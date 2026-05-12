エレクター、「オルガテック東京2026」に出展。施工不要で空間を柔軟に仕切る「フラットシェルフ」を展示

エレクター株式会社

エレクター株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：柳屋 司）は、2026年6月2日（火）から4日（木）まで東京ビッグサイトにて開催される、オフィスデザイン・ワークプレイスの国際見本市「オルガテック東京2026」に出展いたします。

弊社ブースでは、空間を柔軟に仕切り、多様なワークシーンに対応する「フラットシェルフ」を展示いたします。

「フラットシェルフ」は、施工不要で設置できるシンプルな構造と、自由なレイアウト変更を可能にする連結性を兼ね備えたシェルフです。オフィス内のゾーニング、ミーティングスペースの形成、ディスプレイ用途など、さまざまなシーンで活用いただけます。

サイズは間口5種類、奥行2種類の計10サイズを展開。カラーはブラックとホワイトの2色をご用意しています。空間デザインに合わせたコーディネートが可能です。

近年、オフィスには固定化された空間ではなく、用途や働き方に応じて柔軟に変化できる環境づくりが求められています。エレクターは「フラットシェルフ」を通じて、働く人の創造性とコミュニケーションを支える空間づくりを提案してまいります。

会期中は、製品の実物展示に加え、活用イメージをご覧いただけるレイアウト提案も実施いたします。ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。

出展製品

エレクターシェルフ ベーシックシリーズ「フラットシェルフ」

施工不要で設置可能。連結により柔軟なレイアウト変更に対応。空間の仕切り・ミーティングスペース・ディスプレイ用途に活用可能です。

サイズ展開：間口5種類、奥行2種類の計10サイズ

カラー：ブラック、ホワイト

開催概要

展示会名：オルガテック東京2026

会期：2026年6月2日（火）～4日（木）

会場：東京ビッグサイト 南1ホール

ブース番号：S1-D16

公式サイト：https://www.orgatec-tokyo.jp/

エレクター株式会社について

エレクターは独創的で唯一無二な存在として、ワイヤーシェルフをはじめとした多数の商品により、各業界のプロフェッショナルを支え続けています。

【会社概要】

社名：エレクター株式会社

本社所在地：東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F

代表取締役：柳屋司

設立：1966年

https://www.erecta.co.jp