分析におけるワークフローの整理を通じて、分析の高度化・効率化を図ります。

本取り組みを通じて、エビデンスに基づく政策立案（EBPM）の推進、行政における意思決定プロセスのアップデートに貢献してまいります。

実証の概要

テーマ： 「幸せを感じられるまち」を共につくる岐阜市アンケート

期間： 2026年5月12日（火）～2026年5月31日（日）23:59まで

対象： 岐阜市に在住・在勤・在学の方

掲載URL：https://polipoli-gov.com/issues/XfXiK1jrQ9egSv22Lhk1

本実証で得られた知見をもとに、『PoliPoli Gov』の各種機能を順次アップデートし、各自治体における戦略策定・政策立案の高度化に資する政策共創インフラとしての価値を高めてまいります。あわせて、様々な自治体との連携・実装も進めてまいります。

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov （ポリポリガブ)』 とは

住民と行政が共に社会を創るための「政策共創プラットフォーム」です。誰もがオンラインで気軽に、アイデアを行政に届けることができます。国民や住民の行政に対する意見や要望を聴く活動（＝広聴）をデジタル時代に対応した新たな仕組みへアップデートし、一人ひとりの幸せな暮らしに貢献します。

＜サービスの仕組み＞

PoliPoli Govに行政から政策に関する相談が届きます

住民は意見やアイデアの投稿や、共感するコメントに「いいね」ができます

PoliPoliがコメントを分析し、行政が政策づくりの参考にします

今後の展望：住民と行政が政策を共に創る時代へ

PoliPoliは、ミッション「新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。」を実現するため、サービス提供を通じて政策立案プロセスのアップデートを、引き続き提言してまいります。

日本は、「自らの意見が社会に反映されていない」と感じる国民が7割以上と高い水準になっています。この課題を解決するためには、誰でも気軽に行政との仕組みづくりに参加できるツールが必要です。サービス提供を通じて、住民と行政が共に政策を創る「政策共創」ができる社会を目指しています。

省庁・自治体様向け

『PoliPoli Gov』サービス紹介ページ：https://about.polipoli-gov.com/

会社概要

会社名：株式会社PoliPoli

代表者：伊藤和真

所在地：東京都千代田区平河町2-5-3

設立：2018年2月

コーポレートサイト：https://www.polipoli.work/

事業内容：

政治に声を届けるウェブサイト『PoliPoli(https://polipoli-web.com/)』

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov(https://polipoli-gov.com/)』

企業・団体向け「政策経営」のためのサポートサービス『PoliPoli Enterprise(https://enterprise.polipoli-web.com/)』

政策情報メディア『政治ドットコム(https://say-g.com/)』

社会課題解決のための寄付基金『Policy Fund(https://policy.fund/)』

SIBを活用した地域課題解決のためのプロジェクト『自治体共創ファンド(https://sib-fund.com/)』

「官民連携コーディネーター」をはじめ、採用募集中です

詳しくはこちら：

https://herp.careers/v1/polipoli/uvFLdDxZ_NG_

https://polipoli.notion.site/PoliPoli-97249831893141dc968440811591fbe3



