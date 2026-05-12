過去最多の全国11都市、計19公演の開催決定！CHOCOLATE PLANET LIVE TOUR 2026 「Spacy」公式ファンクラブにて5月16日(土)11:00～先行受付開始！

吉本興業株式会社

チョコレートプラネットが2026年8月より、1年ぶりとなる単独ツアー、CHOCOLATE PLANET LIVE TOUR 2026『Spacy』を開催します。

本ツアーは全国11カ所・計19公演におよび、演出にはヨーロッパ企画の諏訪雅氏を起用。全編新ネタのコントで構成します。

また、8月の東京公演は、八重洲に誕生する新劇場『東京建物ぴあシアター』で同劇場で初となる芸人の単独公演となります。4月に開設したばかりの公式ファンクラブ「Pod_C」にて、5月16日(土)11:00よりチケットの先行受付を開始しますので、ぜひこの機会にご入会ください。

チョコレートプラネット コメント

長田庄平

単独ライブを過去最多カ所で色々回ります！

今までライブをやったことないところも回るので

チョコレートプラネットのネタを間近で見たことない人はチャンスです！

願わくば色々な地方で美味しい物を食べたいので

良いお店、名産があれば教えて下さい！待っててねー!



松尾駿

はじめましての場所もあります。大きい会場もあります。

素敵なグッズもあります！ぜひ大切な人とGOOD VIBESで

遊びに来てください！

ヤーマン！

CHOCOLATE PLANET LIVE TOUR 2026「Spacy」 開催概要＆チケット情報

【東京】東京建物ぴあシアター

8月6日(木)19:00開演

8月7日(金)１.15:00開演／２.19:00開演

8月8日(土)１.14:00開演／２.18:00開演

8月9日(日)14:00開演

※開場は開演の45分前

【札幌】カナモトホール

8月12日(水)17:45開場／18:30開演

【福島】けんしん郡山文化センター 中ホール

8月14日(金) 17:45開場／18:30開演

【秋田】あきた芸術劇場ミルハス

8月16日(日)17:45開場／18:30開演

【山口】下関市生涯学習プラザ 海のホール

8月22日(土)17:45開場／18:30開演

【長崎】チトセピアホール

8月26日(水)18:00開場／18:30開演

【京都】京都劇場

9月1日(火)18:15開場／19:00開演

【石川】金沢市文化ホール

9月4日(金)17:45開場／18:30開演

【愛知】ウインクあいち

9月8日(火)17:45開場／18:30開演

【高知】高知県立県民文化ホール グリーンホール

9月14日(月)18:00開場／18:30開演

【沖縄】琉球新報ホール

9月19日(土)17:45開場／18:30開演

【東京凱旋】有楽町よみうりホール

9月26日(土)14:00開演

9月27日(日)１.14:00開演／２.18:00開演

※開場は開演の45分前

【料金】 前売り 7,000円(税込)/当日7,500円(税込)

【販売スケジュール】

◎FCファンクラブ「Pod_C」会員先行：5月16日(土)11:00～5月19日(火)11:00

◎FANYチケット先行：5月23日(土)11:00～5月25(月)11:00

◎一般発売：5月31日(日)10:00～ ※FANYチケット・ぴあ

【チケットURL】https://r.ticket.fany.lol/chocolateplanet2026

CHOCOLATE PLANET FAN CLUB 「Pod_C」 概要

＜コンテンツ内容＞

・チケットの先行受付

・本人ブログ

・限定グッズ

・月一生配信 など

年額：3,500円（税込）

サイトURL：https://chocopla-pod-c.fanpla.jp/