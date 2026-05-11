Subciety(サブサエティ)から『刃牙』とのコラボアイテム第2弾の発売が決定

株式会社エム，トレーディング

株式会社エム,トレーディング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：丸山厚治）が運営するストリートブランド、Subciety (サブサエティ)は、格闘漫画の王道にして金字塔『刃牙』シリーズ連載35周年を記念した展覧会「刃牙博ッッ!!in大阪」会場にて先行販売したコラボアイテムの予約販売を開始いたします。

5/11(月)18:00よりSubciety Online Storeにて予約販売を開始。

フロントに範馬勇次郎と範馬刃牙の地上最強の親子喧嘩が描かれた『範馬刃牙』37巻の表紙グラフィック原作オマージュを加えたメインロゴ『THE BASE』をプリントで施しました。

Yujiro & Baki quarrel tee \9,900

フロントにメインロゴ『THE BASE』の上で開脚ポーズをとる範馬勇次郎のグラフィックをプリントで施しました。バックネックには刃牙シリーズ『バキ』のタイトルロゴをシルクスクリーンプリントでオン。

Hanma Yujiro tee \9,900

左胸には花山組の代紋を金箔プリントで、斬り刻まれたメインロゴ『THE BASE』をシルクスクリーンプリントでオン。バックにはブランドを象徴するペイズリー柄を組み合わせた花山薫の「侠客立ち(おとこだち)」のグラフィックと、侠客立ちの詩をプリントで施しました。

Hanayama Kaoru tee \9,900

フロントには愚地独歩が技を繰り出したシーンをシルクスクリーン1版のブラックマジックでプリント。バックには「Subciety」を神心會館本部道場の看板になぞらえてアレンジしたグラフィックをプリントで施しました。

Orochi Doppo tee \9,900

球体化したビスケット・オリバをロゴに見立てたカレッジTシャツ風のプリントをフロントに施しました。バックネックには薔薇とメインロゴ『THE BASE』のグラフィックをプリント。

Biscuit Oliva tee \9,900

詳細はこちら :https://store.subciety.jp/?mode=grp&gid=3168603&sort=n

東京渋谷を拠点とし『揺るぎないデザイン』 をコンセプトにアイテムを展開。ストリートウェアを背景におきワークウェア要素を取り入れたスタンスとブランドにとって最重要の『時がたっても古くならない』ものづくりを提案するストリートブランド「Subciety (サブサエティ) 」

Online Store :https://store.subciety.jp/Instagram :https://www.instagram.com/subciety_official/X :https://x.com/Subciety_Tokyo