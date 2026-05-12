AI広告最適化ツール「Cascade」、UGC動画・アパレル試着UGC・商品モーション動画のAI生成に対応。試着UGC動画のAI生成は広告運用最適化プラットフォームで日本初（自社調べ）

Cascade株式会社

Cascade株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：宮内 和貴）は、AIを活用したデジタル広告最適化サービス「Cascade」において、UGC（User Generated Content）スタイルの縦型動画広告を自動生成する機能の提供を開始しました。

本アップデートでは、UGC動画／アパレル向け試着UGC／商品モーション動画の3つのフォーマットに対応し、業種を問わず幅広い広告主が活用できる構成となっています。

なお、UGC型アパレル試着動画のAI生成機能の提供は、広告運用最適化プラットフォームにおいて日本初となります（2026年5月、自社調べ）。これにより、Cascadeは静止画から動画まで、広告クリエイティブ制作の一連を単一プロダクト上で完結できる環境を提供します。

■ UGC動画広告の広がりと、制作面での課題

縦型UGC動画は、TikTok・Instagram Reels・YouTube Shorts をはじめとする主要プラットフォームにおいて、広告クリエイティブの中心的なフォーマットとなりつつあります。広告色を抑えた自然な表現が高いエンゲージメントを生む一方で、制作にはキャスティング・撮影・編集の工程が必要となり、コストとリードタイムが運用上のボトルネックになっているのが現状です。

Cascadeの新機能は、これらの制作工程をAIで代替することで、UGC動画広告の活用ハードルを下げ、複数バリエーションを並行して検証しながらクリエイティブを継続的に改善できる環境を整えます。

■ 新機能：3つのUGC動画フォーマット

1. UGC動画生成

商品画像をアップロードするだけで、AIが商品を実際に使うシーンを再現した縦型動画を生成します。話し手の表情や身振り、ナレーションを含む自然な構成で、ブランドの世界観に沿ったクリエイティブとして広告配信が可能です。

化粧品紹介 - UGC動画

URL：https://youtube.com/shorts/fer2D6bDNjE?feature=share

2. アパレル向け試着UGC【広告運用最適化プラットフォームにおいて日本初・自社調べ】

アパレル・ファッションブランド向けに、商品画像と人物画像をもとに、ユーザー視点の試着UGC動画を生成します。実モデルを起用した撮影と比較して、サイズ・カラー・コーディネート単位での動画展開が容易になり、シーズン施策やSKU単位のクリエイティブ運用のスピードを高めることができます。

商品画像と人物画像をもとに、UGC型のアパレル試着動画をAIで自動生成し、同一プロダクト内で広告配信および効果測定まで完結できる機能の提供は、広告運用最適化プラットフォームにおいて日本初となります（2026年5月、自社調べ）。

Tシャツ紹介 - 試着UGC動画

URL：https://youtube.com/shorts/fR6zofg899k?feature=share

3. 商品モーション動画

静止画の商品が動き、回転し、利用シーンの中で展開される動画を生成します。プロダクトの質感や形状を訴求しやすく、飲料・家電・コスメ・日用品などの様々なジャンルで効果を発揮します。

エナジードリンク - 商品動画

URL：https://youtube.com/shorts/Z0VzWj6n0Z8

■ 静止画から動画まで、クリエイティブ制作のサイクルをCascade上で完結

これまでCascadeは、静止画広告の自動生成と配信最適化を中心に提供してきました。今回のアップデートにより、静止画と動画の両方を同一プロダクト上で生成・配信・効果測定でき、フォーマットをまたいだクリエイティブの比較検証や改善サイクルの構築が可能になります。動画制作を外部発注している企業にとっては、制作リードタイムの圧縮とコスト削減の両立が見込めます。

■ 代表コメント

「UGC動画は、もはや一部の企業のものではなく、すべての広告主にとって必要な選択肢になりつつあります。一方で、撮影や編集の負担から手をつけられない企業も多く残っているのが実情です。CascadeのUGC動画生成は、その制作工程をAIに任せ、運用担当者が改善サイクルそのものに時間を使える状態をつくるための機能です。広告運用における"やりたくてもできなかった"を、ひとつずつなくしていきます。」

■ 会社概要

会社名：Cascade株式会社

代表者：宮内 和貴

本社：東京都渋谷区渋谷一丁目1-3 アミーホール

設立：2025年2月

事業内容：Cascadeの開発・運用／AIの開発受託・マーケティングコンサルティングサービス

URL：https://cascaded.ai

※「日本初」の根拠について

調査名：国内の広告運用最適化プラットフォームの機能比較調査

調査期間：2026年5月11日時点

調査機関：自社調査

調査対象：国内で広告運用最適化機能を提供する主要プラットフォーム

調査方法：各社の公式サイト・公開資料・プレスリリースを対象とした書類調査（2026年5月11日時点）

調査項目：商品画像と人物画像をもとに、ユーザー視点のUGC型アパレル試着動画をAIで自動生成し、同一プロダクト内で広告配信および効果測定まで完結できる機能の提供有無