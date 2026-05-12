鎌倉の魚屋と酒屋のコラボイベント、待望の第二回開催！「イザカヤマルカマ with 鈴木屋酒店 vol.2」5月31日（日）開催

一般社団法人鎌倉さかなの協同販売所

鎌倉市・今泉台にある魚屋「サカナヤマルカマ」（運営：一般社団法人鎌倉さかなの協同販売所、代表理事 田島幸子）と、鎌倉・由比ヶ浜の自然派ワイン専門店「鈴木屋酒店」が再びコラボ。

魚料理とナチュラルワインを楽しむ1日限定イベント「イザカヤマルカマ with 鈴木屋酒店 vol.2」を、2026年5月31日（日）に北鎌倉台商店街で開催します。

昨年11月に初開催された第一回は、地元住民と遠方からの来場者が入り交じる大盛況のイベントに。魚屋と酒屋、それぞれの専門性を活かした“魚料理×ナチュラルワイン”の組み合わせが好評を呼び、普段は静かな商店街が、多くの来場者でにぎわいました。

第二回となる今回も、魚屋だからこそできる“魚の個性を活かした料理”と、酒屋だからこそ提案できるナチュラルワインのペアリングを軸に、魚とワイン、人との交流を味わう「一日限りの極上角打ち」が再びオープンします。今回は、音楽ライブやタロット占いなど、”愉快な仲間たち”によるコンテンツも加わり、商店街をさらに盛り上げます。

■ イベント概要

イベント名：「イザカヤマルカマ with 鈴木屋酒店 vol.2」

日時：2026年5月31日（日）12:00～18:00頃

（雨天・荒天時は中止予定）

会場：サカナヤマルカマ ＆ 北鎌倉台商店街

参加費：前売り 1,500円

※マイグラス・マイカトラリー持参推奨

【前売りチケット特典】

１.ドリンク1杯（ナチュラルワイン or 中国茶）

２.前菜1品

３.次回以降使える500円分のマルカマお買い物券

※お子様はチケット購入不要

※当日参加も可能です。ただし、前売りチケットはお得＆優先案内となります。

詳細・申込ページはこちら

https://izakayamarukama0531.peatix.com/

普段は静かな北鎌倉台商店街国産天然魚介の炭焼きナチュラルワインに詳しくなくても安心してお楽しみいただけます

【アクセス】

・JR大船駅 東口５番乗り場「鎌倉湖畔循環」バス20分「北鎌倉台」下車徒歩1分

・JR北鎌倉駅から徒歩約25分（明月院通り経由）

※駐車場なし、公共交通機関の利用を推奨

■ “魚の個性を活かす” 一日限りの魚料理

人気のウツボ串 ウツボがとれればだしますワインに合う刺身の食べ方も提案

当日は、マルカマの天然魚を使った刺身や揚げ物、魚介の串焼きなどをキャッシュオン形式で提供。鹿児島・阿久根や相模湾を中心に、旬の魚を楽しめます。

料理を手がけるのは、熊谷喜八氏のもとで40年以上修業を積んだマルカマのスタッフを中心に、マルカマのアドバイザーであり“魚の伝道師”として知られる上田勝彦 も腕をふるいます。

テーマは、

「魚の個性を活かした料理」。

マルカマ定番の刺身や惣菜に加え、この日限定メニューも多数登場予定。ナチュラルワインに合わせた“刺身の楽しみ方”など、魚屋ならではの提案も行います。

■ 自然派ワインの聖地「鈴木屋酒店」による特別ブース

鈴木屋酒店 は、鎌倉・由比ヶ浜にある創業100年超の老舗酒店。現在は自然派ワイン専門店として、全国の飲食店や食のプロからも支持を集めています。

当日は、この日の料理に合わせて厳選したナチュラルワインを多数提供。魚料理との自由なペアリングを楽しめます。「ナチュラルワインは詳しくない…」という方でも大丈夫。鈴木屋酒店のスタッフが、料理や好みに合わせて丁寧に提案してくれるので、初心者でも気軽に楽しめます。

■ 中国茶、タロット、ライブも。愉快な仲間たちが参加

今回は、大人のカーニバルをコンセプトに個性的なゲストが会場を盛り上げます。

香港路杢龍的茶室

横浜中華街にある完全予約制の茶室。台湾茶・中国茶を中心に、一人ひとりの体調や季節に寄り添ったお茶の時間を提供しています。

当日は、温茶・冷茶・薬膳養生茶など、心と体をやさしく整える一杯をご用意。魚料理やナチュラルワインにもそっと寄り添う、“お茶の新たな楽しみ方”を体験できます。茶葉や養生食材の販売も予定しています。

https://www.instagram.com/kelly_hongkong_ro

インガ・ペルセフォネー（タロット占い）

ドラァグクイーン突然変異種。MC、ショウガール、バックダンサーなど、縦横無尽・神出鬼没に活躍中。

コロナ禍をきっかけに始めたタロット占いが「驚くほど当たる」と話題を呼び、現在はフリーランスとして各種イベントなどで、迷える子羊たちを導いています。当日はタロット占いブースとして参加予定。お酒片手に、ふらりと人生相談してみてください。

タロット占い：1500円／10分

なおえ

横浜中華街のプライベートサロン「癒されチャイナ」主宰。

“身体と目を整える”をテーマに、ゆるリンパ、フェイシャルリフレクソロジー、コスモアイ、耳つぼパワージュエリーなど、多彩なケアを提供しています。

当日は、手のツボのようなポイントをやさしくケアし、疲れた身体をメンテナンス。立ち飲みの合間に、ほっと一息つける癒しの時間を提供します。

さらに、小町通りにあった伝説のピザ店「ブルールーム」でも知られる伊藤耕太郎によるジャズライブをはじめ、愉快な仲間たちも参加予定。魚とワイン、交流を楽しむ一日を、さらに盛り上げます。お楽しみに。

■会場は、普段は静かな北鎌倉台商店街

北鎌倉と大船の間にある郊外住宅地に位置し、鎌倉の中でも観光地から少し離れた、昭和の香りが残る静かな商店街です。

普段は穏やかな北鎌倉台商店街が、この日だけは魚屋と酒屋を中心に人が集う“まちの居酒屋”に変わります。立ち飲みスタイルのイベントですが、椅子などの持参も歓迎です。

（※商店街通路の妨げにならない範囲でご利用ください）

また、商店街は車通りがなく、公園も隣接しているため、お子様連れでも安心してお楽しみいただけます。

■ サカナヤマルカマについて

日常的においしい魚を食べたい鎌倉の住民と、後継者不足などの課題を抱える鹿児島県阿久根市の水産業者たちが協力してつくった、地域発の新しいスタイルの魚屋です。2022年11月に設立された「一般社団法人 鎌倉さかなの協同販売所」が運営母体で、阿久根の仲買人やまちづくり会社、鎌倉の住民が共に理事として参画しています。

“魚の伝道師”こと元水産庁の上田勝彦氏がアドバイザーを務め、10代から70代までの多世代・多様なスタッフが魚について学びながら働き、産地と消費地をつなげる持続可能なまちの魚屋を目指して日々営業を行っています。

ウェブサイトはこちら(https://sakanayamarukama.com)

店舗情報

住所：鎌倉市今泉台4-12-1

営業時間：11:00～18:00頃

定休日：月・火・水

■ 鈴木屋酒店について

鎌倉・由比ヶ浜にある創業100年超の老舗酒店。現在は自然派ワイン専門店として、全国の食のプロからも熱い支持を集めています。店主で4代目の兵藤昭さんが“造り手”を重視して厳選した自然派ワインを提供しています。

住所：神奈川県鎌倉市由比ガ浜3-6-19

■ 主催・お問い合わせ

主催：一般社団法人 鎌倉さかなの協同販売所（サカナヤマルカマ）

共催：鈴木屋酒店こちら

https://izakayamarukama0531.peatix.com/