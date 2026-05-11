新作カプセルトイ「PEZ バイシクル バルブキャップ」 5月下旬より発売開始

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、世界的に人気が高いオーストリアのキャンディーブランド『PEZ』をバルブ（自転車の空気入れ）キャップにしたカプセルトイ「PEZ バイシクル バルブキャップ」（全6種類）を、2026年5月下旬に発売いたします。

世界約80カ国で販売するオーストリアのキャンディーブランド『PEZ』とケンエレファントでは、これまでにボールチェーンマスコットや貯金箱など、数々のコラボレーションを実施してきました。

今回、『PEZ』の代名詞であるヘッド部分を生かした全6種類のバルブキャップコレクションが登場いたします。

数ある『PEZ』グッズの中でも国内初となる本製品は、ポップでかわいいキャラクターたちの世界観をそのままに、遊び心満載のバルブキャップはコレクションにも最適。

各アイテムに1つのクリアブリスターも付いているので、飾るだけでも楽しめます。

なお、英式／仏式のどちらにも対応している為、一般的な自転車であれば装着可能となっております。

また、本製品は＜カプセルトイ版＞と＜ボックス版＞の2形態で展開いたします。ケンエレファントの公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」では、製品の発売に先駆け、＜ボックス版＞のご予約を承っております。

▼＜ボックス版＞予約ページ：https://kenelestore.jp/products/gc0723c

【 「PEZ バイシクル バルブキャップ」 製品概要】

・発売日：2026年5月下旬

・販売価格：カプセルトイ版／1個500円（税込）、ボックス版／1個550円（税込）

・販売場所：全国のカプセルトイ売場、ホビーショップ、オンラインショップ

一部書店・雑貨店、一部ロフト、ケンエレスタンド各店 など

・企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント

※展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がございます。

※実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。

※発売日は確定次第、公式SNSよりご案内いたします。

・ラインナップ

DUCK WITH FLOWERCAT WITH DERBYPETER PEZNAUGHTY NEIL GHOSTBUBBLEMANPONY

(C) & TM by PEZ AG, 2026

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

▶ケンエレファント公式SNS

・X：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/