過去最多の全国11都市、計19公演の開催決定！CHOCOLATE PLANET LIVE TOUR 2026 「Spacy」公式ファンクラブにて5月16日(土)11:00～先行受付開始！
チョコレートプラネットが2026年8月より、1年ぶりとなる単独ツアー、CHOCOLATE PLANET LIVE TOUR 2026『Spacy』を開催します。
本ツアーは全国11カ所・計19公演におよび、演出にはヨーロッパ企画の諏訪雅氏を起用。全編新ネタのコントで構成します。
また、8月の東京公演は、八重洲に誕生する新劇場『東京建物ぴあシアター』で同劇場で初となる芸人の単独公演となります。4月に開設したばかりの公式ファンクラブ「Pod_C」にて、5月16日(土)11:00よりチケットの先行受付を開始しますので、ぜひこの機会にご入会ください。
チョコレートプラネット コメント
長田庄平
単独ライブを過去最多カ所で色々回ります！
今までライブをやったことないところも回るので
チョコレートプラネットのネタを間近で見たことない人はチャンスです！
願わくば色々な地方で美味しい物を食べたいので
良いお店、名産があれば教えて下さい！待っててねー!
松尾駿
はじめましての場所もあります。大きい会場もあります。
素敵なグッズもあります！ぜひ大切な人とGOOD VIBESで
遊びに来てください！
ヤーマン！
CHOCOLATE PLANET LIVE TOUR 2026「Spacy」 開催概要＆チケット情報
【東京】東京建物ぴあシアター
8月6日(木)19:00開演
8月7日(金)１.15:00開演／２.19:00開演
8月8日(土)１.14:00開演／２.18:00開演
8月9日(日)14:00開演
※開場は開演の45分前
【札幌】カナモトホール
8月12日(水)17:45開場／18:30開演
【福島】けんしん郡山文化センター 中ホール
8月14日(金) 17:45開場／18:30開演
【秋田】あきた芸術劇場ミルハス
8月16日(日)17:45開場／18:30開演
【山口】下関市生涯学習プラザ 海のホール
8月22日(土)17:45開場／18:30開演
【長崎】チトセピアホール
8月26日(水)18:00開場／18:30開演
【京都】京都劇場
9月1日(火)18:15開場／19:00開演
【石川】金沢市文化ホール
9月4日(金)17:45開場／18:30開演
【愛知】ウインクあいち
9月8日(火)17:45開場／18:30開演
【高知】高知県立県民文化ホール グリーンホール
9月14日(月)18:00開場／18:30開演
【沖縄】琉球新報ホール
9月19日(土)17:45開場／18:30開演
【東京凱旋】有楽町よみうりホール
9月26日(土)14:00開演
9月27日(日)１.14:00開演／２.18:00開演
※開場は開演の45分前
【料金】 前売り 7,000円(税込)/当日7,500円(税込)
【販売スケジュール】
◎FCファンクラブ「Pod_C」会員先行：5月16日(土)11:00～5月19日(火)11:00
◎FANYチケット先行：5月23日(土)11:00～5月25(月)11:00
◎一般発売：5月31日(日)10:00～ ※FANYチケット・ぴあ
【チケットURL】https://r.ticket.fany.lol/chocolateplanet2026
CHOCOLATE PLANET FAN CLUB 「Pod_C」 概要
＜コンテンツ内容＞
・チケットの先行受付
・本人ブログ
・限定グッズ
・月一生配信 など
年額：3,500円（税込）
サイトURL：https://chocopla-pod-c.fanpla.jp/