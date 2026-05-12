過去最多の全国11都市、計19公演の開催決定！CHOCOLATE PLANET LIVE TOUR 2026 「Spacy」公式ファンクラブにて5月16日(土)11:00～先行受付開始！

写真拡大 (全4枚)

吉本興業株式会社

チョコレートプラネットが2026年8月より、1年ぶりとなる単独ツアー、CHOCOLATE PLANET LIVE TOUR 2026『Spacy』を開催します。


本ツアーは全国11カ所・計19公演におよび、演出にはヨーロッパ企画の諏訪雅氏を起用。全編新ネタのコントで構成します。


また、8月の東京公演は、八重洲に誕生する新劇場『東京建物ぴあシアター』で同劇場で初となる芸人の単独公演となります。4月に開設したばかりの公式ファンクラブ「Pod_C」にて、5月16日(土)11:00よりチケットの先行受付を開始しますので、ぜひこの機会にご入会ください。





チョコレートプラネット コメント



長田庄平


単独ライブを過去最多カ所で色々回ります！


今までライブをやったことないところも回るので


チョコレートプラネットのネタを間近で見たことない人はチャンスです！


願わくば色々な地方で美味しい物を食べたいので


良いお店、名産があれば教えて下さい！待っててねー!



松尾駿


はじめましての場所もあります。大きい会場もあります。


素敵なグッズもあります！ぜひ大切な人とGOOD VIBESで


遊びに来てください！


ヤーマン！



CHOCOLATE PLANET LIVE TOUR 2026「Spacy」　開催概要＆チケット情報

【東京】東京建物ぴあシアター


8月6日(木)19:00開演


8月7日(金)１.15:00開演／２.19:00開演


8月8日(土)１.14:00開演／２.18:00開演


8月9日(日)14:00開演


※開場は開演の45分前



【札幌】カナモトホール


8月12日(水)17:45開場／18:30開演



【福島】けんしん郡山文化センター 中ホール


8月14日(金) 17:45開場／18:30開演



【秋田】あきた芸術劇場ミルハス


8月16日(日)17:45開場／18:30開演



【山口】下関市生涯学習プラザ 海のホール


8月22日(土)17:45開場／18:30開演



【長崎】チトセピアホール


8月26日(水)18:00開場／18:30開演



【京都】京都劇場


9月1日(火)18:15開場／19:00開演



【石川】金沢市文化ホール


9月4日(金)17:45開場／18:30開演



【愛知】ウインクあいち


9月8日(火)17:45開場／18:30開演



【高知】高知県立県民文化ホール グリーンホール


9月14日(月)18:00開場／18:30開演



【沖縄】琉球新報ホール


9月19日(土)17:45開場／18:30開演



【東京凱旋】有楽町よみうりホール


9月26日(土)14:00開演


9月27日(日)１.14:00開演／２.18:00開演


※開場は開演の45分前



【料金】 前売り 7,000円(税込)/当日7,500円(税込)


【販売スケジュール】


◎FCファンクラブ「Pod_C」会員先行：5月16日(土)11:00～5月19日(火)11:00　


◎FANYチケット先行：5月23日(土)11:00～5月25(月)11:00


◎一般発売：5月31日(日)10:00～ ※FANYチケット・ぴあ


【チケットURL】https://r.ticket.fany.lol/chocolateplanet2026



CHOCOLATE PLANET FAN CLUB 「Pod_C」 概要



＜コンテンツ内容＞


・チケットの先行受付
・本人ブログ
・限定グッズ
・月一生配信　など
年額：3,500円（税込）　


サイトURL：https://chocopla-pod-c.fanpla.jp/